https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/hicbir-sey-icin-gec-degil-fransa-tarihinin-en-yasli-guzellik-kralicesini-secti-1091643974.html

'Hiçbir şey için geç değil': Fransa, tarihinin 'en yaşlı' güzellik kraliçesini seçti

'Hiçbir şey için geç değil': Fransa, tarihinin 'en yaşlı' güzellik kraliçesini seçti

Sputnik Türkiye

Fransa, ülkedeki güzellik yarışması tarihinin 'en yaşlı' kraliçesini seçti. 34 yaşındaki Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 güzeli seçildi. 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T11:36+0300

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2024-12-17T11:36+0300

yaşam

avrupa

fransa

martinik

güzellik yarışması

güzellik kraliçesi

miss france 2025

hollanda

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Fransa'nın Karayip adası Martinik'ten 34 yaşındaki bir hostes, Miss France güzellik yarışmasını kazanan 'en yaşlı yarışmacı' oldu. Angélique Angarni-Filopon, 2022'de yarışma kurallarının '24 yaş üstü, evli kadınlar ve anneleri' kapsayacak şekilde değişmesinin ardından katıldığı yarışmada Miss France 2025 seçildi.1920'den beri düzenlenen yarışmada, daha önce 24 yaş üstü kadınlar güzellik sembolü olmak için çok yaşlı olarak değerlendiriliyordu. Kazanmayı beklemediğini söyleyen 34 yaşındaki güzel, cumartesi günü düzenlenen final gecesinde 'Martinik'i, diasporasını ve bir zamanlar çok geç olduğunu söyleyen tüm kadınları' temsil ettiğini söyledi.Miss France güzellik yarışması, Hollanda'nın güzellik yarışmasının artık tarih olduğunu açıklamasından günler sonra yapıldı. Yarışma organizatörleri, 'değişim zamanının geldiğini' belirterek artık Miss Netherlands güzellik yarışmasının yapılmayacağını açıkladı. 'Yarışma artık yapılmayacak' açıklaması yapan organizatörler, 'bunun yerine yarışmanın odağı olan gençlere birçok farklı şekilde ilham vermeyi' amaçladıklarını söyledi. Hollanda'da geçen sene ilk kez trans birey güzellik yarışmasını kazanmıştı.

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avrupa, fransa, martinik, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi, miss france 2025, hollanda