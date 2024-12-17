https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ulkelerine-donusleri-basladi-suriyelilerin-konutlari-bosaltmasiyla-kiralarda-dusus-olur-mu-1091636049.html

Ülkelerine dönüşleri başladı: Suriyelilerin konutları boşaltmasıyla kiralarda düşüş olur mu?

Ülkelerine dönüşleri başladı: Suriyelilerin konutları boşaltmasıyla kiralarda düşüş olur mu?

Sputnik Türkiye

Suriyelilerin ülkelerinde dönüş sürecinin başlamasının ardından konut fiyatlarında düşüş başlaması beklentileri var. Ancak piyasanın önde gelen uzmanları... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T09:50+0300

2024-12-17T09:50+0300

2024-12-17T09:50+0300

ekonomi

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suriyeli sığınmacılar

suriyeli göçmenler

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türkiye

gayrimenkul yurtdışı tanıtım derneği (gigder)

gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği (gyoder)

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Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesiyle konut piyasasında da fiyatların düşmesine yönelik bir beklenti oluştu. Uzmanlar ise bu beklentinin karşılık bulamayacağı görüşünde. 'Kiraların düşeceğini düşünmek çok iyimser olur'Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı, GYODER, GİGDER ve İNDER Üyesi Selman Özgün, "Suriyelilerin dönüşünün özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde kiralık konut fiyatlarındaki artışı bir süre frenleyeceğini, kira fiyatlarının bir süre stabil kalmasını sağlayacağını düşünüyorum. Belki düşük ihtimal de olsa bölgesel ve kısmi düşüş yaşanabilir, ancak bu çok düşük ihtimal. Bu etki tüm Türkiye'nin her yerinde olmayacaktır. Suriyelilerin çok az bulunduğu veya bulunmadığı mahalleleri zaten etkilemeyecektir. Altını çizerek tekrar söylemek istiyorum: Suriyelilerin gidişi nedeniyle kiralarda düşüş yaşanacağını söylemek çok iyimser bir yaklaşım olacaktır. Dediğim gibi kiralarda bir süre artış hızı duracaktır. O da Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelerde. Ancak ev arayışında olanların kiralık konut bulma imkanı artacaktır." dedi.'Konut fiyatlarının düşmesi mümkün değil''Suriyeliler konut fiyatlarını doğrudan etkilemez'As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert de Suriyelilerin gidişinin konut fiyatlarını etkilemeyeceği düşüncesinde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/suriyelilerin-gidisi-ardindan-etkilenecek-ilceleri-tek-tek-acikladi-20-bin-tllik-kiralar-13-bin-1091435955.html

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