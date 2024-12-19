https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cumhurbaskani-erdogan-d-8-zirvesi-icin-kahirede-kritik-gorusmeler-basladi-1091740875.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi için Kahire’de: Kritik görüşmeler başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi için Kahire’de: Kritik görüşmeler başladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştı. D-8 Zirvesi’ne katılan Erdoğan, bölgesel meseleler ve ekonomik iş... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T11:28+0300

2024-12-19T11:28+0300

2024-12-19T11:28+0300

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filistin

ibrahim kalın

ömer bolat

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d-8

recep tayyip erdoğan

resmi ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin de üyesi olduğu Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (D-8) Zirvesi’ne katılmak için Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.D-8 Zirvesi’nin gündemiD-8 üyeleri, ekonomik iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri görüşmek üzere bir araya geliyor. Zirvede şu konuların ön planda olması bekleniyor:Kritik i̇kili görüşmeler yapılacakCumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların yanı sıra, Ortadoğu ve dünya genelindeki krizlere çözüm arayışları masaya yatırılacak.Özellikle Filistin ve Lübnan’daki İsrail saldırılarının durdurulması, bölgede barış ortamının sağlanması ve uluslararası iş birliği adımlarının ele alınması bekleniyor.Bölgesel ve küresel sorunlar masadaErdoğan’ın katıldığı zirvede, D-8 ülkelerinin ekonomik ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizler de detaylı bir şekilde tartışılacak. Suriye’nin terörden arındırılması ve İsrail’in olası işgalleri karşısında alınacak önlemler, görüşmelerin ana başlıklarından olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/kremlin-vladimir-putinle-yilin-ozetine-gelen-ozel-askeri-harekatla-ilgili-sorular-analiz-edilecek-1091734021.html

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suriye, mısır, filistin, ibrahim kalın, ömer bolat, türkiye, d-8, recep tayyip erdoğan, resmi ziyaret