https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-abd-gazprom-yaptiriminda-turkiyeye-muafiyet-tanidi-1091782679.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı

Sputnik Türkiye

Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'a uyguladığı yaptırımlarda Türkiye'nin muaf tutulacağını açıkladı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T10:13+0300

2024-12-20T10:13+0300

2024-12-20T10:13+0300

türkiye

rusya

türkiye

gazprom

gazprom neft

enerji

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

abd

iran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076238573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7f4b366ad767ac5bc08bc5381130a97.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin Gazprombank’a yönelik yaptırımlarda Türkiye’ye muafiyet tanıdığını açıkladı. Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini söyledi.Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye’nin doğal gaz ticaretinde sorunlar yaşanabileceğini ifade ediliyordu.Sputnik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda muafiyet kararı alındığı açıklandı.Bakan Bayraktar Gazprombank’a yönelik yaptırımların Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekerek geçmişte İran yaptırımları döneminde de Türkiye’ye benzer bir muafiyet tanındığını hatırlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-rusyadan-gaz-akisini-etkileyecek-her-turlu-karara-1090989409.html

türkiye

rusya

abd

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, gazprom, gazprom neft, enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, abd, iran, dışişleri bakanlığı, sputnik