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TFF, A Milli Futbol Takımı kadrosunu açıkladı: Ferdi Kadıoğlu çıkarıldı, iki yeni isim girdi
TFF, A Milli Futbol Takımı kadrosunu açıkladı: Ferdi Kadıoğlu çıkarıldı, iki yeni isim girdi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını, Eren Dinkçi ve Yasin Özcan'ın aday kadroya dahil... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T15:41+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını, Eren Dinkçi ve Yasin Özcan'ın aday kadroya dahil edildiğini açıkladı.Ferdi Kadıoğlu sakatlandıPremier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.NTV Spor'da yer alan habere göre; milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.A Milli Takım kadrosu açıklandıKadıoğlu'nun sakatlığı üzerine TFF A Milli Takım'da değişikliğe gitti. TFF'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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a milli futbol takımı, ferdi kadıoğlu, kadro
a milli futbol takımı, ferdi kadıoğlu, kadro

TFF, A Milli Futbol Takımı kadrosunu açıkladı: Ferdi Kadıoğlu çıkarıldı, iki yeni isim girdi

15:41 12.11.2024 (güncellendi: 16:02 12.11.2024)
© İHA / İHA-AW197135Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© İHA / İHA-AW197135
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını, Eren Dinkçi ve Yasin Özcan'ın aday kadroya dahil edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını, Eren Dinkçi ve Yasin Özcan'ın aday kadroya dahil edildiğini açıkladı.

Ferdi Kadıoğlu sakatlandı

Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

A Milli Takım kadrosu açıklandı

Kadıoğlu'nun sakatlığı üzerine TFF A Milli Takım'da değişikliğe gitti. TFF'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ferdi Kadıoğlu, sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrodan çıkarılırken, Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi."
Ferdi Kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
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