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Yalova'da başlayan hastalık bölge halkını korkuttu: '2-3 yıl içinde ölüm oluyor'
Yalova'da başlayan hastalık bölge halkını korkuttu: '2-3 yıl içinde ölüm oluyor'
Sputnik Türkiye
Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 2023 yılında Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan ormanda gizemli bir hastalığın ağaçları kurutarak... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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hastalık
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
salgın hastalık
ağaç
ağaç dikme
ağaç kesimi
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde yaşanan gizemli ağaç hastalığı 2-3 yıl içinde ormanı kuruttu.Teşvikiye Çınar Gen Ormanı'nda 2023 yılında başlayan gizemli hastalık ağaçlarda 2-3 yıl içinde ölüme yol açtı. Yaşanan durum ile ilgili inceleme başlatan Bursa Orman Genel Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi toprak, ağaç ve böcek örneklerini toplayarak inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde hastalığın böceklerden kaynaklanmadığı tespit edilirken mantar kaynaklı olabileceği belirtildi. Konu hakkında açıklama yapan Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can ''Araştırmalarımız devam ediyor. Araştırmalar devam ederken kuruyan ağaçların tamamı ve komisyon tarafından tamamen veya kısmen ölmüşlerin değerlendirilmesi yapılıyor. Araştırmalarımız kısa sürede sonuçlanarak açıklanacak. Ağaçlarda mantar kaynaklı ölüm olursa 2-3 yıl içinde bu durum gerçekleşiyor. Ancak bunun mantar kaynaklı mı ya da hangi mantardan kaynaklı olduğuyla ilgili çalışmalar devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
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yalova, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, ağaç, ağaç dikme, ağaç kesimi, ağaç kovuğu, bitki, nadir bitki türü, orman
yalova, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, ağaç, ağaç dikme, ağaç kesimi, ağaç kovuğu, bitki, nadir bitki türü, orman

Yalova'da başlayan hastalık bölge halkını korkuttu: '2-3 yıl içinde ölüm oluyor'

18:16 19.12.2024
© İHAYalova
Yalova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© İHA
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Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 2023 yılında Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan ormanda gizemli bir hastalığın ağaçları kurutarak 2-3 yıl içerisinde öldürdüğünü açıkladı. Bölgede inceleme başlatan ekipler toprak, ağaç ve böcek örneklerini topladı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde yaşanan gizemli ağaç hastalığı 2-3 yıl içinde ormanı kuruttu.
Teşvikiye Çınar Gen Ormanı'nda 2023 yılında başlayan gizemli hastalık ağaçlarda 2-3 yıl içinde ölüme yol açtı. Yaşanan durum ile ilgili inceleme başlatan Bursa Orman Genel Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi toprak, ağaç ve böcek örneklerini toplayarak inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde hastalığın böceklerden kaynaklanmadığı tespit edilirken mantar kaynaklı olabileceği belirtildi.
Konu hakkında açıklama yapan Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can ''Araştırmalarımız devam ediyor. Araştırmalar devam ederken kuruyan ağaçların tamamı ve komisyon tarafından tamamen veya kısmen ölmüşlerin değerlendirilmesi yapılıyor. Araştırmalarımız kısa sürede sonuçlanarak açıklanacak. Ağaçlarda mantar kaynaklı ölüm olursa 2-3 yıl içinde bu durum gerçekleşiyor. Ancak bunun mantar kaynaklı mı ya da hangi mantardan kaynaklı olduğuyla ilgili çalışmalar devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
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