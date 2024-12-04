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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/halil-falyali-suc-orgutu-sorusturmasi-tamamlandi-250-sanikli-iddianame-kabul-edildi-1091167363.html
Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı: 250 sanıklı iddianame kabul edildi
Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı: 250 sanıklı iddianame kabul edildi
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T18:15+0300
2024-12-04T18:15+0300
halil falyalı
kuzey kıbrıs
maliye bakanlığı
hazine
ankara
dava
yasadışı bahis
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianamesi kabul edildi. Sanıklar hakkında 51 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Suikast sonucunda öldürülen Halil Falyalı kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "müşteki" olarak yer aldı.Suç örgütü yöneticisi 35 kişinin de aralarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye göre soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatıldı.Suçtan elde edilen gelir kripto para cüzdanlarına aktarıldıİddianamede, KKTC'de 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği anlatıldı. İddianameye göre, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli işlemlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nca hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 işlemde, 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdıkları, 4 bin 462 işlemle de 90 milyon 813 bin lira çektikleri tespitine yer verildi. Böylece söz konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı belirlendi.Hesapların yazılım aracılığıyla çalıştırıldığı tespit edildiSuça konu hesapların birbiri arasında çok kısa zaman aralıklarıyla transfer ilişkilerinin bulunduğu, bu transferlerin tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz ilişkiler şeklinde ilerlediği, hesapların kısa zaman aralıklarında kullanılıp sonrasında kapatıldığı belirtildi. Söz konusu işlemlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı tespit edildi.Falyalı'nın ölümü sonrasında bitcoinleri eşi çektiMalta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020'de hesap açan Falyalı'nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer alan iddianamede, ölümü sonrasında Falyalı'nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği aktarıldı.Nasıl para akladıkları iddianamede yer aldıSuç örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri tarafından, yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve şans oyunlarından elde edilen suç gelirlerinin, suç örgütüne yardım edenler aracılığıyla Türkiye'de bankacılık işlemleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklandığı belirtildi.Sanıklara 51'er yıl 9'ar aya kadar hapis talep edildiİddianamede, Falyalı'nın 8 Şubat 2022'de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturma şartının ortadan kalktığı ancak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir" düzenlemesine istinaden, işlediği suçtan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki kazancın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturan delilin elde edildiği bildirildi.Sanıklara "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 51'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilirken sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu.Halil Falyalı kimdir?Kuzey Kıbrıslı iş insanı olan Halil Falyalı, beş yıldızlı otel, kumarhane ve çeşitli sektörlerde şirketlerin sahibiydi. 2016 yılından beri uluslararası para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla aranmakta olan Falyalı, 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.Cinayetin Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep edilmişti. İddianamede, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtilmişti. Yargılama sonucunda da mahkeme Mustafa Söylemez’i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatine hükmedilirken tahliyesine de karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/falyali-cinayetinde-karar-aciklandi-3-isme-hapis-cezasi-verildi-1086592464.html
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Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı: 250 sanıklı iddianame kabul edildi

18:15 04.12.2024
© DHAHalil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor
Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© DHA
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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanıklı iddianame kabul edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianamesi kabul edildi. Sanıklar hakkında 51 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Suikast sonucunda öldürülen Halil Falyalı kimdir?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "müşteki" olarak yer aldı.
Suç örgütü yöneticisi 35 kişinin de aralarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye göre soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatıldı.

Suçtan elde edilen gelir kripto para cüzdanlarına aktarıldı

İddianamede, KKTC'de 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği anlatıldı. İddianameye göre, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli işlemlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nca hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 işlemde, 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdıkları, 4 bin 462 işlemle de 90 milyon 813 bin lira çektikleri tespitine yer verildi. Böylece söz konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı belirlendi.

Hesapların yazılım aracılığıyla çalıştırıldığı tespit edildi

Suça konu hesapların birbiri arasında çok kısa zaman aralıklarıyla transfer ilişkilerinin bulunduğu, bu transferlerin tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz ilişkiler şeklinde ilerlediği, hesapların kısa zaman aralıklarında kullanılıp sonrasında kapatıldığı belirtildi. Söz konusu işlemlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı tespit edildi.

Falyalı'nın ölümü sonrasında bitcoinleri eşi çekti

Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020'de hesap açan Falyalı'nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer alan iddianamede, ölümü sonrasında Falyalı'nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği aktarıldı.

Nasıl para akladıkları iddianamede yer aldı

Suç örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri tarafından, yurt dışında oynatılan yasa dışı bahis ve şans oyunlarından elde edilen suç gelirlerinin, suç örgütüne yardım edenler aracılığıyla Türkiye'de bankacılık işlemleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklandığı belirtildi.

Sanıklara 51'er yıl 9'ar aya kadar hapis talep edildi

İddianamede, Falyalı'nın 8 Şubat 2022'de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturma şartının ortadan kalktığı ancak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir" düzenlemesine istinaden, işlediği suçtan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki kazancın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturan delilin elde edildiği bildirildi.
Sanıklara "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 51'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilirken sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu.

Halil Falyalı kimdir?

Kuzey Kıbrıslı iş insanı olan Halil Falyalı, beş yıldızlı otel, kumarhane ve çeşitli sektörlerde şirketlerin sahibiydi. 2016 yılından beri uluslararası para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla aranmakta olan Falyalı, 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
Cinayetin Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.
İddianamede, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtilmişti. Yargılama sonucunda da mahkeme Mustafa Söylemez’i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatine hükmedilirken tahliyesine de karar vermişti.
Halil Falyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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Falyalı cinayetinde karar açıklandı: 3 isme hapis cezası verildi
7 Ağustos, 16:14
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