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Belediyeden dev konut projesi: 14 bin ev satışa çıkıyor
Belediyeden dev konut projesi: 14 bin ev satışa çıkıyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya göre 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle Güneyşehir 3. Etap’ta toplam 14 bin konut 23 Aralık... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ev sahibi olmak isteyen kişilere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından konut projesi başlatıldı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya göre 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle Güneyşehir 3. Etap’ta toplam 14 bin konut 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 31 Aralık Salı günü saat 17.00’e kadar satışa sunulacak.Güneyşehir 3. Etap Konut Projesi'nin fiyatlarının 1 milyon 800 bin liradan başlayarak 2 milyon 800 bin liraya kadar çıkacağı ifade edildi. Peşinat olarak 470 bin lira ile 900 bin lira ödeme yapan alıcıların aylık taksitlerle ev sahibi olması planlanıyor. Başvuru şartları arasında 18 yaşından büyük olmak ve Gaziantep il sınırları içerisinde 1 yıl ikamet etme şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapanın kendisinin üzerinde ve eşinin üzerinde tapu olmaması gerektiği açıklandı.
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gaziantep konut projesi, gaziantep satılık ev, gaziantep belediye konut başvurusu

Belediyeden dev konut projesi: 14 bin ev satışa çıkıyor

23:31 20.12.2024 (güncellendi: 23:38 20.12.2024)
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya göre 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle Güneyşehir 3. Etap’ta toplam 14 bin konut 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 31 Aralık Salı günü saat 17.00’e kadar satışa sunulacak.
Ev sahibi olmak isteyen kişilere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından konut projesi başlatıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya göre 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle Güneyşehir 3. Etap’ta toplam 14 bin konut 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 31 Aralık Salı günü saat 17.00’e kadar satışa sunulacak.
Güneyşehir 3. Etap Konut Projesi'nin fiyatlarının 1 milyon 800 bin liradan başlayarak 2 milyon 800 bin liraya kadar çıkacağı ifade edildi. Peşinat olarak 470 bin lira ile 900 bin lira ödeme yapan alıcıların aylık taksitlerle ev sahibi olması planlanıyor. Başvuru şartları arasında 18 yaşından büyük olmak ve Gaziantep il sınırları içerisinde 1 yıl ikamet etme şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapanın kendisinin üzerinde ve eşinin üzerinde tapu olmaması gerektiği açıklandı.
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