Konut kredisinde güncel durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Filistinliler en kötü zamanını yaşamaya başlayacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
13:10
50 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/konut-kredisinde-guncel-durum-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-belli-oldu-1091737806.html
Konut kredisinde güncel durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu
Konut kredisinde güncel durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Konut satışları kasım ayında 153 bin 14 adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63.6 artış kaydedilirken, konut kredilerindeki büyüme de dikkat... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T10:08+0300
2024-12-19T10:08+0300
ekonomi
konut kredisi
faiz
faiz oranı
faiz oranları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090787959_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a67dffdccbd145adcc24734be2d76f8b.jpg
Türkiye genelinde konut satışları, 2023 yılı Kasım ayında 153 bin 14 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63.6'lık bir artışa işaret ediyor. Hızla yükselen bu satış rakamları, sektördeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 1 Kasım-6 Aralık döneminde konut kredilerinin toplam büyüklüğü 481.42 milyar TL’den 499.85 milyar TL’ye yükseldi. Kasım ayını da kapsayan bu beş haftalık süreçte, kredi hacmi tam 18.43 milyar TL arttı.Konut kredilerinde güncel durum: faiz oranları ve geri ödeme hesaplamalarıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları da dikkat çekiyor. Şu an piyasadaki en düşük faiz oranı, yüzde 2.89 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla yapılan örnek hesaplamalar şöyle:60 ay vadeli 1 milyon TL kredi çeken tüketiciler için aylık ödeme 35 bin 285 TL, toplam geri ödeme ise 2 milyon 136 bin 762 TL olarak hesaplanıyor.Konut kredilerindeki artış ve faiz oranlarının etkisi, sektör dinamiklerini belirlerken tüketicilerin maliyet hesaplamalarını daha detaylı yapmasını gerektiriyor. Uzmanlar, artan satış trendinin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/asgari-ucret-zammi-icin-kritik-toplantiya-saatler-kaldi-turk-isten-rakam-yaniti-1091736810.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090787959_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9a17cf39d5d648709235f751f204537a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konut satışları, kasım ayı konut satışları, konut kredisi faiz oranları, 2024 konut satış verileri, konut kredisi hesaplama, en düşük konut kredisi faizi, akbank konut kredisi, 500 bin tl konut kredisi, 1 milyon tl konut kredisi, 2 milyon tl konut kredisi, konut kredisi aylık taksit, toplam geri ödeme hesaplama, konut satış artışı, bddk konut kredisi verileri, faiz oranları güncel, 60 ay vadeli konut kredisi, konut sektörü hareketliliği, konut kredisi maliyeti, 2024 konut piyasası, konut kredisi kullanımı, konut kredisi faiz oranları 2024, konut satış artışı kasım 2024
konut satışları, kasım ayı konut satışları, konut kredisi faiz oranları, 2024 konut satış verileri, konut kredisi hesaplama, en düşük konut kredisi faizi, akbank konut kredisi, 500 bin tl konut kredisi, 1 milyon tl konut kredisi, 2 milyon tl konut kredisi, konut kredisi aylık taksit, toplam geri ödeme hesaplama, konut satış artışı, bddk konut kredisi verileri, faiz oranları güncel, 60 ay vadeli konut kredisi, konut sektörü hareketliliği, konut kredisi maliyeti, 2024 konut piyasası, konut kredisi kullanımı, konut kredisi faiz oranları 2024, konut satış artışı kasım 2024

Konut kredisinde güncel durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

10:08 19.12.2024
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA
Abone ol
Konut satışları kasım ayında 153 bin 14 adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63.6 artış kaydedilirken, konut kredilerindeki büyüme de dikkat çekiyor. Bankaların sunduğu en düşük faiz oranı yüzde 2.89 seviyesinde. İşte konut kredisinde son durum... 500 bin TL, 1 milyon TL ve 2 milyon TL'nin 120 ay vadeyle geri ödemesi belli oldu.
Türkiye genelinde konut satışları, 2023 yılı Kasım ayında 153 bin 14 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63.6'lık bir artışa işaret ediyor. Hızla yükselen bu satış rakamları, sektördeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 1 Kasım-6 Aralık döneminde konut kredilerinin toplam büyüklüğü 481.42 milyar TL’den 499.85 milyar TL’ye yükseldi. Kasım ayını da kapsayan bu beş haftalık süreçte, kredi hacmi tam 18.43 milyar TL arttı.

Konut kredilerinde güncel durum: faiz oranları ve geri ödeme hesaplamaları

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları da dikkat çekiyor. Şu an piyasadaki en düşük faiz oranı, yüzde 2.89 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla yapılan örnek hesaplamalar şöyle:
500 bin TL konut kredisi:Aylık taksit: 14 bin 939 TL
Toplam geri ödeme: 1 milyon 809 bin 832 TL
1 milyon TL konut kredisi:Aylık taksit: 29 bin 878 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin TL
2 milyon TL konut kredisi:Aylık taksit: 59 bin 757 TL
Toplam geri ödeme: 7 milyon 195 bin 470 TL
60 ay vadeli 1 milyon TL kredi çeken tüketiciler için aylık ödeme 35 bin 285 TL, toplam geri ödeme ise 2 milyon 136 bin 762 TL olarak hesaplanıyor.
Konut kredilerindeki artış ve faiz oranlarının etkisi, sektör dinamiklerini belirlerken tüketicilerin maliyet hesaplamalarını daha detaylı yapmasını gerektiriyor. Uzmanlar, artan satış trendinin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
EKONOMİ
Asgari ücret zammı için kritik toplantıya dakikalar kaldı: TÜRK-İŞ'ten 'rakam' yanıtı
09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала