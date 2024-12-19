https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/ikinci-el-araclarin-ilanda-kalma-suresi-belli-oldu-iste-en-hizli-ve-yavas-satilan-otomobil-rengi-1091747250.html

İkinci el araçların ilanda kalma süresi belli oldu: İşte en hızlı ve yavaş satılan otomobil rengi

İkinci el araçların ilanda kalma süresi belli oldu: İşte en hızlı ve yavaş satılan otomobil rengi

Sputnik Türkiye

İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi, Kasım ayında 52 gün olarak belirlendi. Hibrit araçlar 44 günle en hızlı satılırken, segment ve renk gibi... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T13:53+0300

2024-12-19T13:53+0300

2024-12-19T13:53+0300

ekonomi

ikinci el

ikinci el otomobil

ikinci el araba satıcısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088857582_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a5c1d048299a397719bd40e25e4cbcfa.jpg

Kamuya açık verilerin analizine dayanan bir araştırma, ikinci el araçların Kasım 2024'teki ortalama ilanda kalma süresini 52 gün olarak belirledi. Bu süre, araçların yakıt tipi, segment, renk ve bölgesel tercihler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Özellikle hibrit araçlar, ortalama 44 gün ile en kısa sürede satılan araçlar olarak öne çıktı. Benzinli araçların 51 gün, dizellerin ise 54 gün ilanda kaldığı tespit edildi. Elektrikli araçlar ise 63 günle daha uzun süre alıcı bekliyor.Üst segment araçlar daha geç satılıyorAraştırma, segment farklılıklarının da önemli bir etken olduğunu ortaya koydu. Türkiye’de en çok tercih edilen C segment araçlar, yüzde 50’lik bir payla 48 gün ortalama ilanda kalıyor. Öte yandan, üst segmentte yer alan D segment araçlar 62 gün, E segment araçlar ise 76 gün ile daha uzun süre ilanda yer buluyor. Bu durum, üst segment araçların alıcı bulma süresinin daha zor olduğunu gösteriyor.En geç satılan araç rengiİkinci el araçların renkleri de ortalama ilanda kalma sürelerinde rol oynuyor. Siyah renge sahip araçlar 65 güne kadar ilanda kalırken, beyaz renkli araçlarda bu süre 50 gün olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/konut-kredisinde-guncel-durum-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-belli-oldu-1091737806.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı