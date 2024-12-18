https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/vladimir-putinle-yilin-ozeti-programina-1-milyonu-askin-soru-gelmisti-rusyanin-bekledigi-gun-yarin-1091715782.html

Vladimir Putin'le Yılın Özeti programına 1 milyonu aşkın soru gelmişti: Rusya’nın beklediği gün yarın

Vladimir Putin'le Yılın Özeti programına 1 milyonu aşkın soru gelmişti: Rusya’nın beklediği gün yarın

Sputnik Türkiye

Rusya ‘Halk Cephesi’ hareketinin vatandaşlardan bir milyondan fazla sorunun geldiğini duyurduğu ve uzun süredir merakla beklenen 'Vladimir Putin'le Yılın... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T19:18+0300

2024-12-18T19:18+0300

2024-12-18T19:18+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her yıl sonu merakla beklenen ve saatlerce her konudan soruları yanıtladığı program yarın Perşembe (19.12.2024) Moskova saati ile 12.00'de (TSİ ile aynı) başlayacak.‘Halk Cephesi’ hareketinin genel merkez binasında yer alan çağrı merkezi önceki gün yaklaşık 537 bini telefon, 256 bini SMS, 137 bini sosyal medya, 60 bini Kremlin sitesi ve 26 bini uygulama aracılığıyla olmak üzere farklı formatlarda 1 milyon 15 bin 829 soru aldığını açıklamıştı.Rusya vatandaşlarını en çok ilgilendiren konuların konut, bölgelerdeki altyapı ve artan yakıt, konut ve kamu hizmetleri fiyatları olduğu ifade edilirken ayrıca özel askeri harekat, yetkililerin faaliyetleri, çocuklu ailelere devlet yardımı, eğitim ve emeklilik ödemeleri ile ilgili konular da güncelliğini koruyor.Gençlerin daha çok eğitim ve bilim ile ilgili sorular yönelttiği belirtilirken yaşlı vatandaşların sağlık alanı, sosyal yardım ve konut meseleleriyle ilgilendiği aktarıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında değerlendireceği sorunları incelediğini bildirerek ülkenin gelişmeye devam ettiğini, ama çözüm bekleyen daha çok sorunun olduğunu dile getirmişti.Rusya’daki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan "Doğrudan Hat" ve yıllık basın toplantısı şeklindeki programa Batı medyası temsilcileri de davet edildi.Programın detaylarını merak edenler, Sputnik'in simultane çevirili canlı yayınını izleme imkanı bulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/vladimir-putinle-yilin-ozeti-programina-gelen-soru-sayisi-bir-milyonu-gecti-1091602305.html

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