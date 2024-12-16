https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/vladimir-putinle-yilin-ozeti-programina-gelen-soru-sayisi-bir-milyonu-gecti-1091602305.html

Vladimir Putin'le Yılın Özeti programına gelen soru sayısı bir milyonu geçti

Vladimir Putin'le Yılın Özeti programına gelen soru sayısı bir milyonu geçti

Sputnik Türkiye

Rusya ‘Halk Cephesi’ hareketi, 19 Aralık’ta yapılacak 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programı için vatandaşlardan bir milyondan fazla soru alındığını duyurdu. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T12:31+0300

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Canlı yayınlanacak 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programı için vatandaşlardan soru alma işlemleri dokuzuncu gününe girdi. ‘Halk Cephesi’ hareketinin genel merkez binasında yer alan çağrı merkezi şu ana kadar, farklı formatlardaki 1 milyon 15 bin 829 soru aldı. Bunların yaklaşık 537 bini telefon, 256 bini SMS, 137 bini sosyal medya, 60 bini Kremlin sitesi ve 26 bini uygulama aracılığıyla alındı.Rusya vatandaşlarını en çok ilgilendiren konuların konut, bölgelerdeki altyapı ve artan yakıt, konut ve kamu hizmetleri fiyatları olduğu ifade edilirken ayrıca özel askeri harekat, yetkililerin faaliyetleri, çocuklu ailelere devlet yardımı, eğitim ve emeklilik ödemeleri ile ilgili konular da güncelliğini koruyor.Gençlerin daha çok eğitim ve bilim ile ilgili sorular yönelttiği belirtilirken yaşlı vatandaşların sağlık alanı, sosyal yardım ve konut meseleleriyle ilgilendiği aktarıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında değerlendireceği sorunları incelediğini bildirerek ülkenin gelişmeye devam ettiğini, ama çözüm bekleyen daha çok sorunun olduğunu dile getirmişti.Rusya’daki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan "Doğrudan Hat" ve yıllık basın toplantısı şeklindeki programaa Batı medyası temsilcileri de davet edildi.

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