https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/merkez-bankasi-karari-verdi-resmi-gazetede-yayinlandi-1-yil-boyunca-yuzde-0-oranla-uygulanacak-1091734139.html

Merkez Bankası kararı verdi, Resmi Gazete'de yayınlandı: 1 yıl boyunca yüzde 0 oranla uygulanacak

Merkez Bankası kararı verdi, Resmi Gazete'de yayınlandı: 1 yıl boyunca yüzde 0 oranla uygulanacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarına ilişkin önemli bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 1... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T08:54+0300

2024-12-19T08:54+0300

2024-12-19T08:54+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

türkiye cumhuriyet merkez bankası

resmi gazete

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ üzerinde değişikliğe giderek, ilgili düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ’de yapılan düzenlemeyle özellikle uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerine ilişkin dikkat çekici bir değişiklik getirildi.1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler i̇çin yüzde 0 oranTebliğ değişikliği kapsamında, 1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları, 19 Aralık 2025 hesaplama tarihine kadar %0 olarak uygulanacak. Bu düzenleme, mevduat/katılım fonları dışında kalan ve yurt dışı bankalara ait olmayan yükümlülükleri kapsıyor.Değişikliğin detaylarıTCMB’nin düzenlemesine göre, Tebliğ’in "Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama" başlığındaki geçici 14'üncü madde yeniden yazıldı.Yeni tebliğ neleri kapsıyor?Düzenleme, özellikle uzun vadeli yükümlülükler üzerindeki zorunlu karşılık yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu değişikliğin, bankacılık sektöründeki uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesi ve piyasalardaki dengeyi koruma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.Ekonomik etkileri bekleniyorUzmanlar, TCMB’nin bu düzenlemesinin, bankaların uzun vadeli finansman politikalarını olumlu yönde etkileyebileceğini ve döviz piyasalarındaki hareketliliği azaltabileceğini ifade ediyor.

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