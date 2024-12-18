https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/serdar-ali-celikler-duyurdu-galatasaray-4-yildiz-isimle-gorusuyor-1091722863.html

Serdar Ali Çelikler duyurdu: Galatasaray 4 yıldız isimle görüşüyor

Serdar Ali Çelikler duyurdu: Galatasaray 4 yıldız isimle görüşüyor

Sputnik Türkiye

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, katıldığı sosyal medya kanalından Galatasaray Spor Kulübü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı takımın 4... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T21:45+0300

2024-12-18T21:45+0300

2024-12-18T21:45+0300

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paulo dybala

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Sosyal medya programında konuşan Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın 4 yıldız ile görüştüğünü duyurdu.Gazeteci ve Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, katıldığı sosyal medya kanalından Galatasaray Spor Kulübü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı takımın 4 oyuncuyla ilgilendiğini açıklayan tecrübeli yorumcu resmi olarak Skriniar, Arias, Rashford ve Dybala ile temasta olunduğunu belirtti.'Gerekirse hepsini alırız'Sarı kırmızılı takımda her yöneticinin bir oyuncuyla temasta olduğunu belirten Serdar Ali Çelikler ''Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu Fluminense'den kanat oyuncusu John Arias ve Manchester United'ın kanatı Rashford'la, Abdullah Kavukçu ise Roma'dan Dybala'yla görüşüyor. Dursun Özbek gerekirse hepsini alırız demiş. Son olarak Okan Buruk karar verecek. Ama Galatasaray resmi olarak Skriniar, Arias, Rashford ve Dybala ile temasta'' açıklamasında bulundu.

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