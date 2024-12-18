https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/trump-secimi-kazaninca-ukraynaya-yardimi-destekleyen-cumhuriyetciler-durusunu-degistirdi--1091685927.html

Trump seçimi kazanınca: Ukrayna'ya yardımı destekleyen Cumhuriyetçiler duruşunu değiştirdi

Trump seçimi kazanınca: Ukrayna'ya yardımı destekleyen Cumhuriyetçiler duruşunu değiştirdi

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’nde, daha önce Ukrayna'ya yardım edilmesinden yana olan bazı Cumhuriyetçi üyelerin, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T09:25+0300

2024-12-18T09:25+0300

2024-12-18T09:33+0300

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ukrayna krizi

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New York Times gazetesinin haberinde, “Trump'ın seçimdeki zaferinden bu yana geçen haftalarda, Ukrayna'daki savaşın finanse edilmesinin en ateşli Cumhuriyetçi destekçilerinden bazıları, Trump'ın (duruşuna) uymak için tonlarını belirgin bir şekilde değiştirdi” ifadesine yer verildi.Bu değişiklikleri önemli bulan New York Times, Cumhuriyetçilerin artık Ukrayna'ya silah satışını finanse etmek için “giderek daha az heves” gösterdiklerine dikkat çekiyor.Örneğin, daha önce Ukrayna'ya yardımı destekleyen kongre üyelerinden Todd Young, yeni başkanın “olumlu çözüm” konusunda anlaşma elde etmesine müsaade edilmesinin mantıklı olduğunu dile getirdi.Trump, geçen hafta Time dergisine yaptığı açıklamada, çatışmanın çözümüne ilişkin planının ayrıntılarını vermeyi reddederken Ukrayna’ya yardım konusunu Rusya’ya baskı aracı olarak kullanmak niyetinde olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/aliyev-turkiyenin-azerbaycana-us-kuracagi-iddiasi-siyasi-spekulasyon-1091684248.html

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abd, abd kongresi, cumhuriyetçiler, donald trump, ukrayna, new york times, todd young, ukrayna krizi, time