Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu, yatırımcıları 2025'te bekleyen tehlike ne?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Filistinliler en kötü zamanını yaşamaya başlayacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
13:10
50 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fed-faiz-karari-piyasalari-sarsti-altin-ve-kriptoda-buyuk-dalgalanma-oldu-yatirimcilari-2025te-1091738551.html
Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu, yatırımcıları 2025'te bekleyen tehlike ne?
Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu, yatırımcıları 2025'te bekleyen tehlike ne?
Sputnik Türkiye
Fed’in yılın son faiz kararı piyasaları hareketlendirdi. Politika faizini 25 baz puan düşüren Fed’in bu kararı sonrası, gram altın 2 bin 940 TL, ons altın ise... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T10:38+0300
2024-12-19T10:38+0300
jerome powell
fed
merkez bankası
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
külçe altın
ons altın
dolar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091460609_0:14:1600:914_1920x0_80_0_0_660aa609fa27f3fa958e2d35569947dc.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusunda politika faizi 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekildi. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Enflasyonda hedefe yaklaşıyoruz. Gelecekteki faiz indirimlerinde daha temkinli olacağız" dedi.Gram ve ons altında son durumFaiz kararı sonrası piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Altın yatırımcılarının merak ettiği güncel rakamlar şu şekilde:Altın, önceki işlem seansında yüzde 2,3 gerileme yaşadıktan sonra, Fed kararının ardından Asya piyasalarında toparlanma gösterdi.Ekonomistlerden 2025 tahminleriEkonomist Hikmet Baydar, ons altının aşağı yönlü sinyal verdiğini belirterek, "2601 dolara gerileme bekleniyor, ancak bu düşüş 2529 dolara kadar devam edebilir" dedi. Gram altın için ise Baydar, "Dolar/TL yukarı yönlü hareket ederse, gram altındaki düşüş ons kadar derin olmayabilir" yorumunu yaptı.Diğer analistlere göre, 2025 yılında altın fiyatlarının stabil kalması bekleniyor. Uzmanlar, yatırımcıların ons altının destek seviyelerinde alım pozisyonlarını değerlendirebileceğini ifade ediyor.Altında güvenli liman etkisi devam ediyorDeğerli metal, 2023 yılında dünya genelinde merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebiyle desteklenerek yüzde 25’ten fazla artış gösterdi. Ancak, yılın son aylarında toparlanma hızında yavaşlama yaşandı.Christopher Wong, "ABD’den gelecek ekonomik veriler faiz beklentilerini hızla değiştirebilir. Özellikle düşük enflasyon verileri faiz indirimlerinin hızlanmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.Piyasalar i̇çin kritik gelişmeler yoldaABD’nin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve temel kişisel tüketim harcamaları endeksi gibi önemli ekonomik göstergeler bu hafta açıklanacak. Bu veriler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamalar doğrultusunda, gram altının 2 bin 941 TL seviyelerinde dengelendiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/merkez-bankasi-karari-verdi-resmi-gazetede-yayinlandi-1-yil-boyunca-yuzde-0-oranla-uygulanacak-1091734139.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091460609_381:0:1600:914_1920x0_80_0_0_c9df4ce730e4d645656957e416b8fbff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fed faiz kararı 2024, gram altın ne kadar, ons altın fiyatı, 2025 altın fiyat tahminleri, jerome powell faiz açıklamaları, altın piyasası dalgalanmaları, fed politika faizi indirimi, gram altın güncel fiyat, ons altın destek seviyesi, ekonomist hikmet baydar altın yorumu, faiz indirimi ve altın piyasası, dolar tl ve gram altın fiyatı, 2025 yılında altın fiyatları ne olur, altın güvenli liman etkisi
fed faiz kararı 2024, gram altın ne kadar, ons altın fiyatı, 2025 altın fiyat tahminleri, jerome powell faiz açıklamaları, altın piyasası dalgalanmaları, fed politika faizi indirimi, gram altın güncel fiyat, ons altın destek seviyesi, ekonomist hikmet baydar altın yorumu, faiz indirimi ve altın piyasası, dolar tl ve gram altın fiyatı, 2025 yılında altın fiyatları ne olur, altın güvenli liman etkisi

Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu, yatırımcıları 2025'te bekleyen tehlike ne?

10:38 19.12.2024
altın
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
Abone ol
Fed’in yılın son faiz kararı piyasaları hareketlendirdi. Politika faizini 25 baz puan düşüren Fed’in bu kararı sonrası, gram altın 2 bin 940 TL, ons altın ise 2 bin 609 dolar seviyelerinde işlem gördü. Uzmanlar, 2025'te faiz indirimlerinin piyasaları nasıl etkileyeceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusunda politika faizi 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekildi. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Enflasyonda hedefe yaklaşıyoruz. Gelecekteki faiz indirimlerinde daha temkinli olacağız" dedi.

Gram ve ons altında son durum

Faiz kararı sonrası piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Altın yatırımcılarının merak ettiği güncel rakamlar şu şekilde:
Gram altın: 2 bin 940 TL seviyesinde işlem görüyor.
Ons altın: 2 bin 609 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
Altın, önceki işlem seansında yüzde 2,3 gerileme yaşadıktan sonra, Fed kararının ardından Asya piyasalarında toparlanma gösterdi.

Ekonomistlerden 2025 tahminleri

Ekonomist Hikmet Baydar, ons altının aşağı yönlü sinyal verdiğini belirterek, "2601 dolara gerileme bekleniyor, ancak bu düşüş 2529 dolara kadar devam edebilir" dedi. Gram altın için ise Baydar, "Dolar/TL yukarı yönlü hareket ederse, gram altındaki düşüş ons kadar derin olmayabilir" yorumunu yaptı.
Diğer analistlere göre, 2025 yılında altın fiyatlarının stabil kalması bekleniyor. Uzmanlar, yatırımcıların ons altının destek seviyelerinde alım pozisyonlarını değerlendirebileceğini ifade ediyor.

Altında güvenli liman etkisi devam ediyor

Değerli metal, 2023 yılında dünya genelinde merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebiyle desteklenerek yüzde 25’ten fazla artış gösterdi. Ancak, yılın son aylarında toparlanma hızında yavaşlama yaşandı.
Christopher Wong, "ABD’den gelecek ekonomik veriler faiz beklentilerini hızla değiştirebilir. Özellikle düşük enflasyon verileri faiz indirimlerinin hızlanmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Piyasalar i̇çin kritik gelişmeler yolda

ABD’nin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve temel kişisel tüketim harcamaları endeksi gibi önemli ekonomik göstergeler bu hafta açıklanacak. Bu veriler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.
Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamalar doğrultusunda, gram altının 2 bin 941 TL seviyelerinde dengelendiği belirtiliyor.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası kararı verdi, Resmi Gazete'de yayınlandı: 1 yıl boyunca yüzde 0 oranla uygulanacak
08:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала