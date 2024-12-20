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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-abd-gazprom-yaptiriminda-turkiyeye-muafiyet-tanidi-1091782679.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı
Sputnik Türkiye
Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'a uyguladığı yaptırımlarda Türkiye'nin muaf tutulacağını açıkladı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin Gazprombank’a yönelik yaptırımlarda Türkiye’ye muafiyet tanıdığını açıkladı. Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini söyledi.Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye’nin doğal gaz ticaretinde sorunlar yaşanabileceğini ifade ediliyordu.Sputnik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda muafiyet kararı alındığı açıklandı.Bakan Bayraktar Gazprombank’a yönelik yaptırımların Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekerek geçmişte İran yaptırımları döneminde de Türkiye’ye benzer bir muafiyet tanındığını hatırlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-rusyadan-gaz-akisini-etkileyecek-her-turlu-karara-1090989409.html
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı

10:13 20.12.2024
© RoscongressEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Roscongress
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Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'a uyguladığı yaptırımlarda Türkiye'nin muaf tutulacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin Gazprombank’a yönelik yaptırımlarda Türkiye’ye muafiyet tanıdığını açıkladı. Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini söyledi.
Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye’nin doğal gaz ticaretinde sorunlar yaşanabileceğini ifade ediliyordu.
Sputnik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda muafiyet kararı alındığı açıklandı.
Bakan Bayraktar Gazprombank’a yönelik yaptırımların Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekerek geçmişte İran yaptırımları döneminde de Türkiye’ye benzer bir muafiyet tanındığını hatırlatmıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
POLİTİKA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız
29 Kasım, 20:33
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