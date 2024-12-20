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MasterChef'te 4. ceketi alan beli oldu, gözyaşlarına boğulan Onur'un sözleri gündem oldu: Bizimle alay mı ediyorsunuz?
MasterChef'te 4. ceketi alan beli oldu, gözyaşlarına boğulan Onur'un sözleri gündem oldu: Bizimle alay mı ediyorsunuz?
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MasterChef Türkiye’de finale yaklaşılırken yarışmacıların üzerindeki stres artıyor. Henüz ceket kazanamayan Onur, fragmanda “Hiç iyi değilim şefim” diyerek... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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MasterChef Türkiye’de final için geri sayım başladı. Yarışmacıların ceket için mücadele ettiği haftada, duygusal anlar ve tansiyon dolu dakikalar yaşandı. Henüz ceket alamayan Onur, fragmanda “Hiç iyi değilim şefim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.4.ceketi Erim kazandıSon oynanan ikinci oyunun ardından yarışmacıların puan durumu şöyle şekillendi:47 puanla dördüncü ceketi kazanan isim Erim oldu. Daha önce, ilk ceketi Beyza, ikinci ceketi Kerem, üçüncü ceketi ise Semih kazanmıştı.Onur’un duygusal çıkışı sosyal medyada gündem olduHenüz ceket kazanamayan Onur, MasterChef fragmanında gözyaşlarını tutamayarak “Hiç iyi değilim şefim” dedi. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler arasında torpil iddiaları ve haksızlık tartışmaları yeniden alevlendi. Bazı yorumlar şu şekildeydi:Beyza’nın görüntüsü hatırlatıldıSosyal medyada, daha önce ceket kazanan Beyza’nın performansı ve kazandığı oyunlar tekrar gündeme geldi. İzleyiciler, yarışmada yaşanan rekabetin adaletli şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini tartışmaya açtı.MasterChef Türkiye’de neler olacak?Finale doğru ilerleyen MasterChef Türkiye’de, yarışmacıların üzerindeki stres giderek artıyor. Onur’un gözyaşları ve sosyal medyada yükselen tepkiler, yarışmanın son haftalarında tansiyonun daha da yükseleceğini gösteriyor. İzleyiciler, ceket yarışlarında hangi ismin galip geleceğini merakla bekliyor.
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MasterChef'te 4. ceketi alan beli oldu, gözyaşlarına boğulan Onur'un sözleri gündem oldu: Bizimle alay mı ediyorsunuz?

07:41 20.12.2024
© Facebook/MasterChef TürkiyeMasterChef Türkiye
MasterChef Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Facebook/MasterChef Türkiye
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MasterChef Türkiye’de finale yaklaşılırken yarışmacıların üzerindeki stres artıyor. Henüz ceket kazanamayan Onur, fragmanda “Hiç iyi değilim şefim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada “Hakkın yendi” ve “Bu strese değer mi?” yorumları yapıldı. İşte MasterChef Türkiye’de yaşananlar…
MasterChef Türkiye’de final için geri sayım başladı. Yarışmacıların ceket için mücadele ettiği haftada, duygusal anlar ve tansiyon dolu dakikalar yaşandı. Henüz ceket alamayan Onur, fragmanda “Hiç iyi değilim şefim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

4.ceketi Erim kazandı

Son oynanan ikinci oyunun ardından yarışmacıların puan durumu şöyle şekillendi:
Eda: 41 puan
Onur: 45 puan
Erim: 47 puan
Şirin: 40,5 puan
47 puanla dördüncü ceketi kazanan isim Erim oldu. Daha önce, ilk ceketi Beyza, ikinci ceketi Kerem, üçüncü ceketi ise Semih kazanmıştı.

Onur’un duygusal çıkışı sosyal medyada gündem oldu

Henüz ceket kazanamayan Onur, MasterChef fragmanında gözyaşlarını tutamayarak “Hiç iyi değilim şefim” dedi. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler arasında torpil iddiaları ve haksızlık tartışmaları yeniden alevlendi. Bazı yorumlar şu şekildeydi:
“Siz bizimle alay mı ediyorsunuz?”
“Hakkın yendi, yazık!”
“Bu strese değer mi? Çok üzüldüm.”

Beyza’nın görüntüsü hatırlatıldı

Sosyal medyada, daha önce ceket kazanan Beyza’nın performansı ve kazandığı oyunlar tekrar gündeme geldi. İzleyiciler, yarışmada yaşanan rekabetin adaletli şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini tartışmaya açtı.

MasterChef Türkiye’de neler olacak?

Finale doğru ilerleyen MasterChef Türkiye’de, yarışmacıların üzerindeki stres giderek artıyor. Onur’un gözyaşları ve sosyal medyada yükselen tepkiler, yarışmanın son haftalarında tansiyonun daha da yükseleceğini gösteriyor. İzleyiciler, ceket yarışlarında hangi ismin galip geleceğini merakla bekliyor.
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