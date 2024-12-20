FED faiz düşürmüştü: Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kayyum rüzgarı TSYD’de de esiyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
MEB, yılbaşının okullarda kutlanmasını yasakladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/fed-faiz-dusurmustu-cin-kredi-faiz-oranlarini-sabit-tuttu-1091787511.html
FED faiz düşürmüştü: Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu
FED faiz düşürmüştü: Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu
Sputnik Türkiye
Çin, kredi faiz oranlarını sabit tuttu. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T11:47+0300
2024-12-20T11:47+0300
dünya
çin
çin ticaret bakanlığı
çin halk cumhuriyeti
ekonomi
faiz
merkez bankası
abd merkez bankası
abd merkez bankası (fed)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084459498_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_3c9de51ee938f5aa7860ebd6dede1edd.jpg
Çin, Cuma günü aldığı kararla kredi ana faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre, bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,10 seviyesinde sabit tutulurken, beş yıllık LPR oranı da yüzde 3,60 olarak korundu.Politbüro, ay başında yaptığı açıklamada, Çin’in gelecek yıl para politikasını 'uygun şekilde gevşek' bir şekilde sürdüreceğini duyurmuştu. Bu, yaklaşık 14 yıl aradan sonra ilk kez gevşeme adımı anlamına gelirken, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla daha proaktif bir mali politika izleneceği de ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fed-faiz-karari-piyasalari-sarsti-altin-ve-kriptoda-buyuk-dalgalanma-oldu-yatirimcilari-2025te-1091738551.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084459498_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3f0594c6559fb263441bf3921de816cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, ekonomi, faiz, merkez bankası, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed)
çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, ekonomi, faiz, merkez bankası, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed)

FED faiz düşürmüştü: Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu

11:47 20.12.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLÇin İngiltere
Çin İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Abone ol
Çin, kredi faiz oranlarını sabit tuttu.
Çin, Cuma günü aldığı kararla kredi ana faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre, bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,10 seviyesinde sabit tutulurken, beş yıllık LPR oranı da yüzde 3,60 olarak korundu.
Politbüro, ay başında yaptığı açıklamada, Çin’in gelecek yıl para politikasını 'uygun şekilde gevşek' bir şekilde sürdüreceğini duyurmuştu.
Bu, yaklaşık 14 yıl aradan sonra ilk kez gevşeme adımı anlamına gelirken, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla daha proaktif bir mali politika izleneceği de ifade edilmişti.
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
EKONOMİ
Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu, yatırımcıları 2025'te bekleyen tehlike ne?
Dün, 10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала