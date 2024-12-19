https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fed-faiz-karari-piyasalari-sarsti-altin-ve-kriptoda-buyuk-dalgalanma-oldu-yatirimcilari-2025te-1091738551.html

Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu, yatırımcıları 2025'te bekleyen tehlike ne?

Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu, yatırımcıları 2025'te bekleyen tehlike ne?

Sputnik Türkiye

Fed’in yılın son faiz kararı piyasaları hareketlendirdi. Politika faizini 25 baz puan düşüren Fed’in bu kararı sonrası, gram altın 2 bin 940 TL, ons altın ise... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T10:38+0300

2024-12-19T10:38+0300

2024-12-19T10:38+0300

jerome powell

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ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusunda politika faizi 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekildi. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Enflasyonda hedefe yaklaşıyoruz. Gelecekteki faiz indirimlerinde daha temkinli olacağız" dedi.Gram ve ons altında son durumFaiz kararı sonrası piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Altın yatırımcılarının merak ettiği güncel rakamlar şu şekilde:Altın, önceki işlem seansında yüzde 2,3 gerileme yaşadıktan sonra, Fed kararının ardından Asya piyasalarında toparlanma gösterdi.Ekonomistlerden 2025 tahminleriEkonomist Hikmet Baydar, ons altının aşağı yönlü sinyal verdiğini belirterek, "2601 dolara gerileme bekleniyor, ancak bu düşüş 2529 dolara kadar devam edebilir" dedi. Gram altın için ise Baydar, "Dolar/TL yukarı yönlü hareket ederse, gram altındaki düşüş ons kadar derin olmayabilir" yorumunu yaptı.Diğer analistlere göre, 2025 yılında altın fiyatlarının stabil kalması bekleniyor. Uzmanlar, yatırımcıların ons altının destek seviyelerinde alım pozisyonlarını değerlendirebileceğini ifade ediyor.Altında güvenli liman etkisi devam ediyorDeğerli metal, 2023 yılında dünya genelinde merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebiyle desteklenerek yüzde 25’ten fazla artış gösterdi. Ancak, yılın son aylarında toparlanma hızında yavaşlama yaşandı.Christopher Wong, "ABD’den gelecek ekonomik veriler faiz beklentilerini hızla değiştirebilir. Özellikle düşük enflasyon verileri faiz indirimlerinin hızlanmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.Piyasalar i̇çin kritik gelişmeler yoldaABD’nin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve temel kişisel tüketim harcamaları endeksi gibi önemli ekonomik göstergeler bu hafta açıklanacak. Bu veriler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamalar doğrultusunda, gram altının 2 bin 941 TL seviyelerinde dengelendiği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/merkez-bankasi-karari-verdi-resmi-gazetede-yayinlandi-1-yil-boyunca-yuzde-0-oranla-uygulanacak-1091734139.html

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