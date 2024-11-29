https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-rusyadan-gaz-akisini-etkileyecek-her-turlu-karara-1090989409.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Londra’daki temaslarının ardından Londra Başkonsolosluğu’nda düzenlediği basın toplantısında, Rusya'dan gaz akışını... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T20:33+0300

2024-11-29T20:33+0300

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşıyız. Bu yaptırımlar, bu noktaya gelecekse Türkiye'nin ekonomisine, zarar vereceğini söylüyoruz" açıklamasında bulundu.Doğal gaz sektöründeki gelişmelere de değinen Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'ı yaptırım listesine almasına ilişkin yaptığı konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Türkiye için Rusya'nın doğal gazda önemli bir tedarikçi olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, "Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarıyız. Gaz ticaretinin herhangi bir aksamaya mahal vermeden devam etmesi gerekiyor. Gaza ihtiyacımız var ve bunun önemli miktarını Rusya'dan alıyoruz. Bunu yakın ve orta vadede ikame etme şansı yok. Dolayısıyla bu gazı Türkiye'ye alabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.'O gazın parasını Gazprombank'a nasıl ödeyecekler?'Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan transit anlaşmanın 2024 sonunda sona ereceğine ilişkin ise Bayraktar konuşmasında şu cümleleri zikretti:Bayraktar, Türkiye'nin doğal gazdaki çeşitli altyapı projeleriyle bölgeye arz güvenliği açısından katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/turkiye-moskova-buyukelcisi-bilgic-rusya-ile-tarim-ticaretimizi-guclendirmek-istiyoruz--1090969713.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, rusya, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, gaz, ekonomi, gazprom, türkiye, avrupa