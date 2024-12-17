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'Hiçbir şey için geç değil': Fransa, tarihinin 'en yaşlı' güzellik kraliçesini seçti
'Hiçbir şey için geç değil': Fransa, tarihinin 'en yaşlı' güzellik kraliçesini seçti
Sputnik Türkiye
Fransa, ülkedeki güzellik yarışması tarihinin 'en yaşlı' kraliçesini seçti. 34 yaşındaki Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 güzeli seçildi. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T11:36+0300
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Fransa'nın Karayip adası Martinik'ten 34 yaşındaki bir hostes, Miss France güzellik yarışmasını kazanan 'en yaşlı yarışmacı' oldu. Angélique Angarni-Filopon, 2022'de yarışma kurallarının '24 yaş üstü, evli kadınlar ve anneleri' kapsayacak şekilde değişmesinin ardından katıldığı yarışmada Miss France 2025 seçildi.1920'den beri düzenlenen yarışmada, daha önce 24 yaş üstü kadınlar güzellik sembolü olmak için çok yaşlı olarak değerlendiriliyordu. Kazanmayı beklemediğini söyleyen 34 yaşındaki güzel, cumartesi günü düzenlenen final gecesinde 'Martinik'i, diasporasını ve bir zamanlar çok geç olduğunu söyleyen tüm kadınları' temsil ettiğini söyledi.Miss France güzellik yarışması, Hollanda'nın güzellik yarışmasının artık tarih olduğunu açıklamasından günler sonra yapıldı. Yarışma organizatörleri, 'değişim zamanının geldiğini' belirterek artık Miss Netherlands güzellik yarışmasının yapılmayacağını açıkladı. 'Yarışma artık yapılmayacak' açıklaması yapan organizatörler, 'bunun yerine yarışmanın odağı olan gençlere birçok farklı şekilde ilham vermeyi' amaçladıklarını söyledi. Hollanda'da geçen sene ilk kez trans birey güzellik yarışmasını kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/miss-myanmarin-gozyaslari-guzellik-yarismasinda-3-olan-kralice-sahnede-aglama-krizine-girdi-1089840113.html
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avrupa, fransa, martinik, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi, miss france 2025, hollanda
avrupa, fransa, martinik, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi, miss france 2025, hollanda

'Hiçbir şey için geç değil': Fransa, tarihinin 'en yaşlı' güzellik kraliçesini seçti

11:36 17.12.2024
© Fotoğraf / Miss France InstagramMiss France 2025, Angélique Angarni-Filopon
Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© Fotoğraf / Miss France Instagram
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Fransa, ülkedeki güzellik yarışması tarihinin 'en yaşlı' kraliçesini seçti. 34 yaşındaki Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 güzeli seçildi.
Fransa'nın Karayip adası Martinik'ten 34 yaşındaki bir hostes, Miss France güzellik yarışmasını kazanan 'en yaşlı yarışmacı' oldu. Angélique Angarni-Filopon, 2022'de yarışma kurallarının '24 yaş üstü, evli kadınlar ve anneleri' kapsayacak şekilde değişmesinin ardından katıldığı yarışmada Miss France 2025 seçildi.
1920'den beri düzenlenen yarışmada, daha önce 24 yaş üstü kadınlar güzellik sembolü olmak için çok yaşlı olarak değerlendiriliyordu. Kazanmayı beklemediğini söyleyen 34 yaşındaki güzel, cumartesi günü düzenlenen final gecesinde 'Martinik'i, diasporasını ve bir zamanlar çok geç olduğunu söyleyen tüm kadınları' temsil ettiğini söyledi.
Miss France güzellik yarışması, Hollanda'nın güzellik yarışmasının artık tarih olduğunu açıklamasından günler sonra yapıldı. Yarışma organizatörleri, 'değişim zamanının geldiğini' belirterek artık Miss Netherlands güzellik yarışmasının yapılmayacağını açıkladı. 'Yarışma artık yapılmayacak' açıklaması yapan organizatörler, 'bunun yerine yarışmanın odağı olan gençlere birçok farklı şekilde ilham vermeyi' amaçladıklarını söyledi. Hollanda'da geçen sene ilk kez trans birey güzellik yarışmasını kazanmıştı.
Thae Su Nyein - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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