https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/merkez-bankasi-karari-verdi-resmi-gazetede-yayinlandi-1-yil-boyunca-yuzde-0-oranla-uygulanacak-1091734139.html
Merkez Bankası kararı verdi, Resmi Gazete'de yayınlandı: 1 yıl boyunca yüzde 0 oranla uygulanacak
Merkez Bankası kararı verdi, Resmi Gazete'de yayınlandı: 1 yıl boyunca yüzde 0 oranla uygulanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarına ilişkin önemli bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 1... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T08:54+0300
2024-12-19T08:54+0300
2024-12-19T08:54+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
türkiye cumhuriyet merkez bankası
resmi gazete
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ üzerinde değişikliğe giderek, ilgili düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ’de yapılan düzenlemeyle özellikle uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerine ilişkin dikkat çekici bir değişiklik getirildi.1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler i̇çin yüzde 0 oranTebliğ değişikliği kapsamında, 1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları, 19 Aralık 2025 hesaplama tarihine kadar %0 olarak uygulanacak. Bu düzenleme, mevduat/katılım fonları dışında kalan ve yurt dışı bankalara ait olmayan yükümlülükleri kapsıyor.Değişikliğin detaylarıTCMB’nin düzenlemesine göre, Tebliğ’in "Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama" başlığındaki geçici 14'üncü madde yeniden yazıldı.Yeni tebliğ neleri kapsıyor?Düzenleme, özellikle uzun vadeli yükümlülükler üzerindeki zorunlu karşılık yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu değişikliğin, bankacılık sektöründeki uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesi ve piyasalardaki dengeyi koruma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.Ekonomik etkileri bekleniyorUzmanlar, TCMB’nin bu düzenlemesinin, bankaların uzun vadeli finansman politikalarını olumlu yönde etkileyebileceğini ve döviz piyasalarındaki hareketliliği azaltabileceğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/harcama-limiti-tartismasi-restoranlarda-1500-tl-altinda-odeme-yapilamayacak-mi-yeni-donem-basliyor-1091731814.html
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Merkez Bankası kararı verdi, Resmi Gazete'de yayınlandı: 1 yıl boyunca yüzde 0 oranla uygulanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarına ilişkin önemli bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 yıldan uzun vadeli belirli yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 19 Aralık 2025'e kadar yüzde 0 olarak uygulanacak. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ üzerinde değişikliğe giderek, ilgili düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğ’de yapılan düzenlemeyle özellikle uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerine ilişkin dikkat çekici bir değişiklik getirildi.
1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler i̇çin yüzde 0 oran
Tebliğ değişikliği kapsamında, 1 yıldan uzun vadeli yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları, 19 Aralık 2025 hesaplama tarihine kadar %0 olarak uygulanacak. Bu düzenleme, mevduat/katılım fonları dışında kalan ve yurt dışı bankalara ait olmayan yükümlülükleri kapsıyor.
TCMB’nin düzenlemesine göre, Tebliğ’in "Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama" başlığındaki geçici 14'üncü madde yeniden yazıldı.
Bu kapsamda, ilgili madde dışında kalan yükümlülükler, vadeleri sona erene kadar Merkez Bankası tarafından belirlenecek hesaplama yöntemine göre
dikkate alınmaya devam edilecek.
Tebliğ’de yapılan düzenleme, 21 Aralık 2024
tarihinde yürürlüğe girecek.
Yeni tebliğ neleri kapsıyor?
Düzenleme, özellikle uzun vadeli yükümlülükler üzerindeki zorunlu karşılık yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu değişikliğin, bankacılık sektöründeki uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesi ve piyasalardaki dengeyi koruma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.
Ekonomik etkileri bekleniyor
Uzmanlar, TCMB’nin bu düzenlemesinin, bankaların uzun vadeli finansman politikalarını olumlu yönde etkileyebileceğini ve döviz piyasalarındaki hareketliliği azaltabileceğini ifade ediyor.