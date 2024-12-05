https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/pablo-escobarin-arkadasi-ochoa-25-yil-sonra-cezaevinden-tahliye-oldu-2-milyar-dolarlik-servetine-1091216536.html
Pablo Escobar'ın arkadaşı Ochoa 25 yıl sonra cezaevinden tahliye oldu: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak
Pablo Escobar'ın arkadaşı Ochoa 25 yıl sonra cezaevinden tahliye oldu: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak
Sputnik Türkiye
Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından kurulan Medellin Karteli yöneticilerinden Fabio Ochoa Vasquez 25 yıl sonra cezaevinden tahliye edildi. Amerika... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T19:28+0300
2024-12-05T19:28+0300
2024-12-05T19:28+0300
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Narcos dizisiyle tanınan Medellin Karteli kurucularından Pablo Escobar'ın arkadaşı Ochoa serbest bırakıldı.1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından polis memurunun öldürülmesi olayından tutuklanan Fabio Ochoa Vasquez'in 25 yıl sonra tahliye edildiği ifade edildi. Dünyanın en çok aranan adamlarından biri olan Ochoa ABD'de işlediği polis cinayeti sonrası Kolombiya'ya kaçtıktan bir süre sonra yerel polis tarafından yakalanarak ABD'ye iade edilmişti. Cezasını tamamlayan ünlü uyuşturucu baronu Fabio Ochoa serbest bırakılırken yakında Kolombiya'ya deport edileceği açıklandı. Mahkemede servetine el konulamayan Pablo Escobar'ın arkadaşı Ochoa'nın Kolombiya'da 2 milyar dolarlık serveti olduğu ve emekliliğini lüks içinde geçireceği ifade edildi. Çeyrek asırdır cezaevinde kalan Fabio Ochoa Vasquez'in 67 yaşında olduğu son olarak ise Narcos isimli dizide Pablo Escobar'ın arkadaşı olarak canlandırıldığı belirtildi. Dizide Ochoa Kardeşler Pablo Escobar'ın en güvendiği isimler olarak tanıtılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20201003/hollandada-pablo-escobar-ambalajli-yuzlerce-kilo-kokain-ele-gecirildi-1042962024.html
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kolombiya, pablo escobar, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, medellin karteli
kolombiya, pablo escobar, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, medellin karteli
Pablo Escobar'ın arkadaşı Ochoa 25 yıl sonra cezaevinden tahliye oldu: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak
Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından kurulan Medellin Karteli yöneticilerinden Fabio Ochoa Vasquez 25 yıl sonra cezaevinden tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kolombiya'ya deport edilmesi beklenen Ochoa'nın 2 milyar dolarlık servetine kavuşacağı açıklandı.
Narcos dizisiyle tanınan Medellin Karteli kurucularından Pablo Escobar'ın arkadaşı Ochoa serbest bırakıldı.
1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından polis memurunun öldürülmesi olayından tutuklanan Fabio Ochoa Vasquez'in 25 yıl sonra tahliye edildiği ifade edildi. Dünyanın en çok aranan adamlarından biri olan Ochoa ABD'de işlediği polis cinayeti sonrası Kolombiya'ya kaçtıktan bir süre sonra yerel polis tarafından yakalanarak ABD'ye iade edilmişti. Cezasını tamamlayan ünlü uyuşturucu baronu Fabio Ochoa serbest bırakılırken yakında Kolombiya'ya deport edileceği açıklandı. Mahkemede servetine el konulamayan Pablo Escobar'ın arkadaşı Ochoa'nın Kolombiya'da 2 milyar dolarlık serveti olduğu ve emekliliğini lüks içinde geçireceği ifade edildi.
Çeyrek asırdır cezaevinde kalan Fabio Ochoa Vasquez'in 67 yaşında olduğu son olarak ise Narcos isimli dizide Pablo Escobar'ın arkadaşı olarak canlandırıldığı belirtildi. Dizide Ochoa Kardeşler Pablo Escobar'ın en güvendiği isimler olarak tanıtılmıştı.