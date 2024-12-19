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İkinci el araçların ilanda kalma süresi belli oldu: İşte en hızlı ve yavaş satılan otomobil rengi
İkinci el araçların ilanda kalma süresi belli oldu: İşte en hızlı ve yavaş satılan otomobil rengi
Sputnik Türkiye
İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi, Kasım ayında 52 gün olarak belirlendi. Hibrit araçlar 44 günle en hızlı satılırken, segment ve renk gibi... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T13:53+0300
2024-12-19T13:53+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
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Kamuya açık verilerin analizine dayanan bir araştırma, ikinci el araçların Kasım 2024'teki ortalama ilanda kalma süresini 52 gün olarak belirledi. Bu süre, araçların yakıt tipi, segment, renk ve bölgesel tercihler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Özellikle hibrit araçlar, ortalama 44 gün ile en kısa sürede satılan araçlar olarak öne çıktı. Benzinli araçların 51 gün, dizellerin ise 54 gün ilanda kaldığı tespit edildi. Elektrikli araçlar ise 63 günle daha uzun süre alıcı bekliyor.Üst segment araçlar daha geç satılıyorAraştırma, segment farklılıklarının da önemli bir etken olduğunu ortaya koydu. Türkiye’de en çok tercih edilen C segment araçlar, yüzde 50’lik bir payla 48 gün ortalama ilanda kalıyor. Öte yandan, üst segmentte yer alan D segment araçlar 62 gün, E segment araçlar ise 76 gün ile daha uzun süre ilanda yer buluyor. Bu durum, üst segment araçların alıcı bulma süresinin daha zor olduğunu gösteriyor.En geç satılan araç rengiİkinci el araçların renkleri de ortalama ilanda kalma sürelerinde rol oynuyor. Siyah renge sahip araçlar 65 güne kadar ilanda kalırken, beyaz renkli araçlarda bu süre 50 gün olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/konut-kredisinde-guncel-durum-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-belli-oldu-1091737806.html
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ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı
ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı

İkinci el araçların ilanda kalma süresi belli oldu: İşte en hızlı ve yavaş satılan otomobil rengi

13:53 19.12.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA
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İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi, Kasım ayında 52 gün olarak belirlendi. Hibrit araçlar 44 günle en hızlı satılırken, segment ve renk gibi faktörlerin bu süreyi etkilediği tespit edildi.
Kamuya açık verilerin analizine dayanan bir araştırma, ikinci el araçların Kasım 2024'teki ortalama ilanda kalma süresini 52 gün olarak belirledi. Bu süre, araçların yakıt tipi, segment, renk ve bölgesel tercihler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Özellikle hibrit araçlar, ortalama 44 gün ile en kısa sürede satılan araçlar olarak öne çıktı. Benzinli araçların 51 gün, dizellerin ise 54 gün ilanda kaldığı tespit edildi. Elektrikli araçlar ise 63 günle daha uzun süre alıcı bekliyor.

Üst segment araçlar daha geç satılıyor

Araştırma, segment farklılıklarının da önemli bir etken olduğunu ortaya koydu. Türkiye’de en çok tercih edilen C segment araçlar, yüzde 50’lik bir payla 48 gün ortalama ilanda kalıyor. Öte yandan, üst segmentte yer alan D segment araçlar 62 gün, E segment araçlar ise 76 gün ile daha uzun süre ilanda yer buluyor. Bu durum, üst segment araçların alıcı bulma süresinin daha zor olduğunu gösteriyor.

En geç satılan araç rengi

İkinci el araçların renkleri de ortalama ilanda kalma sürelerinde rol oynuyor. Siyah renge sahip araçlar 65 güne kadar ilanda kalırken, beyaz renkli araçlarda bu süre 50 gün olarak görülüyor.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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