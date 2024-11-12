https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/tff-a-milli-takim-kadrosunu-acikladi-ferdi-kadioglu-cikarildi-iki-yeni-isim-girdi-1090308130.html

TFF, A Milli Futbol Takımı kadrosunu açıkladı: Ferdi Kadıoğlu çıkarıldı, iki yeni isim girdi

TFF, A Milli Futbol Takımı kadrosunu açıkladı: Ferdi Kadıoğlu çıkarıldı, iki yeni isim girdi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını, Eren Dinkçi ve Yasin Özcan'ın aday kadroya dahil... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T15:41+0300

2024-11-12T15:41+0300

2024-11-12T16:02+0300

spor

a milli futbol takımı

ferdi kadıoğlu

kadro

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını, Eren Dinkçi ve Yasin Özcan'ın aday kadroya dahil edildiğini açıkladı.Ferdi Kadıoğlu sakatlandıPremier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.NTV Spor'da yer alan habere göre; milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.A Milli Takım kadrosu açıklandıKadıoğlu'nun sakatlığı üzerine TFF A Milli Takım'da değişikliğe gitti. TFF'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/ferdi-kadioglu-ile-rakibi-arasinda-gerginlik-1088308416.html

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a milli futbol takımı, ferdi kadıoğlu, kadro