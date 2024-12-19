https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakan-tunc-duyurdu-mahkum-ailelerine-acik-gorus-hakki-tanindi-1091769039.html
Bakan Tunç duyurdu: Mahkum ailelerine açık görüş hakkı tanındı
Bakan Tunç duyurdu: Mahkum ailelerine açık görüş hakkı tanındı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T20:09+0300
2024-12-19T20:09+0300
2024-12-19T20:09+0300
türkiye
yılmaz tunç
adalet
adalet bakanlığı
cezaevi
açık cezaevi
yılbaşı
yılbaşı tatili
yılbaşı yasağı
yılbaşı mesajı
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Adalet Bakanlığı, 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan mahkum yakınlarına açık görüş hakkı verdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan tanındığını duyurdu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/pablo-escobarin-arkadasi-ochoa-25-yil-sonra-cezaevinden-tahliye-oldu-2-milyar-dolarlik-servetine-1091216536.html
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yılmaz tunç, adalet, adalet bakanlığı, cezaevi, açık cezaevi, yılbaşı, yılbaşı tatili, yılbaşı yasağı, yılbaşı mesajı
yılmaz tunç, adalet, adalet bakanlığı, cezaevi, açık cezaevi, yılbaşı, yılbaşı tatili, yılbaşı yasağı, yılbaşı mesajı
Bakan Tunç duyurdu: Mahkum ailelerine açık görüş hakkı tanındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan tanındığını duyurdu.
Adalet Bakanlığı, 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan mahkum yakınlarına açık görüş hakkı verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan tanındığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X paylaşımı: