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İnsan sesini taklit eden kuş türü, ülkede 'teröre' sebep oldu: Gıda güvenliğini tehdit ediyor
İnsan sesini taklit eden kuş türü, ülkede 'teröre' sebep oldu: Gıda güvenliğini tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Cezayir'in muhtelif şehirlerindeki orman kurumları, 'myna' ya da 'Hint maynası' olarak bilinen kuş türünün ekonomiyi ve çevrenin ekosistemini olumsuz... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T18:44+0300
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Cezayir'in Mila, Blida ve Konstantin illerindeki belediyeler vatandaşlara, Türkiye'de 'çiğdeci' olarak bilinen 'myna' kuşunun görülmesi halinde tam yer ve konum belirterek belediye yetkililerine veya çevre müdürlüklerine bildirmeleri çağrısında bulundu.Kuş yetiştiriciliği uzmanları myna kuşunun her tür kuşu yok edebildiğini ve hatta yavrularını ve yumurtalarını yediğini ek olarak yuvalarını ele geçirdiğini dile getirdi.Öte yandan myna kuşunun sesleri taklit etme yeteneğine olduğunu belirten uzmanlar, "İster bebek, ister erkek ya da kadın olsun, insan konuşmalarını tekrarlama konusunda papağanları geride bırakan bu tehlikeli kuş türü Cezayir'in gıda güvenliği için bir tehdit olarak kabul edilen tarımsal mahsulleri de yok edebilir" dedi.Cezayir Çevre ve Yaşam Kalitesi Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Blida Eyaleti Çevre Müdürlüğü bu kuş türünün şehir ortamında yayılmasını önlemek amacıyla myna kuşunu izlemek üzere bir hücre kurulmasına ilişkin bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.Cezayir Çevre ve Yaşam Kalitesi Bakanlığı ayrıca bu kuşun görülmesi halinde nerede olduğunu ilgili makamlara bildirerek yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla özellikle kuş yetiştiricileri ve tüccarlarla 'duyarlılık çalışmalarının' yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.Saldırgan ve tehlikeli olduğunu ifade edilen myna kuşunun ayrıca salmonella ve kuş gribi gibi hastalıkların da taşıyıcısı olabileceği dile getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bahcesinden-tarih-cikti-abdde-nesli-tukenmis-hayvan-fosili-bulundu-1091752104.html
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cezayir, kuş, taklit, salmonella bakterisi, salmonella, kuş gribi, saldırgan, terör, hayvan, mila
cezayir, kuş, taklit, salmonella bakterisi, salmonella, kuş gribi, saldırgan, terör, hayvan, mila

İnsan sesini taklit eden kuş türü, ülkede 'teröre' sebep oldu: Gıda güvenliğini tehdit ediyor

18:44 19.12.2024 (güncellendi: 18:46 19.12.2024)
© AP Photo / Rajesh Kumar SinghÇiğdeci kuşu olarak bilinen Myna kuşu
Çiğdeci kuşu olarak bilinen Myna kuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
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Cezayir'in muhtelif şehirlerindeki orman kurumları, 'myna' ya da 'Hint maynası' olarak bilinen kuş türünün ekonomiyi ve çevrenin ekosistemini olumsuz etkileyerek 'teröre' sebebiyet vermesi nedeniyle yayılmasını sınırlandırmak üzere bu kuş türünün edinilmesine karşı uyarıda bulundu.
Cezayir'in Mila, Blida ve Konstantin illerindeki belediyeler vatandaşlara, Türkiye'de 'çiğdeci' olarak bilinen 'myna' kuşunun görülmesi halinde tam yer ve konum belirterek belediye yetkililerine veya çevre müdürlüklerine bildirmeleri çağrısında bulundu.
Kuş yetiştiriciliği uzmanları myna kuşunun her tür kuşu yok edebildiğini ve hatta yavrularını ve yumurtalarını yediğini ek olarak yuvalarını ele geçirdiğini dile getirdi.
Öte yandan myna kuşunun sesleri taklit etme yeteneğine olduğunu belirten uzmanlar, "İster bebek, ister erkek ya da kadın olsun, insan konuşmalarını tekrarlama konusunda papağanları geride bırakan bu tehlikeli kuş türü Cezayir'in gıda güvenliği için bir tehdit olarak kabul edilen tarımsal mahsulleri de yok edebilir" dedi.
Cezayir Çevre ve Yaşam Kalitesi Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Blida Eyaleti Çevre Müdürlüğü bu kuş türünün şehir ortamında yayılmasını önlemek amacıyla myna kuşunu izlemek üzere bir hücre kurulmasına ilişkin bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Cezayir Çevre ve Yaşam Kalitesi Bakanlığı ayrıca bu kuşun görülmesi halinde nerede olduğunu ilgili makamlara bildirerek yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla özellikle kuş yetiştiricileri ve tüccarlarla 'duyarlılık çalışmalarının' yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.
Saldırgan ve tehlikeli olduğunu ifade edilen myna kuşunun ayrıca salmonella ve kuş gribi gibi hastalıkların da taşıyıcısı olabileceği dile getirildi.
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