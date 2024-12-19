https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/konut-kredisinde-guncel-durum-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-belli-oldu-1091737806.html

Konut kredisinde güncel durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

Konut kredisinde güncel durum: 500 bin ve 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu

Sputnik Türkiye

Konut satışları kasım ayında 153 bin 14 adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63.6 artış kaydedilirken, konut kredilerindeki büyüme de dikkat... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T10:08+0300

2024-12-19T10:08+0300

2024-12-19T10:08+0300

ekonomi

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faiz oranı

faiz oranları

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Türkiye genelinde konut satışları, 2023 yılı Kasım ayında 153 bin 14 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63.6'lık bir artışa işaret ediyor. Hızla yükselen bu satış rakamları, sektördeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 1 Kasım-6 Aralık döneminde konut kredilerinin toplam büyüklüğü 481.42 milyar TL’den 499.85 milyar TL’ye yükseldi. Kasım ayını da kapsayan bu beş haftalık süreçte, kredi hacmi tam 18.43 milyar TL arttı.Konut kredilerinde güncel durum: faiz oranları ve geri ödeme hesaplamalarıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları da dikkat çekiyor. Şu an piyasadaki en düşük faiz oranı, yüzde 2.89 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla yapılan örnek hesaplamalar şöyle:60 ay vadeli 1 milyon TL kredi çeken tüketiciler için aylık ödeme 35 bin 285 TL, toplam geri ödeme ise 2 milyon 136 bin 762 TL olarak hesaplanıyor.Konut kredilerindeki artış ve faiz oranlarının etkisi, sektör dinamiklerini belirlerken tüketicilerin maliyet hesaplamalarını daha detaylı yapmasını gerektiriyor. Uzmanlar, artan satış trendinin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor.

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