Ülkelerine dönüşleri başladı: Suriyelilerin konutları boşaltmasıyla kiralarda düşüş olur mu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çalışanlar 80’lerden bugüne nasıl yoksullaştı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere evlilik mesajı: 'Bir an önce evliliği yapmak lazım’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi panellerinde yeni teknolojiler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgali ne anlama geliyor?
19:08
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari Ücret Komisyonu neden çalışamıyor?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Ahmet Davutoğlu: Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ulkelerine-donusleri-basladi-suriyelilerin-konutlari-bosaltmasiyla-kiralarda-dusus-olur-mu-1091636049.html
Ülkelerine dönüşleri başladı: Suriyelilerin konutları boşaltmasıyla kiralarda düşüş olur mu?
Ülkelerine dönüşleri başladı: Suriyelilerin konutları boşaltmasıyla kiralarda düşüş olur mu?
Sputnik Türkiye
Suriyelilerin ülkelerinde dönüş sürecinin başlamasının ardından konut fiyatlarında düşüş başlaması beklentileri var. Ancak piyasanın önde gelen uzmanları... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T09:50+0300
2024-12-17T09:50+0300
ekonomi
suriye
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
suriyeli göçmenler
kira
türkiye
gayrimenkul yurtdışı tanıtım derneği (gigder)
gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği (gyoder)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090183429_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fbc4c660475a9d849301e145569d13d3.jpg
Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesiyle konut piyasasında da fiyatların düşmesine yönelik bir beklenti oluştu. Uzmanlar ise bu beklentinin karşılık bulamayacağı görüşünde. 'Kiraların düşeceğini düşünmek çok iyimser olur'Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı, GYODER, GİGDER ve İNDER Üyesi Selman Özgün, "Suriyelilerin dönüşünün özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde kiralık konut fiyatlarındaki artışı bir süre frenleyeceğini, kira fiyatlarının bir süre stabil kalmasını sağlayacağını düşünüyorum. Belki düşük ihtimal de olsa bölgesel ve kısmi düşüş yaşanabilir, ancak bu çok düşük ihtimal. Bu etki tüm Türkiye'nin her yerinde olmayacaktır. Suriyelilerin çok az bulunduğu veya bulunmadığı mahalleleri zaten etkilemeyecektir. Altını çizerek tekrar söylemek istiyorum: Suriyelilerin gidişi nedeniyle kiralarda düşüş yaşanacağını söylemek çok iyimser bir yaklaşım olacaktır. Dediğim gibi kiralarda bir süre artış hızı duracaktır. O da Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelerde. Ancak ev arayışında olanların kiralık konut bulma imkanı artacaktır." dedi.'Konut fiyatlarının düşmesi mümkün değil''Suriyeliler konut fiyatlarını doğrudan etkilemez'As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert de Suriyelilerin gidişinin konut fiyatlarını etkilemeyeceği düşüncesinde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/suriyelilerin-gidisi-ardindan-etkilenecek-ilceleri-tek-tek-acikladi-20-bin-tllik-kiralar-13-bin-1091435955.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090183429_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_995c32a31386577630ff7736388f8976.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriyelilerin gitmesi kiraları etkiler mi, suriyelilerin gitmesi ile kiralar düştü mü, suriyelilerin gidişi kiraları düşürür mü, kiralar düşecek mi, suriyeliler ev boşaltıyor kiralar düşer mi, suriyeliler kira etkisi, suriyelilerin geri dönüşü konut piyasası, kira fiyatları düşer mi, emlak fiyatları düşecek mi, suriyeliler giderse ne olur, suriyeliler gitti kira düştü
suriyelilerin gitmesi kiraları etkiler mi, suriyelilerin gitmesi ile kiralar düştü mü, suriyelilerin gidişi kiraları düşürür mü, kiralar düşecek mi, suriyeliler ev boşaltıyor kiralar düşer mi, suriyeliler kira etkisi, suriyelilerin geri dönüşü konut piyasası, kira fiyatları düşer mi, emlak fiyatları düşecek mi, suriyeliler giderse ne olur, suriyeliler gitti kira düştü

Ülkelerine dönüşleri başladı: Suriyelilerin konutları boşaltmasıyla kiralarda düşüş olur mu?

09:50 17.12.2024
© AAKonut kredisi
Konut kredisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AA
Abone ol
Suriyelilerin ülkelerinde dönüş sürecinin başlamasının ardından konut fiyatlarında düşüş başlaması beklentileri var. Ancak piyasanın önde gelen uzmanları Suriyelilerin belli bölgelerde yaşadığını ve tümden bir fiyat düşüşünün mümkün olmadığını belirttiler.
Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesiyle konut piyasasında da fiyatların düşmesine yönelik bir beklenti oluştu. Uzmanlar ise bu beklentinin karşılık bulamayacağı görüşünde.

'Kiraların düşeceğini düşünmek çok iyimser olur'

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı, GYODER, GİGDER ve İNDER Üyesi Selman Özgün, "Suriyelilerin dönüşünün özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde kiralık konut fiyatlarındaki artışı bir süre frenleyeceğini, kira fiyatlarının bir süre stabil kalmasını sağlayacağını düşünüyorum. Belki düşük ihtimal de olsa bölgesel ve kısmi düşüş yaşanabilir, ancak bu çok düşük ihtimal. Bu etki tüm Türkiye'nin her yerinde olmayacaktır. Suriyelilerin çok az bulunduğu veya bulunmadığı mahalleleri zaten etkilemeyecektir. Altını çizerek tekrar söylemek istiyorum: Suriyelilerin gidişi nedeniyle kiralarda düşüş yaşanacağını söylemek çok iyimser bir yaklaşım olacaktır. Dediğim gibi kiralarda bir süre artış hızı duracaktır. O da Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelerde. Ancak ev arayışında olanların kiralık konut bulma imkanı artacaktır." dedi.

'Konut fiyatlarının düşmesi mümkün değil'

Öte yandan satılık konut fiyatlarını düşürmesi çok mümkün değil. Çünkü Suriye uyruklu kişilerin, 1062 sayılı kanun, bu kanuna dayanılarak çıkarılan kararnameler ve yönetmelikler gereği Türkiye'de taşınmaz mal edinmeleri mümkün değildir. Suriyelilerin Türkiye'de taşınmaz satın alamamaları neredeyse 100 yıllık bir süreçtir. Bu nedenle zaten konut satın alamayan Suriyelilerin satılık konut fiyatlarını artırması çok mümkün değildir.

'Suriyeliler konut fiyatlarını doğrudan etkilemez'

As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert de Suriyelilerin gidişinin konut fiyatlarını etkilemeyeceği düşüncesinde:
Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konut piyasasını doğrudan etkileyecek tek faktör değil. Evet, kiralar ve ev fiyatları üzerinde bir etki olabilir ancak bu durum sadece Suriyelilerle sınırlı kalmaz. Türkiye’de konut piyasası, sadece göçmenler üzerinden değil, aynı zamanda yerli talep, ekonomik koşullar, inşaat maliyetleri ve diğer toplumsal dinamikler üzerinden de şekilleniyor. Yani Suriyelilerin gitmesi, tek başına, konut fiyatlarında büyük bir düşüşe neden olacak belirleyici bir faktör değildir.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
EKONOMİ
Suriyelilerin gidişi ardından etkilenecek ilçeleri tek tek açıkladı: '20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek'
12 Aralık, 09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала