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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Kerç Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu, diğer bir tanker ise suda sürüklendi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Kerç Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu, diğer bir tanker ise suda sürüklendi
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kerç Boğazı'nda iki tankerin kaza geçirdiğini, tankerlerden birinin hasar aldıktan sonra karaya oturduğunu, diğer tankerin ise... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T14:34+0300
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de çıkan fırtına nedeniyle Kerç Boğazı'nda Volgoneft 212 tankeri hasar alarak karaya oturdu, Volgoneft 239 tankeri ise aldığı hasar nedeniyle suda sürüklenmeye başladı.Bakanlık son olarak Volgoneft 212 tankerinde bulunan 13 kişinin tamamının tahliye edildiğini, aralarından bir denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kırım basın dairesi daha önce Volgoneft 212 tankerinin Kerç Boğazı’nda kaza geçirdiğini ve acil yardım talebinde bulunduğunu, denizcileri kurtarmak üzere Kerç’ten Merkuriy kurtarma römorkörünün yardım etmek üzere yola çıktığını bildirmişti.Ardınan bir açıklama daha yapan bakanlık, 14 mürettebatlı Volgoneft 239 tankerinin de fırtınada hasar aldığını ve suda sürüklendiğini duyurmuştu.Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), tankerlerin Karadeniz'de fırtına nedeniyle kaza geçirdiğini, kaza sonucunda petrol sızıntısının meydana geldiğini açıklamıştı. Kurtarma çalışmaları kapsamında 2 römorkör ve 2 helikopter sevk edilirken, tahliye çalışmaları sürüyor.Putin, Kerç Boğazı’nda kurtarma çalışmalarının organize edilmesi talimatını verdiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kerç Boğazı’nda kurtarma çalışmalarının organize edilmesi ve Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savelyev başkanlığında acil durumun sonuçlarıyla ilgilenecek bir çalışma grubunun oluşturulması yönünde talimat verdiğini bildirdi.Putin'in yetkililerin Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazalar ile ilgili raporlarını dinlediğini ve kurtarma çalışmalarının organize edilmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Peskov, "Ayrıca başkanımızın talimatıyla Başbakan Yardımcısı Savelyev başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla hükümet çalışma grubu oluşturulacak. Çalışma grubu kurtarma ve yakıt sızıntısının sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarını organize edecek” ifadelerini kullandı.
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Kerç Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu, diğer bir tanker ise suda sürüklendi

14:34 15.12.2024 (güncellendi: 16:58 15.12.2024)
© Sputnik / Виталий АньковKaradeniz fırtına
Karadeniz fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© Sputnik / Виталий Аньков
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kerç Boğazı'nda iki tankerin kaza geçirdiğini, tankerlerden birinin hasar aldıktan sonra karaya oturduğunu, diğer tankerin ise sürüklenmeye başladığını bildirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de çıkan fırtına nedeniyle Kerç Boğazı'nda Volgoneft 212 tankeri hasar alarak karaya oturdu, Volgoneft 239 tankeri ise aldığı hasar nedeniyle suda sürüklenmeye başladı.
Bakanlık son olarak Volgoneft 212 tankerinde bulunan 13 kişinin tamamının tahliye edildiğini, aralarından bir denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kırım basın dairesi daha önce Volgoneft 212 tankerinin Kerç Boğazı’nda kaza geçirdiğini ve acil yardım talebinde bulunduğunu, denizcileri kurtarmak üzere Kerç’ten Merkuriy kurtarma römorkörünün yardım etmek üzere yola çıktığını bildirmişti.
Ardınan bir açıklama daha yapan bakanlık, 14 mürettebatlı Volgoneft 239 tankerinin de fırtınada hasar aldığını ve suda sürüklendiğini duyurmuştu.
Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), tankerlerin Karadeniz'de fırtına nedeniyle kaza geçirdiğini, kaza sonucunda petrol sızıntısının meydana geldiğini açıklamıştı. Kurtarma çalışmaları kapsamında 2 römorkör ve 2 helikopter sevk edilirken, tahliye çalışmaları sürüyor.

Putin, Kerç Boğazı’nda kurtarma çalışmalarının organize edilmesi talimatını verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kerç Boğazı’nda kurtarma çalışmalarının organize edilmesi ve Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savelyev başkanlığında acil durumun sonuçlarıyla ilgilenecek bir çalışma grubunun oluşturulması yönünde talimat verdiğini bildirdi.
Putin'in yetkililerin Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazalar ile ilgili raporlarını dinlediğini ve kurtarma çalışmalarının organize edilmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Peskov, "Ayrıca başkanımızın talimatıyla Başbakan Yardımcısı Savelyev başkanlığında, kabine üyelerinin katılımıyla hükümet çalışma grubu oluşturulacak. Çalışma grubu kurtarma ve yakıt sızıntısının sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarını organize edecek” ifadelerini kullandı.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
Ukrayna krizi
Küçük gemilerin Kerç Boğazı yakınından geçişi yasaklandı
28 Temmuz 2023, 22:13
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