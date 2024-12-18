https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/serdar-ali-celikler-duyurdu-galatasaray-4-yildiz-isimle-gorusuyor-1091722863.html
Serdar Ali Çelikler duyurdu: Galatasaray 4 yıldız isimle görüşüyor
Serdar Ali Çelikler duyurdu: Galatasaray 4 yıldız isimle görüşüyor
Sputnik Türkiye
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, katıldığı sosyal medya kanalından Galatasaray Spor Kulübü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı takımın 4... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T21:45+0300
2024-12-18T21:45+0300
2024-12-18T21:45+0300
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futbol maçı
türkiye futbol federasyonu (tff)
paulo dybala
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Sosyal medya programında konuşan Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın 4 yıldız ile görüştüğünü duyurdu.Gazeteci ve Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, katıldığı sosyal medya kanalından Galatasaray Spor Kulübü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı takımın 4 oyuncuyla ilgilendiğini açıklayan tecrübeli yorumcu resmi olarak Skriniar, Arias, Rashford ve Dybala ile temasta olunduğunu belirtti.'Gerekirse hepsini alırız'Sarı kırmızılı takımda her yöneticinin bir oyuncuyla temasta olduğunu belirten Serdar Ali Çelikler ''Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu Fluminense'den kanat oyuncusu John Arias ve Manchester United'ın kanatı Rashford'la, Abdullah Kavukçu ise Roma'dan Dybala'yla görüşüyor. Dursun Özbek gerekirse hepsini alırız demiş. Son olarak Okan Buruk karar verecek. Ama Galatasaray resmi olarak Skriniar, Arias, Rashford ve Dybala ile temasta'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/galatasaray-defans-hattina-duvar-orecek-milan-skriniara-kiralik-teklifi-1091675554.html
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galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu (tff), paulo dybala, marcus rashford
galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu (tff), paulo dybala, marcus rashford
Serdar Ali Çelikler duyurdu: Galatasaray 4 yıldız isimle görüşüyor
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, katıldığı sosyal medya kanalından Galatasaray Spor Kulübü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı takımın 4 oyuncuyla ilgilendiğini açıklayan tecrübeli yorumcu resmi olarak Skriniar, Arias, Rashford ve Dybala ile temasta olunduğunu belirtti.
Sosyal medya programında konuşan Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın 4 yıldız ile görüştüğünü duyurdu.
Gazeteci ve Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, katıldığı sosyal medya kanalından Galatasaray Spor Kulübü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı takımın 4 oyuncuyla ilgilendiğini açıklayan tecrübeli yorumcu resmi olarak Skriniar, Arias, Rashford ve Dybala ile temasta olunduğunu belirtti.
'Gerekirse hepsini alırız'
Sarı kırmızılı takımda her yöneticinin bir oyuncuyla temasta olduğunu belirten Serdar Ali Çelikler ''Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu Fluminense'den kanat oyuncusu John Arias ve Manchester United'ın kanatı Rashford'la, Abdullah Kavukçu ise Roma'dan Dybala'yla görüşüyor. Dursun Özbek gerekirse hepsini alırız demiş. Son olarak Okan Buruk karar verecek. Ama Galatasaray resmi olarak Skriniar, Arias, Rashford ve Dybala ile temasta'' açıklamasında bulundu.