https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/galatasaray-defans-hattina-duvar-orecek-milan-skriniara-kiralik-teklifi-1091675554.html
Galatasaray defans hattına duvar örecek: Milan Skriniar'a kiralık teklifi
Galatasaray defans hattına duvar örecek: Milan Skriniar'a kiralık teklifi
Sputnik Türkiye
Avrupa Ligi ve Süper Lig'de başarılı şekilde ilerleyen Galatasaray Spor Kulübü'nün Paris Saint Germain'de forma giyen stoper Milan Skriniar için görüşmelere... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T22:14+0300
2024-12-17T22:14+0300
2024-12-17T22:17+0300
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Galatasaray Spor Kulübü ocak ayı ara transfer döneminde PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ı listesine ekledi.Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Spor Kulübü'nün Paris Saint Germain'de forma giyen stoper Milan Skriniar için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Fransız ekibinden yıllık 6 milyon euro alan 29 yaşındaki Slovak futbolcunun kiralık olarak alınması bekleniyor.Fransa Ligi'nde 2024/2025 sezonunda 5 maçta 381 dakika süre olan Milan Skriniar geçmişte Inter, Sampdoria ve MSK Zilina formaları giydi. En yüksek piyasa değerine 2021 yılında 65 milyon euro ile ulaşan futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde seyrettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/2024-fifa-puskas-odulunun-sahibi-belli-oldu-yilin-en-iyi-golu-1091672363.html
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galatasaray, transfer, transfermarkt , inter, inter milan, psg, paris saint-germain (psg), avrupa, uefa avrupa ligi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Galatasaray defans hattına duvar örecek: Milan Skriniar'a kiralık teklifi
22:14 17.12.2024 (güncellendi: 22:17 17.12.2024)
Avrupa Ligi ve Süper Lig'de başarılı şekilde ilerleyen Galatasaray Spor Kulübü'nün Paris Saint Germain'de forma giyen stoper Milan Skriniar için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Fransız ekibinden yıllık 6 milyon euro alan 29 yaşındaki Slovak futbolcunun kiralık olarak alınması bekleniyor.
Galatasaray Spor Kulübü ocak ayı ara transfer döneminde PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ı listesine ekledi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Spor Kulübü'nün Paris Saint Germain'de forma giyen stoper Milan Skriniar için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Fransız ekibinden yıllık 6 milyon euro alan 29 yaşındaki Slovak futbolcunun kiralık olarak alınması bekleniyor.
Fransa Ligi'nde 2024/2025 sezonunda 5 maçta 381 dakika süre olan Milan Skriniar geçmişte Inter, Sampdoria ve MSK Zilina formaları giydi. En yüksek piyasa değerine 2021 yılında 65 milyon euro ile ulaşan futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde seyrettiği ifade edildi.