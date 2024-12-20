https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/masterchefte-4-ceketi-alan-beli-oldu-gozyaslarina-bogulan-onurun-sozleri-gundem-oldu-bizimle-alay-1091777338.html
MasterChef'te 4. ceketi alan beli oldu, gözyaşlarına boğulan Onur'un sözleri gündem oldu: Bizimle alay mı ediyorsunuz?
MasterChef'te 4. ceketi alan beli oldu, gözyaşlarına boğulan Onur'un sözleri gündem oldu: Bizimle alay mı ediyorsunuz?
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye’de finale yaklaşılırken yarışmacıların üzerindeki stres artıyor. Henüz ceket kazanamayan Onur, fragmanda “Hiç iyi değilim şefim” diyerek... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T07:41+0300
2024-12-20T07:41+0300
2024-12-20T07:41+0300
masterchef
yaşam
masterchef
tv8
tv8
acun ilıcalı
acun medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/0e/1044965056_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c8b0b890021e9f6f464fcb1c22b6070c.jpg
MasterChef Türkiye’de final için geri sayım başladı. Yarışmacıların ceket için mücadele ettiği haftada, duygusal anlar ve tansiyon dolu dakikalar yaşandı. Henüz ceket alamayan Onur, fragmanda “Hiç iyi değilim şefim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.4.ceketi Erim kazandıSon oynanan ikinci oyunun ardından yarışmacıların puan durumu şöyle şekillendi:47 puanla dördüncü ceketi kazanan isim Erim oldu. Daha önce, ilk ceketi Beyza, ikinci ceketi Kerem, üçüncü ceketi ise Semih kazanmıştı.Onur’un duygusal çıkışı sosyal medyada gündem olduHenüz ceket kazanamayan Onur, MasterChef fragmanında gözyaşlarını tutamayarak “Hiç iyi değilim şefim” dedi. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler arasında torpil iddiaları ve haksızlık tartışmaları yeniden alevlendi. Bazı yorumlar şu şekildeydi:Beyza’nın görüntüsü hatırlatıldıSosyal medyada, daha önce ceket kazanan Beyza’nın performansı ve kazandığı oyunlar tekrar gündeme geldi. İzleyiciler, yarışmada yaşanan rekabetin adaletli şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini tartışmaya açtı.MasterChef Türkiye’de neler olacak?Finale doğru ilerleyen MasterChef Türkiye’de, yarışmacıların üzerindeki stres giderek artıyor. Onur’un gözyaşları ve sosyal medyada yükselen tepkiler, yarışmanın son haftalarında tansiyonun daha da yükseleceğini gösteriyor. İzleyiciler, ceket yarışlarında hangi ismin galip geleceğini merakla bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/minik-kahramanlar-is-basinda-babalari-donmak-uzere-olan-kopegi-kurtardi-cocuklar-moral-verip-1091776545.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/0e/1044965056_113:0:1890:1333_1920x0_80_0_0_8c149cb9fc06c6ee5dcd2835874cc6a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
masterchef türkiye onur, masterchef fragman onur ağladı, masterchef ceketi kim kazandı, masterchef onur torpil iddiası, masterchef türkiye final haftası, masterchef 4. ceketi kim aldı, masterchef onur hiç iyi değilim şefim, sosyal medyada masterchef onur yorumları, masterchef torpil iddiaları, masterchef erim ceketi kazandı, masterchef onur gözyaşları, masterchef finale kaç gün kaldı, masterchef türkiye eda kaç puan aldı, masterchef beyza birinci ceket, masterchef türkiye kerem ikinci ceket, masterchef semih üçüncü ceket, masterchef onur hakkın yendi, masterchef türkiye sosyal medya tepkileri, masterchef onur fragman sahnesi
masterchef türkiye onur, masterchef fragman onur ağladı, masterchef ceketi kim kazandı, masterchef onur torpil iddiası, masterchef türkiye final haftası, masterchef 4. ceketi kim aldı, masterchef onur hiç iyi değilim şefim, sosyal medyada masterchef onur yorumları, masterchef torpil iddiaları, masterchef erim ceketi kazandı, masterchef onur gözyaşları, masterchef finale kaç gün kaldı, masterchef türkiye eda kaç puan aldı, masterchef beyza birinci ceket, masterchef türkiye kerem ikinci ceket, masterchef semih üçüncü ceket, masterchef onur hakkın yendi, masterchef türkiye sosyal medya tepkileri, masterchef onur fragman sahnesi
MasterChef'te 4. ceketi alan beli oldu, gözyaşlarına boğulan Onur'un sözleri gündem oldu: Bizimle alay mı ediyorsunuz?
MasterChef Türkiye’de finale yaklaşılırken yarışmacıların üzerindeki stres artıyor. Henüz ceket kazanamayan Onur, fragmanda “Hiç iyi değilim şefim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada “Hakkın yendi” ve “Bu strese değer mi?” yorumları yapıldı. İşte MasterChef Türkiye’de yaşananlar…
MasterChef Türkiye’de final için geri sayım başladı. Yarışmacıların ceket için mücadele ettiği haftada, duygusal anlar ve tansiyon dolu dakikalar yaşandı. Henüz ceket alamayan Onur, fragmanda “Hiç iyi değilim şefim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son oynanan ikinci oyunun ardından yarışmacıların puan durumu şöyle şekillendi:
47 puanla dördüncü ceketi kazanan isim Erim oldu. Daha önce, ilk ceketi Beyza, ikinci ceketi Kerem, üçüncü ceketi ise Semih kazanmıştı.
Onur’un duygusal çıkışı sosyal medyada gündem oldu
Henüz ceket kazanamayan Onur, MasterChef fragmanında gözyaşlarını tutamayarak “Hiç iyi değilim şefim” dedi. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler arasında torpil iddiaları ve haksızlık tartışmaları yeniden alevlendi. Bazı yorumlar şu şekildeydi:
“Siz bizimle alay mı ediyorsunuz?”
“Bu strese değer mi? Çok üzüldüm.”
Beyza’nın görüntüsü hatırlatıldı
Sosyal medyada, daha önce ceket kazanan Beyza’nın performansı ve kazandığı oyunlar tekrar gündeme geldi. İzleyiciler, yarışmada yaşanan rekabetin adaletli şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini tartışmaya açtı.
MasterChef Türkiye’de neler olacak?
Finale doğru ilerleyen MasterChef Türkiye’de, yarışmacıların üzerindeki stres giderek artıyor. Onur’un gözyaşları ve sosyal medyada yükselen tepkiler, yarışmanın son haftalarında tansiyonun daha da yükseleceğini gösteriyor. İzleyiciler, ceket yarışlarında hangi ismin galip geleceğini merakla bekliyor.