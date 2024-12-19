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Asgari ücret zammı için kritik toplantıya saatler kaldı: TÜRK-İŞ'ten 'rakam' yanıtı
Asgari ücret zammı için kritik toplantıya saatler kaldı: TÜRK-İŞ'ten 'rakam' yanıtı
Sputnik Türkiye
Asgari ücret 2025 zammı için kritik toplantı geldi çattı. Hükümet, işçi ve işveren taraflarının yeni asgari ücret için toplantıya zam teklifleriyle gelmesi... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T09:44+0300
2024-12-19T09:44+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
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Asgari ücret 2025 zammı için üçüncü toplantının başlamasına saatler kaldı. Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bugün saat 11.30'da yapacak. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücrette üçüncü toplantı öncesinde bir araya geldi. Başkanlar Kurulu toplantısı saat 09.00'da başladı. TÜRK-İŞ asgari ücret için rakam teklifi verecek mi?Toplantı öncesinde açıklama yapan Ağar, başkanlar kurulunda görüşleri aldıktan sonra asgari ücreti bakanlıkta tartışacaklarını söyledi. Ağar, "Rakam gelmezse ne olur?" sorusuna "Ona göre konuşuruz. Biz rakam açıklamayağız" dedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde talep edilecek rakamın netleşmesi bekleniyor.Konfederasyona bağlı sendikaların asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih işaret ettiKomisyonun üçüncü toplantısna başkanlık edecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz" demişti. Işıkhan, "İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.Asgari ücret ne zaman açıklanacak?Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.Asgari ücret ne kadar olacak?Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şöyle:Yüzde 20’lik zamda 20 bin 402 liraYüzde 25’lik zamda 21 bin 252 liraYüzde 30'luk zamda 22 bin 102 liraYüzde 35'lik zamda 22 bin 952 liraYüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)

Asgari ücret zammı için kritik toplantıya saatler kaldı: TÜRK-İŞ'ten 'rakam' yanıtı

09:44 19.12.2024
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Asgari ücret 2025 zammı için kritik toplantı geldi çattı. Hükümet, işçi ve işveren taraflarının yeni asgari ücret için toplantıya zam teklifleriyle gelmesi bekleniyor. İşçi tarafı yol haritasını netleştirmek için buluştu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, ilk teklifi işverenden beklediklerini işaret ederek, "Biz rakam açıklamayacağız" dedi.
Asgari ücret 2025 zammı için üçüncü toplantının başlamasına saatler kaldı. Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bugün saat 11.30'da yapacak. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücrette üçüncü toplantı öncesinde bir araya geldi. Başkanlar Kurulu toplantısı saat 09.00'da başladı.

TÜRK-İŞ asgari ücret için rakam teklifi verecek mi?

Toplantı öncesinde açıklama yapan Ağar, başkanlar kurulunda görüşleri aldıktan sonra asgari ücreti bakanlıkta tartışacaklarını söyledi. Ağar, "Rakam gelmezse ne olur?" sorusuna "Ona göre konuşuruz. Biz rakam açıklamayağız" dedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde talep edilecek rakamın netleşmesi bekleniyor.

Konfederasyona bağlı sendikaların asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih işaret etti

Komisyonun üçüncü toplantısna başkanlık edecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz" demişti. Işıkhan, "İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şöyle:

Yüzde 20’lik zamda 20 bin 402 lira

Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira
Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira
Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira
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