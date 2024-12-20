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150 gündür kayıp olan Fatih Aydın bulunamayınca baba, Esra Erol'a çıkıştı: 'Bizi oyalama, Müge Anlı’ya gidelim'
150 gündür kayıp olan Fatih Aydın bulunamayınca baba, Esra Erol'a çıkıştı: 'Bizi oyalama, Müge Anlı’ya gidelim'
Sputnik Türkiye
Esra Erol’da programında 150 gündür aranan Fatih Aydın hâlâ bulunamazken, baba Mahmut Aydın canlı yayında isyan etti. "Bulamıyorsanız Müge Anlı’ya çıkalım"... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T09:07+0300
2024-12-20T09:10+0300
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Esra Erol’da programında 22 yaşındaki Fatih Aydın’ın kaybı, 150 gündür çözülemiyor. Aylardır oğlunu arayan baba Mahmut Aydın, sabrının tükenmesiyle canlı yayında Esra Erol’a sert tepki gösterdi. Ailenin çaresizliği ve programdaki gergin anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.'Bulamıyorsan Müge Anlı’ya çıkalım'Son bölümde Esra Erol’un "Seni biraz kızdıracağım" sözleriyle başlayan diyalogda baba Mahmut Aydın, beklenmedik bir çıkış yaptı:“Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı’ya çıkalım.”Bu sözler, stüdyoda şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.Esra Erol’dan sert yanıtBabanın çıkışı sonrası Esra Erol, “Emniyet ve savcılık bulamıyorsa, bütün programlar birleşse yine Fatih’i bulamayız” diyerek sert bir yanıt verdi. Erol, açıklamasına şu sözlerle devam etti:“Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle, sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek.”Sosyal medyada büyük yankıProgramdaki bu diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, hem baba Mahmut Aydın’ın tepkisi hem de Esra Erol’un yanıtı üzerine çeşitli yorumlar yaptı. Kimi izleyiciler babanın tepkisini haklı bulurken, kimileri Esra Erol’un sabrını takdir etti.Fatih Aydın neden bulunamıyor?Fatih Aydın’ın kayboluşuyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtilirken, emniyet güçleri ve savcılık da olaya dahil oldu. Ancak geçen 150 güne rağmen bir sonuca ulaşılamaması, hem aileyi hem de izleyicileri hayal kırıklığına uğratıyor.Esra Erol’un mücadeleye devam mesajıEsra Erol, yaşanan gerginliğe rağmen kayıp Fatih Aydın’ı bulma çabalarına devam edeceğini vurguladı. Programın ilerleyen bölümlerinde olayın çözülüp çözülmeyeceği ise merak konusu.Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, izleyicilerin Esra Erol ve Mahmut Aydın’dan gelecek yeni açıklamaları sabırsızlıkla beklemesine neden oldu.
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150 gündür kayıp olan Fatih Aydın bulunamayınca baba, Esra Erol'a çıkıştı: 'Bizi oyalama, Müge Anlı’ya gidelim'

09:07 20.12.2024 (güncellendi: 09:10 20.12.2024)
© Fotoğraf : ATVEsra Erol
Esra Erol - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Fotoğraf : ATV
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Esra Erol’da programında 150 gündür aranan Fatih Aydın hâlâ bulunamazken, baba Mahmut Aydın canlı yayında isyan etti. "Bulamıyorsanız Müge Anlı’ya çıkalım" diyerek tepki gösteren babanın sözleri gündem oldu. Esra Erol’un verdiği yanıt ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Esra Erol’da programında 22 yaşındaki Fatih Aydın’ın kaybı, 150 gündür çözülemiyor. Aylardır oğlunu arayan baba Mahmut Aydın, sabrının tükenmesiyle canlı yayında Esra Erol’a sert tepki gösterdi. Ailenin çaresizliği ve programdaki gergin anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Bulamıyorsan Müge Anlı’ya çıkalım'

Son bölümde Esra Erol’un "Seni biraz kızdıracağım" sözleriyle başlayan diyalogda baba Mahmut Aydın, beklenmedik bir çıkış yaptı:
“Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı’ya çıkalım.”
Bu sözler, stüdyoda şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

Esra Erol’dan sert yanıt

Babanın çıkışı sonrası Esra Erol, “Emniyet ve savcılık bulamıyorsa, bütün programlar birleşse yine Fatih’i bulamayız” diyerek sert bir yanıt verdi. Erol, açıklamasına şu sözlerle devam etti:
“Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle, sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek.”

Sosyal medyada büyük yankı

Programdaki bu diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, hem baba Mahmut Aydın’ın tepkisi hem de Esra Erol’un yanıtı üzerine çeşitli yorumlar yaptı. Kimi izleyiciler babanın tepkisini haklı bulurken, kimileri Esra Erol’un sabrını takdir etti.

Fatih Aydın neden bulunamıyor?

Fatih Aydın’ın kayboluşuyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtilirken, emniyet güçleri ve savcılık da olaya dahil oldu. Ancak geçen 150 güne rağmen bir sonuca ulaşılamaması, hem aileyi hem de izleyicileri hayal kırıklığına uğratıyor.

Esra Erol’un mücadeleye devam mesajı

Esra Erol, yaşanan gerginliğe rağmen kayıp Fatih Aydın’ı bulma çabalarına devam edeceğini vurguladı. Programın ilerleyen bölümlerinde olayın çözülüp çözülmeyeceği ise merak konusu.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, izleyicilerin Esra Erol ve Mahmut Aydın’dan gelecek yeni açıklamaları sabırsızlıkla beklemesine neden oldu.
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