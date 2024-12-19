https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/konut-kredisinde-guncel-durum-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-belli-oldu-1091737806.html
Konut kredisinde güncel durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu
Konut kredisinde güncel durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Konut satışları kasım ayında 153 bin 14 adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63.6 artış kaydedilirken, konut kredilerindeki büyüme de dikkat... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T10:08+0300
2024-12-19T10:08+0300
2024-12-19T10:08+0300
ekonomi
konut kredisi
faiz
faiz oranı
faiz oranları
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Türkiye genelinde konut satışları, 2023 yılı Kasım ayında 153 bin 14 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63.6'lık bir artışa işaret ediyor. Hızla yükselen bu satış rakamları, sektördeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 1 Kasım-6 Aralık döneminde konut kredilerinin toplam büyüklüğü 481.42 milyar TL’den 499.85 milyar TL’ye yükseldi. Kasım ayını da kapsayan bu beş haftalık süreçte, kredi hacmi tam 18.43 milyar TL arttı.Konut kredilerinde güncel durum: faiz oranları ve geri ödeme hesaplamalarıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları da dikkat çekiyor. Şu an piyasadaki en düşük faiz oranı, yüzde 2.89 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla yapılan örnek hesaplamalar şöyle:60 ay vadeli 1 milyon TL kredi çeken tüketiciler için aylık ödeme 35 bin 285 TL, toplam geri ödeme ise 2 milyon 136 bin 762 TL olarak hesaplanıyor.Konut kredilerindeki artış ve faiz oranlarının etkisi, sektör dinamiklerini belirlerken tüketicilerin maliyet hesaplamalarını daha detaylı yapmasını gerektiriyor. Uzmanlar, artan satış trendinin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/asgari-ucret-zammi-icin-kritik-toplantiya-saatler-kaldi-turk-isten-rakam-yaniti-1091736810.html
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Konut kredisinde güncel durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu
Konut satışları kasım ayında 153 bin 14 adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63.6 artış kaydedilirken, konut kredilerindeki büyüme de dikkat çekiyor. Bankaların sunduğu en düşük faiz oranı yüzde 2.89 seviyesinde. İşte konut kredisinde son durum... 500 bin TL, 1 milyon TL ve 2 milyon TL'nin 120 ay vadeyle geri ödemesi belli oldu.
Türkiye genelinde konut satışları, 2023 yılı Kasım ayında 153 bin 14 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63.6'lık bir artışa işaret ediyor. Hızla yükselen bu satış rakamları, sektördeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 1 Kasım-6 Aralık döneminde konut kredilerinin toplam büyüklüğü 481.42 milyar TL’den 499.85 milyar TL’ye yükseldi. Kasım ayını da kapsayan bu beş haftalık süreçte, kredi hacmi tam 18.43 milyar TL arttı.
Konut kredilerinde güncel durum: faiz oranları ve geri ödeme hesaplamaları
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları da dikkat çekiyor. Şu an piyasadaki en düşük faiz oranı, yüzde 2.89 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla yapılan örnek hesaplamalar şöyle:
500 bin TL konut kredisi:
Aylık taksit: 14 bin 939 TL
Toplam geri ödeme: 1 milyon 809 bin 832 TL
1 milyon TL konut kredisi:
Aylık taksit: 29 bin 878 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin TL
2 milyon TL konut kredisi:
Aylık taksit: 59 bin 757 TL
Toplam geri ödeme: 7 milyon 195 bin 470 TL
60 ay vadeli 1 milyon TL kredi çeken tüketiciler için aylık ödeme 35 bin 285 TL, toplam geri ödeme ise 2 milyon 136 bin 762 TL olarak hesaplanıyor.
Konut kredilerindeki artış ve faiz oranlarının etkisi, sektör dinamiklerini belirlerken tüketicilerin maliyet hesaplamalarını daha detaylı yapmasını gerektiriyor. Uzmanlar, artan satış trendinin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor.