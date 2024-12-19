Bakan Tunç duyurdu: Mahkum ailelerine açık görüş hakkı tanındı

Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.



Aldığımız kararın hayırlara vesile…