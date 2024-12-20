https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/hizli-yaslanma-hastaligi-sonu-oldu-19-yasinda-152-yil-yaslandi-1091773562.html

Hızlı yaşlanma hastalığı sonu oldu: 19 yaşında 152 yıl yaşlandı

Hızlı yaşlanma hastalığı sonu oldu: 19 yaşında 152 yıl yaşlandı

Sputnik Türkiye

Hızlı Yaşlanma Hastası Beandri Booysen, ilham verici sosyal medya videolarıyla dünya çapında tanınmıştı. Sosyal medya fenomeni Beandri, çocukların erken... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T00:56+0300

2024-12-20T00:56+0300

2024-12-20T00:56+0300

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278 binden fazla takipçisi bulunan Hızlı Yaşlanma Hastası Beandri Booysen 19 yaşında hayatını kaybetti.Nadir görülen Yaşlanma Hastalığı nedeniyle 19 yaşında fiziksel olarak 152 yaşında görünen Progeria Sendromu hastası Beandri Booysen hayatını kaybetti. İlham verici sosyal medya videolarıyla tanınan genç kızın annesi "Binlerce insana eşsiz ruhuyla ilham verdi'' diyerek ölüm haberini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan bir anma videosu 19 Aralık Perşembe günü itibarıyla 300 binin üzerinde izlenmeye ulaştı.Progeria Sendromu nedir?Progeria Araştırma Vakfı’na göre, dünya genelinde yaklaşık 400 çocuğun bu hastalıkla yaşadığı tahmin ediliyor. Mayo Clinic’e göre, progerialı bir çocuğun ortalama yaşam süresi yaklaşık 15 yıl, ancak bazılarının 20 yaşına kadar yaşayabildiği ifade edildi. Progeria, tıbbi adıyla Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu (HGPS), son derece nadir görülen bir genetik hastalık olarak ortaya çıktı. Bu hastalık, çocuklarda aşırı hızlı yaşlanmaya neden olur ve genellikle doğumda belirti vermez, ancak 1-2 yaş arasında ortaya çıkar. Progeria’nın bilinen kesin bir tedavisinin olmadığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/yalovada-baslayan-hastalik-bolge-halkini-korkuttu-2-3-yil-icinde-olum-oluyor-1091766152.html

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Sputnik Türkiye

hastalık, gen, gen haritası, gen değişimi, gen mühendisliği, dna, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, doktor