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Merkez Bankası kararı verdi, Resmi Gazete'de yayınlandı: 1 yıl boyunca yüzde 0 oranla uygulanacak
Merkez Bankası kararı verdi, Resmi Gazete'de yayınlandı: 1 yıl boyunca yüzde 0 oranla uygulanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarına ilişkin önemli bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 1... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T08:54+0300
2024-12-19T08:54+0300
ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ üzerinde değişikliğe giderek, ilgili düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ’de yapılan düzenlemeyle özellikle uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerine ilişkin dikkat çekici bir değişiklik getirildi.1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler i̇çin yüzde 0 oranTebliğ değişikliği kapsamında, 1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları, 19 Aralık 2025 hesaplama tarihine kadar %0 olarak uygulanacak. Bu düzenleme, mevduat/katılım fonları dışında kalan ve yurt dışı bankalara ait olmayan yükümlülükleri kapsıyor.Değişikliğin detaylarıTCMB’nin düzenlemesine göre, Tebliğ’in "Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama" başlığındaki geçici 14'üncü madde yeniden yazıldı.Yeni tebliğ neleri kapsıyor?Düzenleme, özellikle uzun vadeli yükümlülükler üzerindeki zorunlu karşılık yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu değişikliğin, bankacılık sektöründeki uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesi ve piyasalardaki dengeyi koruma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.Ekonomik etkileri bekleniyorUzmanlar, TCMB’nin bu düzenlemesinin, bankaların uzun vadeli finansman politikalarını olumlu yönde etkileyebileceğini ve döviz piyasalarındaki hareketliliği azaltabileceğini ifade ediyor.
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merkez bankası zorunlu karşılık düzenlemesi, tcmb tebliğ değişikliği, zorunlu karşılık oranları 2024, 1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler %0, tcmb resmi gazete duyurusu, merkez bankası zorunlu karşılık oranları, tcmb zorunlu karşılık hesaplama tarihi, 19 aralık 2025 zorunlu karşılık, 21 aralık 2024 tcmb düzenlemesi, zorunlu karşılık tebliği detayları, tcmb bankacılık düzenlemeleri, uzun vadeli yabancı para yükümlülükleri, tcmb mevduat katılım fonları tebliği, tcmb hesaplama yöntemine göre düzenleme, merkez bankası tebliğ yeniliği, zorunlu karşılık oranı %0, tcmb zorunlu karşılık açıklaması, merkez bankası ekonomik düzenleme, tcmb yeni düzenleme 2024
merkez bankası zorunlu karşılık düzenlemesi, tcmb tebliğ değişikliği, zorunlu karşılık oranları 2024, 1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler %0, tcmb resmi gazete duyurusu, merkez bankası zorunlu karşılık oranları, tcmb zorunlu karşılık hesaplama tarihi, 19 aralık 2025 zorunlu karşılık, 21 aralık 2024 tcmb düzenlemesi, zorunlu karşılık tebliği detayları, tcmb bankacılık düzenlemeleri, uzun vadeli yabancı para yükümlülükleri, tcmb mevduat katılım fonları tebliği, tcmb hesaplama yöntemine göre düzenleme, merkez bankası tebliğ yeniliği, zorunlu karşılık oranı %0, tcmb zorunlu karşılık açıklaması, merkez bankası ekonomik düzenleme, tcmb yeni düzenleme 2024

Merkez Bankası kararı verdi, Resmi Gazete'de yayınlandı: 1 yıl boyunca yüzde 0 oranla uygulanacak

08:54 19.12.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarına ilişkin önemli bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 yıldan uzun vadeli belirli yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 19 Aralık 2025'e kadar yüzde 0 olarak uygulanacak. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ üzerinde değişikliğe giderek, ilgili düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ’de yapılan düzenlemeyle özellikle uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerine ilişkin dikkat çekici bir değişiklik getirildi.

1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler i̇çin yüzde 0 oran

Tebliğ değişikliği kapsamında, 1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları, 19 Aralık 2025 hesaplama tarihine kadar %0 olarak uygulanacak. Bu düzenleme, mevduat/katılım fonları dışında kalan ve yurt dışı bankalara ait olmayan yükümlülükleri kapsıyor.

Değişikliğin detayları

TCMB’nin düzenlemesine göre, Tebliğ’in "Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama" başlığındaki geçici 14'üncü madde yeniden yazıldı.
Bu kapsamda, ilgili madde dışında kalan yükümlülükler, vadeleri sona erene kadar Merkez Bankası tarafından belirlenecek hesaplama yöntemine göre dikkate alınmaya devam edilecek.
Tebliğ’de yapılan düzenleme, 21 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni tebliğ neleri kapsıyor?

Düzenleme, özellikle uzun vadeli yükümlülükler üzerindeki zorunlu karşılık yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu değişikliğin, bankacılık sektöründeki uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesi ve piyasalardaki dengeyi koruma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

Ekonomik etkileri bekleniyor

Uzmanlar, TCMB’nin bu düzenlemesinin, bankaların uzun vadeli finansman politikalarını olumlu yönde etkileyebileceğini ve döviz piyasalarındaki hareketliliği azaltabileceğini ifade ediyor.
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