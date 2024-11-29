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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Londra’daki temaslarının ardından Londra Başkonsolosluğu’nda düzenlediği basın toplantısında, Rusya'dan gaz akışını... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse Türkiye'nin ekonomisine, zarar vereceğini söylüyoruz" açıklamasında bulundu.Doğal gaz sektöründeki gelişmelere de değinen Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'ı yaptırım listesine almasına ilişkin yaptığı konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Türkiye için Rusya'nın doğal gazda önemli bir tedarikçi olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, "Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarıyız. Gaz ticaretinin herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam etmesi gerekiyor. Gaza ihtiyacımız var ve bunun önemli miktarını Rusya'dan alıyoruz. Bunu yakın ve orta vadede ikame etme şansı yok. Dolayısıyla bu gazı Türkiye'ye alabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.'O gazın parasını Gazprombank'a nasıl ödeyecekler?'Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan transit anlaşmanın 2024 sonunda sona ereceğine ilişkin ise Bayraktar konuşmasında şu cümleleri zikretti:Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazdaki çeşitli altyapı projeleriyle bölgeye arz güvenliği açısından katkı sağladığını da sözlerine ekledi.
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, rusya, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, gaz, ekonomi, gazprom, türkiye, avrupa

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız

20:33 29.11.2024 (güncellendi: 20:41 29.11.2024)
© AA / Erçin ErtürkEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA / Erçin Ertürk
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Londra’daki temaslarının ardından Londra Başkonsolosluğu’nda düzenlediği basın toplantısında, Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşı olduklarının altını çizdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse Türkiye'nin ekonomisine, zarar vereceğini söylüyoruz" açıklamasında bulundu.
Doğal gaz sektöründeki gelişmelere de değinen Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'ı yaptırım listesine almasına ilişkin yaptığı konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Eğer bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse biz Türkiye'nin ekonomisine, hane halkına, 85 milyona zarar vereceğini söylüyoruz. Tabii bu finansal sektöre getirilen bir yaptırım olduğu için ağırlıklı Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda takip ediliyor, onlar ilgili muhataplarıyla görüşüyorlar.

Türkiye için Rusya'nın doğal gazda önemli bir tedarikçi olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, "Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarıyız. Gaz ticaretinin herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam etmesi gerekiyor. Gaza ihtiyacımız var ve bunun önemli miktarını Rusya'dan alıyoruz. Bunu yakın ve orta vadede ikame etme şansı yok. Dolayısıyla bu gazı Türkiye'ye alabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'O gazın parasını Gazprombank'a nasıl ödeyecekler?'

Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan transit anlaşmanın 2024 sonunda sona ereceğine ilişkin ise Bayraktar konuşmasında şu cümleleri zikretti:
31 Aralık 2024'te bu anlaşma bitiyor gibi görünüyor ancak o güne geldiğimizde bir şekilde bu anlaşma uzatabilir. Uzaması Avrupa için de iyi olur ama o gazın parasını Gazprombank'a nasıl ödeyecekler? Bir soru işareti. Anlaşmanın uzaması fiyatlar ve piyasa açısından iyi olacaktır. Bu noktada Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır ama ben uzayabileceğini düşünüyorum.
Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazdaki çeşitli altyapı projeleriyle bölgeye arz güvenliği açısından katkı sağladığını da sözlerine ekledi.
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