https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/meclise-sunuldu-gaziantepe-yeni-isim-verilebilir-1091715004.html

Meclis'e sunuldu: Gaziantep'e yeni isim verilebilir

Meclis'e sunuldu: Gaziantep'e yeni isim verilebilir

Sputnik Türkiye

Demokrasi ve Atılım Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinde Gaziantep'in 2011 yılından bu yana... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T18:59+0300

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türkiye

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tbmm

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teklif

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yasa teklifi

kanun teklifi

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DEVA Partisi, 2011 yılından bu yana kentte yaşayan Suriyeliler nedeniyle Gaziantep'e minhar unvanının verilmesini istedi.Demokrasi ve Atılım Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinde Gaziantep'in 2011 yılından bu yana Suriyelilere dostça davranışları sebebiyle yeni isim önerisinde bulundu. Gaziantep için 'minhar' (misafirperver) unvanının verilmesini talep etti.Meclis konuşmasında DEVA Partili Kaya, Kurtuluş Savaşı'nda 3 farklı ülke tarafından kuşatılan Antep'e Gazi unvanı verildiğini belirterek 2011 yılından bu yana kentte yaşayan Suriyeliler nedeniyle şimdi de misafirperver anlamına gelen 'minhar' unvanının verilmesini TBMM'ye kanun teklifi olarak sundu.

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