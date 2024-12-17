https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ulkelerine-donusleri-basladi-suriyelilerin-konutlari-bosaltmasiyla-kiralarda-dusus-olur-mu-1091636049.html
Ülkelerine dönüşleri başladı: Suriyelilerin konutları boşaltmasıyla kiralarda düşüş olur mu?
Ülkelerine dönüşleri başladı: Suriyelilerin konutları boşaltmasıyla kiralarda düşüş olur mu?
Sputnik Türkiye
Suriyelilerin ülkelerinde dönüş sürecinin başlamasının ardından konut fiyatlarında düşüş başlaması beklentileri var. Ancak piyasanın önde gelen uzmanları... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T09:50+0300
2024-12-17T09:50+0300
2024-12-17T09:50+0300
ekonomi
suriye
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gayrimenkul yurtdışı tanıtım derneği (gigder)
gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği (gyoder)
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Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesiyle konut piyasasında da fiyatların düşmesine yönelik bir beklenti oluştu. Uzmanlar ise bu beklentinin karşılık bulamayacağı görüşünde. 'Kiraların düşeceğini düşünmek çok iyimser olur'Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı, GYODER, GİGDER ve İNDER Üyesi Selman Özgün, "Suriyelilerin dönüşünün özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde kiralık konut fiyatlarındaki artışı bir süre frenleyeceğini, kira fiyatlarının bir süre stabil kalmasını sağlayacağını düşünüyorum. Belki düşük ihtimal de olsa bölgesel ve kısmi düşüş yaşanabilir, ancak bu çok düşük ihtimal. Bu etki tüm Türkiye'nin her yerinde olmayacaktır. Suriyelilerin çok az bulunduğu veya bulunmadığı mahalleleri zaten etkilemeyecektir. Altını çizerek tekrar söylemek istiyorum: Suriyelilerin gidişi nedeniyle kiralarda düşüş yaşanacağını söylemek çok iyimser bir yaklaşım olacaktır. Dediğim gibi kiralarda bir süre artış hızı duracaktır. O da Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelerde. Ancak ev arayışında olanların kiralık konut bulma imkanı artacaktır." dedi.'Konut fiyatlarının düşmesi mümkün değil''Suriyeliler konut fiyatlarını doğrudan etkilemez'As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert de Suriyelilerin gidişinin konut fiyatlarını etkilemeyeceği düşüncesinde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/suriyelilerin-gidisi-ardindan-etkilenecek-ilceleri-tek-tek-acikladi-20-bin-tllik-kiralar-13-bin-1091435955.html
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suriyelilerin gitmesi kiraları etkiler mi, suriyelilerin gitmesi ile kiralar düştü mü, suriyelilerin gidişi kiraları düşürür mü, kiralar düşecek mi, suriyeliler ev boşaltıyor kiralar düşer mi, suriyeliler kira etkisi, suriyelilerin geri dönüşü konut piyasası, kira fiyatları düşer mi, emlak fiyatları düşecek mi, suriyeliler giderse ne olur, suriyeliler gitti kira düştü
Ülkelerine dönüşleri başladı: Suriyelilerin konutları boşaltmasıyla kiralarda düşüş olur mu?
Suriyelilerin ülkelerinde dönüş sürecinin başlamasının ardından konut fiyatlarında düşüş başlaması beklentileri var. Ancak piyasanın önde gelen uzmanları Suriyelilerin belli bölgelerde yaşadığını ve tümden bir fiyat düşüşünün mümkün olmadığını belirttiler.
Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesiyle konut piyasasında da fiyatların düşmesine yönelik bir beklenti oluştu. Uzmanlar ise bu beklentinin karşılık bulamayacağı görüşünde.
'Kiraların düşeceğini düşünmek çok iyimser olur'
Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı, GYODER, GİGDER ve İNDER Üyesi Selman Özgün, "Suriyelilerin dönüşünün özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde kiralık konut fiyatlarındaki artışı bir süre frenleyeceğini, kira fiyatlarının bir süre stabil kalmasını sağlayacağını düşünüyorum. Belki düşük ihtimal de olsa bölgesel ve kısmi düşüş yaşanabilir, ancak bu çok düşük ihtimal. Bu etki tüm Türkiye'nin her yerinde olmayacaktır. Suriyelilerin çok az bulunduğu veya bulunmadığı mahalleleri zaten etkilemeyecektir. Altını çizerek tekrar söylemek istiyorum: Suriyelilerin gidişi nedeniyle kiralarda düşüş yaşanacağını söylemek çok iyimser bir yaklaşım olacaktır. Dediğim gibi kiralarda bir süre artış hızı duracaktır. O da Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelerde. Ancak ev arayışında olanların kiralık konut bulma imkanı artacaktır." dedi.
'Konut fiyatlarının düşmesi mümkün değil'
Öte yandan satılık konut fiyatlarını düşürmesi çok mümkün değil. Çünkü Suriye uyruklu kişilerin, 1062 sayılı kanun, bu kanuna dayanılarak çıkarılan kararnameler ve yönetmelikler gereği Türkiye'de taşınmaz mal edinmeleri mümkün değildir. Suriyelilerin Türkiye'de taşınmaz satın alamamaları neredeyse 100 yıllık bir süreçtir. Bu nedenle zaten konut satın alamayan Suriyelilerin satılık konut fiyatlarını artırması çok mümkün değildir.
'Suriyeliler konut fiyatlarını doğrudan etkilemez'
As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert de Suriyelilerin gidişinin konut fiyatlarını etkilemeyeceği düşüncesinde:
Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konut piyasasını doğrudan etkileyecek tek faktör değil. Evet, kiralar ve ev fiyatları üzerinde bir etki olabilir ancak bu durum sadece Suriyelilerle sınırlı kalmaz. Türkiye’de konut piyasası, sadece göçmenler üzerinden değil, aynı zamanda yerli talep, ekonomik koşullar, inşaat maliyetleri ve diğer toplumsal dinamikler üzerinden de şekilleniyor. Yani Suriyelilerin gitmesi, tek başına, konut fiyatlarında büyük bir düşüşe neden olacak belirleyici bir faktör değildir.