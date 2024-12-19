https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/halil-falyali-suc-orgutu-davasinda-tum-saniklar-tahliye-oldu-1091771545.html
Halil Falyalı suç örgütü davasında tüm sanıklar tahliye oldu
Halil Falyalı suç örgütü davasında tüm sanıklar tahliye oldu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta cinayete kurban giden Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında olduğu suç örgütüne ilişkin yürütülen davada 13 tutuklu... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T22:08+0300
2024-12-19T22:08+0300
2024-12-19T22:08+0300
türkiye
halil falyalı
dava
çete
organize suç çetesi
kıbrıs
kuzey kıbrıs
adalet
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Halil Falyalı organize suç örgütü davasında tutuklanan 13 sanık mahkeme kararıyla tahliye edildi.Kuzey Kıbrıs'ta cinayete kurban giden Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında olduğu suç örgütüne ilişkin yürütülen davada 13'ü tutuklu ve 250 sanığın yargılamasına devam edildi. Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya örgüt yöneticileri Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak ve Baran Karaağaç'ın da aralarında bulunduğu 13 tutuklu katıldı. Örgütte Aytekin kod adıyla bilinen Baran Karaağaç geçim sıkıntısıyla örgüte katıldığını belirtirken, diğer tutuklu sanık Doğan Karakaya ise Excel dosyalarında adının geçtiğini ancak bilgisayarı bile olmadığını aktardı. Söz alan Enes Güven de olayla ilgisi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Hakimin söz verdiği Erkan Koçak ise hesabına gelen paraların sebze halinden geldiğini iddia etti. Sanık ve avukat beyanlarından sonra Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep ederken mahkeme ara kararında tüm tutukluları serbest bıraktı. Duruşma 13 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/halil-falyali-suc-orgutu-sorusturmasi-tamamlandi-250-sanikli-iddianame-kabul-edildi-1091167363.html
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halil falyalı, dava, çete, organize suç çetesi, kıbrıs, kuzey kıbrıs, adalet, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı
halil falyalı, dava, çete, organize suç çetesi, kıbrıs, kuzey kıbrıs, adalet, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı
Halil Falyalı suç örgütü davasında tüm sanıklar tahliye oldu
Kuzey Kıbrıs'ta cinayete kurban giden Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında olduğu suç örgütüne ilişkin yürütülen davada 13 tutuklu mahkeme kararıyla tahliye oldu. Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep ederken mahkeme ara kararında tüm tutukluları serbest bıraktı.
Halil Falyalı organize suç örgütü davasında tutuklanan 13 sanık mahkeme kararıyla tahliye edildi.
Kuzey Kıbrıs'ta cinayete kurban giden Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında olduğu suç örgütüne ilişkin yürütülen davada 13'ü tutuklu ve 250 sanığın yargılamasına devam edildi. Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya örgüt yöneticileri Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak ve Baran Karaağaç'ın da aralarında bulunduğu 13 tutuklu katıldı.
Örgütte Aytekin kod adıyla bilinen Baran Karaağaç geçim sıkıntısıyla örgüte katıldığını belirtirken, diğer tutuklu sanık Doğan Karakaya ise Excel dosyalarında adının geçtiğini ancak bilgisayarı bile olmadığını aktardı. Söz alan Enes Güven de olayla ilgisi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Hakimin söz verdiği Erkan Koçak ise hesabına gelen paraların sebze halinden geldiğini iddia etti. Sanık ve avukat beyanlarından sonra Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep ederken mahkeme ara kararında tüm tutukluları serbest bıraktı. Duruşma 13 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.