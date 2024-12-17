https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/hicbir-sey-icin-gec-degil-fransa-tarihinin-en-yasli-guzellik-kralicesini-secti-1091643974.html
'Hiçbir şey için geç değil': Fransa, tarihinin 'en yaşlı' güzellik kraliçesini seçti
'Hiçbir şey için geç değil': Fransa, tarihinin 'en yaşlı' güzellik kraliçesini seçti
Sputnik Türkiye
Fransa, ülkedeki güzellik yarışması tarihinin 'en yaşlı' kraliçesini seçti. 34 yaşındaki Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 güzeli seçildi. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T11:36+0300
2024-12-17T11:36+0300
2024-12-17T11:36+0300
yaşam
avrupa
fransa
martinik
güzellik yarışması
güzellik kraliçesi
miss france 2025
hollanda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091643562_0:43:531:342_1920x0_80_0_0_ca7e313bd37b74244c776e3f601329cd.jpg
Fransa'nın Karayip adası Martinik'ten 34 yaşındaki bir hostes, Miss France güzellik yarışmasını kazanan 'en yaşlı yarışmacı' oldu. Angélique Angarni-Filopon, 2022'de yarışma kurallarının '24 yaş üstü, evli kadınlar ve anneleri' kapsayacak şekilde değişmesinin ardından katıldığı yarışmada Miss France 2025 seçildi.1920'den beri düzenlenen yarışmada, daha önce 24 yaş üstü kadınlar güzellik sembolü olmak için çok yaşlı olarak değerlendiriliyordu. Kazanmayı beklemediğini söyleyen 34 yaşındaki güzel, cumartesi günü düzenlenen final gecesinde 'Martinik'i, diasporasını ve bir zamanlar çok geç olduğunu söyleyen tüm kadınları' temsil ettiğini söyledi.Miss France güzellik yarışması, Hollanda'nın güzellik yarışmasının artık tarih olduğunu açıklamasından günler sonra yapıldı. Yarışma organizatörleri, 'değişim zamanının geldiğini' belirterek artık Miss Netherlands güzellik yarışmasının yapılmayacağını açıkladı. 'Yarışma artık yapılmayacak' açıklaması yapan organizatörler, 'bunun yerine yarışmanın odağı olan gençlere birçok farklı şekilde ilham vermeyi' amaçladıklarını söyledi. Hollanda'da geçen sene ilk kez trans birey güzellik yarışmasını kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/miss-myanmarin-gozyaslari-guzellik-yarismasinda-3-olan-kralice-sahnede-aglama-krizine-girdi-1089840113.html
fransa
martinik
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091643562_0:0:531:399_1920x0_80_0_0_219861d82ef768794e44e4a975c4fa75.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, fransa, martinik, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi, miss france 2025, hollanda
avrupa, fransa, martinik, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi, miss france 2025, hollanda
'Hiçbir şey için geç değil': Fransa, tarihinin 'en yaşlı' güzellik kraliçesini seçti
Fransa, ülkedeki güzellik yarışması tarihinin 'en yaşlı' kraliçesini seçti. 34 yaşındaki Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 güzeli seçildi.
Fransa'nın Karayip adası Martinik'ten 34 yaşındaki bir hostes, Miss France güzellik yarışmasını kazanan 'en yaşlı yarışmacı' oldu. Angélique Angarni-Filopon, 2022'de yarışma kurallarının '24 yaş üstü, evli kadınlar ve anneleri' kapsayacak şekilde değişmesinin ardından katıldığı yarışmada Miss France 2025 seçildi.
1920'den beri düzenlenen yarışmada, daha önce 24 yaş üstü kadınlar güzellik sembolü olmak için çok yaşlı olarak değerlendiriliyordu. Kazanmayı beklemediğini söyleyen 34 yaşındaki güzel, cumartesi günü düzenlenen final gecesinde 'Martinik'i, diasporasını ve bir zamanlar çok geç olduğunu söyleyen tüm kadınları' temsil ettiğini söyledi.
Miss France güzellik yarışması, Hollanda'nın güzellik yarışmasının artık tarih olduğunu açıklamasından günler sonra yapıldı. Yarışma organizatörleri, 'değişim zamanının geldiğini' belirterek artık Miss Netherlands güzellik yarışmasının yapılmayacağını açıkladı. 'Yarışma artık yapılmayacak' açıklaması yapan organizatörler, 'bunun yerine yarışmanın odağı olan gençlere birçok farklı şekilde ilham vermeyi' amaçladıklarını söyledi. Hollanda'da geçen sene ilk kez trans birey güzellik yarışmasını kazanmıştı.