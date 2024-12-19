https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/insan-sesini-taklit-eden-kus-ulkede-terore-sebep-oldu-gida-guvenligini-tehdit-ediyor-1091767010.html

İnsan sesini taklit eden kuş türü, ülkede 'teröre' sebep oldu: Gıda güvenliğini tehdit ediyor

İnsan sesini taklit eden kuş türü, ülkede 'teröre' sebep oldu: Gıda güvenliğini tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Cezayir'in muhtelif şehirlerindeki orman kurumları, 'myna' ya da 'Hint maynası' olarak bilinen kuş türünün ekonomiyi ve çevrenin ekosistemini olumsuz... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T18:44+0300

2024-12-19T18:44+0300

2024-12-19T18:46+0300

yaşam

cezayir

kuş

taklit

salmonella bakterisi

salmonella

kuş gribi

saldırgan

terör

hayvan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091766853_0:82:2105:1266_1920x0_80_0_0_28c84fb46b7d961297dfcdd4d80dfe3f.jpg

Cezayir'in Mila, Blida ve Konstantin illerindeki belediyeler vatandaşlara, Türkiye'de 'çiğdeci' olarak bilinen 'myna' kuşunun görülmesi halinde tam yer ve konum belirterek belediye yetkililerine veya çevre müdürlüklerine bildirmeleri çağrısında bulundu.Kuş yetiştiriciliği uzmanları myna kuşunun her tür kuşu yok edebildiğini ve hatta yavrularını ve yumurtalarını yediğini ek olarak yuvalarını ele geçirdiğini dile getirdi.Öte yandan myna kuşunun sesleri taklit etme yeteneğine olduğunu belirten uzmanlar, "İster bebek, ister erkek ya da kadın olsun, insan konuşmalarını tekrarlama konusunda papağanları geride bırakan bu tehlikeli kuş türü Cezayir'in gıda güvenliği için bir tehdit olarak kabul edilen tarımsal mahsulleri de yok edebilir" dedi.Cezayir Çevre ve Yaşam Kalitesi Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Blida Eyaleti Çevre Müdürlüğü bu kuş türünün şehir ortamında yayılmasını önlemek amacıyla myna kuşunu izlemek üzere bir hücre kurulmasına ilişkin bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.Cezayir Çevre ve Yaşam Kalitesi Bakanlığı ayrıca bu kuşun görülmesi halinde nerede olduğunu ilgili makamlara bildirerek yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla özellikle kuş yetiştiricileri ve tüccarlarla 'duyarlılık çalışmalarının' yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.Saldırgan ve tehlikeli olduğunu ifade edilen myna kuşunun ayrıca salmonella ve kuş gribi gibi hastalıkların da taşıyıcısı olabileceği dile getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bahcesinden-tarih-cikti-abdde-nesli-tukenmis-hayvan-fosili-bulundu-1091752104.html

cezayir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cezayir, kuş, taklit, salmonella bakterisi, salmonella, kuş gribi, saldırgan, terör, hayvan, mila