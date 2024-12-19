https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fed-faiz-karari-piyasalari-sarsti-altin-ve-kriptoda-buyuk-dalgalanma-oldu-yatirimcilari-2025te-1091738551.html
Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu, yatırımcıları 2025'te bekleyen tehlike ne?
Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu, yatırımcıları 2025'te bekleyen tehlike ne?
Sputnik Türkiye
Fed’in yılın son faiz kararı piyasaları hareketlendirdi. Politika faizini 25 baz puan düşüren Fed’in bu kararı sonrası, gram altın 2 bin 940 TL, ons altın ise... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T10:38+0300
2024-12-19T10:38+0300
2024-12-19T10:38+0300
jerome powell
fed
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ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusunda politika faizi 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekildi. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Enflasyonda hedefe yaklaşıyoruz. Gelecekteki faiz indirimlerinde daha temkinli olacağız" dedi.Gram ve ons altında son durumFaiz kararı sonrası piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Altın yatırımcılarının merak ettiği güncel rakamlar şu şekilde:Altın, önceki işlem seansında yüzde 2,3 gerileme yaşadıktan sonra, Fed kararının ardından Asya piyasalarında toparlanma gösterdi.Ekonomistlerden 2025 tahminleriEkonomist Hikmet Baydar, ons altının aşağı yönlü sinyal verdiğini belirterek, "2601 dolara gerileme bekleniyor, ancak bu düşüş 2529 dolara kadar devam edebilir" dedi. Gram altın için ise Baydar, "Dolar/TL yukarı yönlü hareket ederse, gram altındaki düşüş ons kadar derin olmayabilir" yorumunu yaptı.Diğer analistlere göre, 2025 yılında altın fiyatlarının stabil kalması bekleniyor. Uzmanlar, yatırımcıların ons altının destek seviyelerinde alım pozisyonlarını değerlendirebileceğini ifade ediyor.Altında güvenli liman etkisi devam ediyorDeğerli metal, 2023 yılında dünya genelinde merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebiyle desteklenerek yüzde 25’ten fazla artış gösterdi. Ancak, yılın son aylarında toparlanma hızında yavaşlama yaşandı.Christopher Wong, "ABD’den gelecek ekonomik veriler faiz beklentilerini hızla değiştirebilir. Özellikle düşük enflasyon verileri faiz indirimlerinin hızlanmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.Piyasalar i̇çin kritik gelişmeler yoldaABD’nin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve temel kişisel tüketim harcamaları endeksi gibi önemli ekonomik göstergeler bu hafta açıklanacak. Bu veriler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamalar doğrultusunda, gram altının 2 bin 941 TL seviyelerinde dengelendiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/merkez-bankasi-karari-verdi-resmi-gazetede-yayinlandi-1-yil-boyunca-yuzde-0-oranla-uygulanacak-1091734139.html
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fed faiz kararı 2024, gram altın ne kadar, ons altın fiyatı, 2025 altın fiyat tahminleri, jerome powell faiz açıklamaları, altın piyasası dalgalanmaları, fed politika faizi indirimi, gram altın güncel fiyat, ons altın destek seviyesi, ekonomist hikmet baydar altın yorumu, faiz indirimi ve altın piyasası, dolar tl ve gram altın fiyatı, 2025 yılında altın fiyatları ne olur, altın güvenli liman etkisi
Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu, yatırımcıları 2025'te bekleyen tehlike ne?
Fed’in yılın son faiz kararı piyasaları hareketlendirdi. Politika faizini 25 baz puan düşüren Fed’in bu kararı sonrası, gram altın 2 bin 940 TL, ons altın ise 2 bin 609 dolar seviyelerinde işlem gördü. Uzmanlar, 2025'te faiz indirimlerinin piyasaları nasıl etkileyeceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusunda politika faizi 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekildi. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Enflasyonda hedefe yaklaşıyoruz. Gelecekteki faiz indirimlerinde daha temkinli olacağız" dedi.
Gram ve ons altında son durum
Faiz kararı sonrası piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Altın yatırımcılarının merak ettiği güncel rakamlar şu şekilde:
Gram altın:
2 bin 940 TL seviyesinde işlem görüyor.
Ons altın:
2 bin 609 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
Altın, önceki işlem seansında yüzde 2,3 gerileme yaşadıktan sonra, Fed kararının ardından Asya piyasalarında toparlanma gösterdi.
Ekonomistlerden 2025 tahminleri
Ekonomist Hikmet Baydar, ons altının aşağı yönlü sinyal verdiğini belirterek, "2601 dolara gerileme bekleniyor, ancak bu düşüş 2529 dolara kadar devam edebilir" dedi. Gram altın için ise Baydar, "Dolar/TL yukarı yönlü hareket ederse, gram altındaki düşüş ons kadar derin olmayabilir" yorumunu yaptı.
Diğer analistlere göre, 2025 yılında altın fiyatlarının stabil kalması bekleniyor. Uzmanlar, yatırımcıların ons altının destek seviyelerinde alım pozisyonlarını değerlendirebileceğini ifade ediyor.
Altında güvenli liman etkisi devam ediyor
Değerli metal, 2023 yılında dünya genelinde merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebiyle desteklenerek yüzde 25’ten fazla artış gösterdi. Ancak, yılın son aylarında toparlanma hızında yavaşlama yaşandı.
Christopher Wong, "ABD’den gelecek ekonomik veriler faiz beklentilerini hızla değiştirebilir. Özellikle düşük enflasyon verileri faiz indirimlerinin hızlanmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Piyasalar i̇çin kritik gelişmeler yolda
ABD’nin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve temel kişisel tüketim harcamaları endeksi gibi önemli ekonomik göstergeler bu hafta açıklanacak. Bu veriler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.
Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamalar doğrultusunda, gram altının 2 bin 941 TL seviyelerinde dengelendiği belirtiliyor.