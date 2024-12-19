https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cumhurbaskani-erdogan-d-8-zirvesi-icin-kahirede-kritik-gorusmeler-basladi-1091740875.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi için Kahire’de: Kritik görüşmeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi için Kahire’de: Kritik görüşmeler başladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştı. D-8 Zirvesi’ne katılan Erdoğan, bölgesel meseleler ve ekonomik iş... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T11:28+0300
2024-12-19T11:28+0300
2024-12-19T11:28+0300
dünya
suriye
mısır
filistin
ibrahim kalın
ömer bolat
türkiye
d-8
recep tayyip erdoğan
resmi ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin de üyesi olduğu Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (D-8) Zirvesi’ne katılmak için Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.D-8 Zirvesi’nin gündemiD-8 üyeleri, ekonomik iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri görüşmek üzere bir araya geliyor. Zirvede şu konuların ön planda olması bekleniyor:Kritik i̇kili görüşmeler yapılacakCumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların yanı sıra, Ortadoğu ve dünya genelindeki krizlere çözüm arayışları masaya yatırılacak.Özellikle Filistin ve Lübnan’daki İsrail saldırılarının durdurulması, bölgede barış ortamının sağlanması ve uluslararası iş birliği adımlarının ele alınması bekleniyor.Bölgesel ve küresel sorunlar masadaErdoğan’ın katıldığı zirvede, D-8 ülkelerinin ekonomik ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizler de detaylı bir şekilde tartışılacak. Suriye’nin terörden arındırılması ve İsrail’in olası işgalleri karşısında alınacak önlemler, görüşmelerin ana başlıklarından olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/kremlin-vladimir-putinle-yilin-ozetine-gelen-ozel-askeri-harekatla-ilgili-sorular-analiz-edilecek-1091734021.html
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suriye, mısır, filistin, ibrahim kalın, ömer bolat, türkiye, d-8, recep tayyip erdoğan, resmi ziyaret
suriye, mısır, filistin, ibrahim kalın, ömer bolat, türkiye, d-8, recep tayyip erdoğan, resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi için Kahire’de: Kritik görüşmeler başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştı. D-8 Zirvesi’ne katılan Erdoğan, bölgesel meseleler ve ekonomik iş birliği üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Zirvede, Filistin ve Suriye gibi küresel krizler ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin de üyesi olduğu Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (D-8) Zirvesi’ne katılmak için Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.
D-8 üyeleri, ekonomik iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri görüşmek üzere bir araya geliyor. Zirvede şu konuların ön planda olması bekleniyor:
Filistin ve Lübnan’daki İsrail saldırıları
,
Suriye’nin terörden arındırılması ve yeni rejim çalışmaları
,
Enerji ve gıda sektörlerindeki sorunlar
,
Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği
.
Kritik i̇kili görüşmeler yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların yanı sıra, Ortadoğu ve dünya genelindeki krizlere çözüm arayışları masaya yatırılacak.
Özellikle Filistin ve Lübnan’daki İsrail saldırılarının durdurulması, bölgede barış ortamının sağlanması ve uluslararası iş birliği adımlarının ele alınması bekleniyor.
Bölgesel ve küresel sorunlar masada
Erdoğan’ın katıldığı zirvede, D-8 ülkelerinin ekonomik ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizler de detaylı bir şekilde tartışılacak. Suriye’nin terörden arındırılması ve İsrail’in olası işgalleri karşısında alınacak önlemler, görüşmelerin ana başlıklarından olacak.