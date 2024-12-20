https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/hizli-yaslanma-hastaligi-sonu-oldu-19-yasinda-152-yil-yaslandi-1091773562.html
Hızlı yaşlanma hastalığı sonu oldu: 19 yaşında 152 yıl yaşlandı
Hızlı yaşlanma hastalığı sonu oldu: 19 yaşında 152 yıl yaşlandı
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Hızlı Yaşlanma Hastası Beandri Booysen, ilham verici sosyal medya videolarıyla dünya çapında tanınmıştı. Sosyal medya fenomeni Beandri, çocukların erken... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T00:56+0300
2024-12-20T00:56+0300
2024-12-20T00:56+0300
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278 binden fazla takipçisi bulunan Hızlı Yaşlanma Hastası Beandri Booysen 19 yaşında hayatını kaybetti.Nadir görülen Yaşlanma Hastalığı nedeniyle 19 yaşında fiziksel olarak 152 yaşında görünen Progeria Sendromu hastası Beandri Booysen hayatını kaybetti. İlham verici sosyal medya videolarıyla tanınan genç kızın annesi "Binlerce insana eşsiz ruhuyla ilham verdi'' diyerek ölüm haberini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan bir anma videosu 19 Aralık Perşembe günü itibarıyla 300 binin üzerinde izlenmeye ulaştı.Progeria Sendromu nedir?Progeria Araştırma Vakfı’na göre, dünya genelinde yaklaşık 400 çocuğun bu hastalıkla yaşadığı tahmin ediliyor. Mayo Clinic’e göre, progerialı bir çocuğun ortalama yaşam süresi yaklaşık 15 yıl, ancak bazılarının 20 yaşına kadar yaşayabildiği ifade edildi. Progeria, tıbbi adıyla Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu (HGPS), son derece nadir görülen bir genetik hastalık olarak ortaya çıktı. Bu hastalık, çocuklarda aşırı hızlı yaşlanmaya neden olur ve genellikle doğumda belirti vermez, ancak 1-2 yaş arasında ortaya çıkar. Progeria’nın bilinen kesin bir tedavisinin olmadığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/yalovada-baslayan-hastalik-bolge-halkini-korkuttu-2-3-yil-icinde-olum-oluyor-1091766152.html
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hastalık, gen, gen haritası, gen değişimi, gen mühendisliği, dna, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, doktor
hastalık, gen, gen haritası, gen değişimi, gen mühendisliği, dna, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, doktor
Hızlı yaşlanma hastalığı sonu oldu: 19 yaşında 152 yıl yaşlandı
Hızlı Yaşlanma Hastası Beandri Booysen, ilham verici sosyal medya videolarıyla dünya çapında tanınmıştı. Sosyal medya fenomeni Beandri, çocukların erken yaşlanmasına neden olan nadir bir genetik hastalık olan Progeria Sendromu ile mücadele ederken 19 yaşında (fiziksel olarak 152 yaşında) vefat etti.
278 binden fazla takipçisi bulunan Hızlı Yaşlanma Hastası Beandri Booysen 19 yaşında hayatını kaybetti.
Nadir görülen Yaşlanma Hastalığı nedeniyle 19 yaşında fiziksel olarak 152 yaşında görünen Progeria Sendromu hastası Beandri Booysen hayatını kaybetti. İlham verici sosyal medya videolarıyla tanınan genç kızın annesi "Binlerce insana eşsiz ruhuyla ilham verdi'' diyerek ölüm haberini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan bir anma videosu 19 Aralık Perşembe günü itibarıyla 300 binin üzerinde izlenmeye ulaştı.
Progeria Araştırma Vakfı’na göre, dünya genelinde yaklaşık 400 çocuğun bu hastalıkla yaşadığı tahmin ediliyor. Mayo Clinic’e göre, progerialı bir çocuğun ortalama yaşam süresi yaklaşık 15 yıl, ancak bazılarının 20 yaşına kadar yaşayabildiği ifade edildi. Progeria, tıbbi adıyla Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu (HGPS), son derece nadir görülen bir genetik hastalık olarak ortaya çıktı. Bu hastalık, çocuklarda aşırı hızlı yaşlanmaya neden olur ve genellikle doğumda belirti vermez, ancak 1-2 yaş arasında ortaya çıkar. Progeria’nın bilinen kesin bir tedavisinin olmadığı açıklandı.