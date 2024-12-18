https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/trump-secimi-kazaninca-ukraynaya-yardimi-destekleyen-cumhuriyetciler-durusunu-degistirdi--1091685927.html
Trump seçimi kazanınca: Ukrayna'ya yardımı destekleyen Cumhuriyetçiler duruşunu değiştirdi
Trump seçimi kazanınca: Ukrayna'ya yardımı destekleyen Cumhuriyetçiler duruşunu değiştirdi
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi’nde, daha önce Ukrayna'ya yardım edilmesinden yana olan bazı Cumhuriyetçi üyelerin, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T09:25+0300
2024-12-18T09:25+0300
2024-12-18T09:33+0300
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New York Times gazetesinin haberinde, “Trump'ın seçimdeki zaferinden bu yana geçen haftalarda, Ukrayna'daki savaşın finanse edilmesinin en ateşli Cumhuriyetçi destekçilerinden bazıları, Trump'ın (duruşuna) uymak için tonlarını belirgin bir şekilde değiştirdi” ifadesine yer verildi.Bu değişiklikleri önemli bulan New York Times, Cumhuriyetçilerin artık Ukrayna'ya silah satışını finanse etmek için “giderek daha az heves” gösterdiklerine dikkat çekiyor.Örneğin, daha önce Ukrayna'ya yardımı destekleyen kongre üyelerinden Todd Young, yeni başkanın “olumlu çözüm” konusunda anlaşma elde etmesine müsaade edilmesinin mantıklı olduğunu dile getirdi.Trump, geçen hafta Time dergisine yaptığı açıklamada, çatışmanın çözümüne ilişkin planının ayrıntılarını vermeyi reddederken Ukrayna’ya yardım konusunu Rusya’ya baskı aracı olarak kullanmak niyetinde olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/aliyev-turkiyenin-azerbaycana-us-kuracagi-iddiasi-siyasi-spekulasyon-1091684248.html
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abd, abd kongresi, cumhuriyetçiler, donald trump, ukrayna, new york times, todd young, ukrayna krizi, time
abd, abd kongresi, cumhuriyetçiler, donald trump, ukrayna, new york times, todd young, ukrayna krizi, time
Trump seçimi kazanınca: Ukrayna'ya yardımı destekleyen Cumhuriyetçiler duruşunu değiştirdi
09:25 18.12.2024 (güncellendi: 09:33 18.12.2024)
ABD Kongresi’nde, daha önce Ukrayna'ya yardım edilmesinden yana olan bazı Cumhuriyetçi üyelerin, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından duruşlarını değiştirdiği belirtildi.
New York Times
gazetesinin haberinde, “Trump'ın seçimdeki zaferinden bu yana geçen haftalarda, Ukrayna'daki savaşın finanse edilmesinin en ateşli Cumhuriyetçi destekçilerinden bazıları, Trump'ın (duruşuna) uymak için tonlarını belirgin bir şekilde değiştirdi
” ifadesine yer verildi.
Onlar, savaşı uzatacak çekler yazmaya devam etmenin değil, savaşı sona erdirmenin Kiev ve Washington'un çıkarına olduğunu dile getirdiler.
Bu değişiklikleri önemli bulan New York Times, Cumhuriyetçilerin artık Ukrayna'ya silah satışını finanse etmek için “giderek daha az heves” gösterdiklerine dikkat çekiyor.
Örneğin, daha önce Ukrayna'ya yardımı destekleyen kongre üyelerinden Todd Young, yeni başkanın “olumlu çözüm” konusunda anlaşma elde etmesine müsaade edilmesinin mantıklı olduğunu dile getirdi.
Trump, geçen hafta Time dergisine yaptığı açıklamada, çatışmanın çözümüne ilişkin planının ayrıntılarını vermeyi reddederken Ukrayna’ya yardım konusunu Rusya’ya baskı aracı olarak kullanmak niyetinde olduğunu dile getirmişti.