https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/fed-faiz-dusurmustu-cin-kredi-faiz-oranlarini-sabit-tuttu-1091787511.html
FED faiz düşürmüştü: Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu
FED faiz düşürmüştü: Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu
Sputnik Türkiye
Çin, kredi faiz oranlarını sabit tuttu. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T11:47+0300
2024-12-20T11:47+0300
2024-12-20T11:47+0300
dünya
çin
çin ticaret bakanlığı
çin halk cumhuriyeti
ekonomi
faiz
merkez bankası
abd merkez bankası
abd merkez bankası (fed)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084459498_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_3c9de51ee938f5aa7860ebd6dede1edd.jpg
Çin, Cuma günü aldığı kararla kredi ana faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre, bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,10 seviyesinde sabit tutulurken, beş yıllık LPR oranı da yüzde 3,60 olarak korundu.Politbüro, ay başında yaptığı açıklamada, Çin’in gelecek yıl para politikasını 'uygun şekilde gevşek' bir şekilde sürdüreceğini duyurmuştu. Bu, yaklaşık 14 yıl aradan sonra ilk kez gevşeme adımı anlamına gelirken, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla daha proaktif bir mali politika izleneceği de ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fed-faiz-karari-piyasalari-sarsti-altin-ve-kriptoda-buyuk-dalgalanma-oldu-yatirimcilari-2025te-1091738551.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084459498_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3f0594c6559fb263441bf3921de816cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, ekonomi, faiz, merkez bankası, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed)
çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, ekonomi, faiz, merkez bankası, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed)
FED faiz düşürmüştü: Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu
Çin, kredi faiz oranlarını sabit tuttu.
Çin, Cuma günü aldığı kararla kredi ana faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre, bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,10 seviyesinde sabit tutulurken, beş yıllık LPR oranı da yüzde 3,60 olarak korundu.
Politbüro, ay başında yaptığı açıklamada, Çin’in gelecek yıl para politikasını 'uygun şekilde gevşek' bir şekilde sürdüreceğini duyurmuştu.
Bu, yaklaşık 14 yıl aradan sonra ilk kez gevşeme adımı anlamına gelirken, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla daha proaktif bir mali politika izleneceği de ifade edilmişti.