https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/yalovada-baslayan-hastalik-bolge-halkini-korkuttu-2-3-yil-icinde-olum-oluyor-1091766152.html

Yalova'da başlayan hastalık bölge halkını korkuttu: '2-3 yıl içinde ölüm oluyor'

Yalova'da başlayan hastalık bölge halkını korkuttu: '2-3 yıl içinde ölüm oluyor'

Sputnik Türkiye

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 2023 yılında Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan ormanda gizemli bir hastalığın ağaçları kurutarak... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T18:16+0300

2024-12-19T18:16+0300

2024-12-19T18:16+0300

türkiye

yalova

hastalık

bulaşıcı hastalık

kronik hastalık

salgın hastalık

ağaç

ağaç dikme

ağaç kesimi

ağaç kovuğu

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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde yaşanan gizemli ağaç hastalığı 2-3 yıl içinde ormanı kuruttu.Teşvikiye Çınar Gen Ormanı'nda 2023 yılında başlayan gizemli hastalık ağaçlarda 2-3 yıl içinde ölüme yol açtı. Yaşanan durum ile ilgili inceleme başlatan Bursa Orman Genel Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi toprak, ağaç ve böcek örneklerini toplayarak inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde hastalığın böceklerden kaynaklanmadığı tespit edilirken mantar kaynaklı olabileceği belirtildi. Konu hakkında açıklama yapan Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can ''Araştırmalarımız devam ediyor. Araştırmalar devam ederken kuruyan ağaçların tamamı ve komisyon tarafından tamamen veya kısmen ölmüşlerin değerlendirilmesi yapılıyor. Araştırmalarımız kısa sürede sonuçlanarak açıklanacak. Ağaçlarda mantar kaynaklı ölüm olursa 2-3 yıl içinde bu durum gerçekleşiyor. Ancak bunun mantar kaynaklı mı ya da hangi mantardan kaynaklı olduğuyla ilgili çalışmalar devam ediyor'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abdde-orman-yangininda-unlu-isimlerin-de--aralarinda-bulundugu-20-bin-kisiye-tahliye-emri-1091404105.html

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yalova, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, ağaç, ağaç dikme, ağaç kesimi, ağaç kovuğu, bitki, nadir bitki türü, orman