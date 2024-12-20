https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/fed-faiz-dusurmustu-cin-kredi-faiz-oranlarini-sabit-tuttu-1091787511.html

FED faiz düşürmüştü: Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu

FED faiz düşürmüştü: Çin kredi faiz oranlarını sabit tuttu

Sputnik Türkiye

Çin, kredi faiz oranlarını sabit tuttu. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T11:47+0300

2024-12-20T11:47+0300

2024-12-20T11:47+0300

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abd merkez bankası (fed)

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Çin, Cuma günü aldığı kararla kredi ana faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Buna göre, bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) yüzde 3,10 seviyesinde sabit tutulurken, beş yıllık LPR oranı da yüzde 3,60 olarak korundu.Politbüro, ay başında yaptığı açıklamada, Çin’in gelecek yıl para politikasını 'uygun şekilde gevşek' bir şekilde sürdüreceğini duyurmuştu. Bu, yaklaşık 14 yıl aradan sonra ilk kez gevşeme adımı anlamına gelirken, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla daha proaktif bir mali politika izleneceği de ifade edilmişti.

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