https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/kremlin-vladimir-putinle-yilin-ozetine-gelen-ozel-askeri-harekatla-ilgili-sorular-analiz-edilecek-1091734021.html
Kremlin: Vladimir Putin'le Yılın Özeti'ne gelen özel askeri harekatla ilgili sorular analiz edilecek
Kremlin: Vladimir Putin'le Yılın Özeti'ne gelen özel askeri harekatla ilgili sorular analiz edilecek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, ülke vatandaşlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü ‘doğrudan hat’ programına gönderdiği özel askeri harekatın gidişatı... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T08:42+0300
2024-12-19T08:42+0300
2024-12-19T08:51+0300
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vladimir putin
dmitriy peskov
vladimir putin'le yılın özeti
özel askeri harekat
ukrayna krizi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus televizyona yaptığı açıklamada, “Elbette vatandaşlar en çok özel askeri harekat ve onunla ilgili her şeyle ilgileniyor ve endişe duyuyor. Bunu birçok konu takip ediyor. Özel askeri harekatın gidişatından başlayarak, cephedeki askerlerin ihtiyaçlarının karşılanması , özel askeri harekat kahramanlarımızın ve ailelerinin desteklenmesi, engellilerle çalışma, istihdam edilmelerine yardıma kadar. Tüm bunlar daha da küçük alt başlıklara bölünüyor” ifadesini kullandı.Peskov, “İşte bu noktada ciddi bir analiz yapılabilir, yapmak lazım. Bu analiz yapılacak” dedi.Rusya’daki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan "Doğrudan Hat" ve yıllık basın toplantısı şeklindeki 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programı bugün saat 12.00’de (TSİ) başlayacak. Alınan son bilgiye göre, programa Rusya vatandaşlarından bir milyon 800 binden fazla istek ve soru geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/peskov-gelecek-trump-donemi-icin-rusya-ab-munasebetlerini-degerlendirdi-avrupa-bagimsizligini-1091722102.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, vladimir putin'le yılın özeti, özel askeri harekat, ukrayna krizi
rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, vladimir putin'le yılın özeti, özel askeri harekat, ukrayna krizi
Kremlin: Vladimir Putin'le Yılın Özeti'ne gelen özel askeri harekatla ilgili sorular analiz edilecek
08:42 19.12.2024 (güncellendi: 08:51 19.12.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, ülke vatandaşlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü ‘doğrudan hat’ programına gönderdiği özel askeri harekatın gidişatı ve askerlerle ailelerine sağlanan destek ve yardımlarla ilgili sorunların titiz bir şekilde değerlendirileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus televizyona yaptığı açıklamada, “Elbette vatandaşlar en çok özel askeri harekat ve onunla ilgili her şeyle ilgileniyor ve endişe duyuyor. Bunu birçok konu takip ediyor. Özel askeri harekatın gidişatından başlayarak, cephedeki askerlerin ihtiyaçlarının karşılanması , özel askeri harekat kahramanlarımızın ve ailelerinin desteklenmesi, engellilerle çalışma, istihdam edilmelerine yardıma kadar. Tüm bunlar daha da küçük alt başlıklara bölünüyor” ifadesini kullandı.
Peskov, “İşte bu noktada ciddi bir analiz yapılabilir, yapmak lazım. Bu analiz yapılacak” dedi.
Rusya’daki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan "Doğrudan Hat" ve yıllık basın toplantısı şeklindeki 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programı bugün saat 12.00’de (TSİ) başlayacak. Alınan son bilgiye göre, programa Rusya vatandaşlarından bir milyon 800 binden fazla istek ve soru geldi.