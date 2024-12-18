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Aliyev: Türkiye’nin Azerbaycan’a üs kuracağı iddiası siyasi spekülasyon
Aliyev: Türkiye’nin Azerbaycan’a üs kuracağı iddiası siyasi spekülasyon
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri üs kurmayı planladığı yönünde medyada çıkan haberlerin siyasi spekülasyon olduğunu... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan lideri Aliyev, Rus VGTRK ve RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri üs kurmak istediği yönündeki iddiaları değerlendirdi.Aliyev, Rossiya Segodnya Ululsararası Medya Grubu Genel Direktörü Dmitriy Kiselev'in gerçekleştirdiği röportajda, şu ifadeyi kullandı:Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri üs kurmayı planladığı yönündeki haberleri “bilgi kirliliği” olarak nitelendiren Aliyev, günümüzde “dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir askeri üssü gizlemenin neredeyse imkansız” olduğunu belirterek şunu dedi:‘Türk dostlarımıza minnettarız’Azerbaycan ve Türkiye arasındaki müttefiklik ilişkilerine dair Şuşa Deklarasyonu'nda, tehdit ve saldırı durumunda karşılıklı askeri yardımı öngören bir maddenin bulunduğunu anımsatan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:İki ülke arasındaki 30 yılı aşkın devam eden askeri işbirliği sırasında Türkiye'nin, Azerbaycan ordusunun modernize edilmesinde ve muharebe kabiliyeti, operasyon planlaması, durum analizi ve askeri istihbarat yetenekleri açısından yüksek standartlara ulaştırılmasında önemli rol oynadığına işaret eden Aliyev, Türkiye’nin desteği sayesinde Azerbaycan’ın “askeri operasyonlarda yüksek derecede işlerlik” kazandığını kaydederek şunu dedi:‘Rusya şirketlerinin Karabağ’a gelmesini memnuniyetle karşılayacağız’Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Karabağ’ın yeniden inşası ve canlandırılması konusunda Rusya’dan yatırım beklediğini ve Rusya şirketlerinin gelişini memnuniyetle karşılayacağını dile getirdi.Karabağ bölgesinde Rusya katılımlı ilk yatırım projesinin Tataristan tarafından hayata geçirildiğini söyleyen Aliyev, bunun Cebrail ilçesinde kurulan Kamaz Servis Merkezi olduğunu belirterek, “Açılışı Tataristan lideri ve ben tarafından gerçekleştirildi. Bu ilk yatırım projesiydi. Yani ilk yabancı yatırım projesi de Rusya tarafından yapıldı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Aliyev, Tataristan heyetinin Bakü’de olduğunu belirterek Tataristan lideri Rüstem Minnihanov ile görüşmeyi planladığını söyledi.
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azerbaycan, ilham aliyev, türkiye, askeri üs, askeri işbirliği, karabağ, rusya, yatırım, tataristan, rüstem minnihanov, ria novosti, vgtrk, rossiya segodnya, dmitriy kiselev
azerbaycan, ilham aliyev, türkiye, askeri üs, askeri işbirliği, karabağ, rusya, yatırım, tataristan, rüstem minnihanov, ria novosti, vgtrk, rossiya segodnya, dmitriy kiselev

Aliyev: Türkiye’nin Azerbaycan’a üs kuracağı iddiası siyasi spekülasyon

07:42 18.12.2024 (güncellendi: 07:58 18.12.2024)
© Fotoğraf : Official website of President of Azerbaijan Republicİlham Aliyev
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© Fotoğraf : Official website of President of Azerbaijan Republic
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri üs kurmayı planladığı yönünde medyada çıkan haberlerin siyasi spekülasyon olduğunu belirterek, “Buna ihtiyaç yok” dedi.
Azerbaycan lideri Aliyev, Rus VGTRK ve RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri üs kurmak istediği yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Aliyev, Rossiya Segodnya Ululsararası Medya Grubu Genel Direktörü Dmitriy Kiselev'in gerçekleştirdiği röportajda, şu ifadeyi kullandı:

Kısaca konuşmak gerekirse buna gerek yok. Zaman zaman belli medyada böyle bir iddianın atıldığını dikkate alarak bu cevabı biraz daha genişletmek gerekiyorsa şunu söyleyebilirim ki, buna ihtiyaç yok.

Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri üs kurmayı planladığı yönündeki haberleri “bilgi kirliliği” olarak nitelendiren Aliyev, günümüzde “dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir askeri üssü gizlemenin neredeyse imkansız” olduğunu belirterek şunu dedi:
Bu bi̇lgi̇ler si̇yasi̇ spekülasyondan i̇baret.

‘Türk dostlarımıza minnettarız’

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki müttefiklik ilişkilerine dair Şuşa Deklarasyonu'nda, tehdit ve saldırı durumunda karşılıklı askeri yardımı öngören bir maddenin bulunduğunu anımsatan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu, hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin, bu iki ülkeden birinin dış tehdit, dış saldırı ile karşı karşıya kalması durumunda yardıma koşma taahhüdü. Dolayısıyla deklarasyonun bu maddesi, özünde, topraklarımızda kalıcı askeri altyapıların oluşturulmasını kesinlikle gereksiz kılıyor.

İki ülke arasındaki 30 yılı aşkın devam eden askeri işbirliği sırasında Türkiye'nin, Azerbaycan ordusunun modernize edilmesinde ve muharebe kabiliyeti, operasyon planlaması, durum analizi ve askeri istihbarat yetenekleri açısından yüksek standartlara ulaştırılmasında önemli rol oynadığına işaret eden Aliyev, Türkiye’nin desteği sayesinde Azerbaycan’ın “askeri operasyonlarda yüksek derecede işlerlik” kazandığını kaydederek şunu dedi:
Türk dostlarımıza bu yardımları için çok minnettarız.

‘Rusya şirketlerinin Karabağ’a gelmesini memnuniyetle karşılayacağız’

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Karabağ’ın yeniden inşası ve canlandırılması konusunda Rusya’dan yatırım beklediğini ve Rusya şirketlerinin gelişini memnuniyetle karşılayacağını dile getirdi.
Karabağ bölgesinde Rusya katılımlı ilk yatırım projesinin Tataristan tarafından hayata geçirildiğini söyleyen Aliyev, bunun Cebrail ilçesinde kurulan Kamaz Servis Merkezi olduğunu belirterek, “Açılışı Tataristan lideri ve ben tarafından gerçekleştirildi. Bu ilk yatırım projesiydi. Yani ilk yabancı yatırım projesi de Rusya tarafından yapıldı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Dolayısıyla yatırımları dört gözle bekliyoruz ve şirketlerin gelişini de memnuniyetle karşılayacağız.
Aliyev, Tataristan heyetinin Bakü’de olduğunu belirterek Tataristan lideri Rüstem Minnihanov ile görüşmeyi planladığını söyledi.
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