https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/meclise-sunuldu-gaziantepe-yeni-isim-verilebilir-1091715004.html
Meclis'e sunuldu: Gaziantep'e yeni isim verilebilir
Meclis'e sunuldu: Gaziantep'e yeni isim verilebilir
Sputnik Türkiye
Demokrasi ve Atılım Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinde Gaziantep'in 2011 yılından bu yana... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T18:59+0300
2024-12-18T18:59+0300
2024-12-18T19:52+0300
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gaziantep valiliği
gaziantep büyükşehir belediyesi
tbmm
tbmm başkanlığı
teklif
suriye krizi
yasa teklifi
kanun teklifi
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DEVA Partisi, 2011 yılından bu yana kentte yaşayan Suriyeliler nedeniyle Gaziantep'e minhar unvanının verilmesini istedi.Demokrasi ve Atılım Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinde Gaziantep'in 2011 yılından bu yana Suriyelilere dostça davranışları sebebiyle yeni isim önerisinde bulundu. Gaziantep için 'minhar' (misafirperver) unvanının verilmesini talep etti.Meclis konuşmasında DEVA Partili Kaya, Kurtuluş Savaşı'nda 3 farklı ülke tarafından kuşatılan Antep'e Gazi unvanı verildiğini belirterek 2011 yılından bu yana kentte yaşayan Suriyeliler nedeniyle şimdi de misafirperver anlamına gelen 'minhar' unvanının verilmesini TBMM'ye kanun teklifi olarak sundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/meclis-kursusune-rogar-kapagi-ile-cikti-resim-buradadir-kapak-buradadir-1091619351.html
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Meclis'e sunuldu: Gaziantep'e yeni isim verilebilir
18:59 18.12.2024 (güncellendi: 19:52 18.12.2024)
Demokrasi ve Atılım Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinde Gaziantep'in 2011 yılından bu yana Suriyelilere dostça davranışları sebebiyle yeni isim önerisinde bulundu. Gaziantep için misafirperver anlamına gelen 'minhar' unvanının verilmesini talep etti.
DEVA Partisi, 2011 yılından bu yana kentte yaşayan Suriyeliler nedeniyle Gaziantep'e minhar unvanının verilmesini istedi.
Demokrasi ve Atılım Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinde Gaziantep'in 2011 yılından bu yana Suriyelilere dostça davranışları sebebiyle yeni isim önerisinde bulundu. Gaziantep için 'minhar' (misafirperver) unvanının verilmesini talep etti.
Meclis konuşmasında DEVA Partili Kaya, Kurtuluş Savaşı'nda 3 farklı ülke tarafından kuşatılan Antep'e Gazi unvanı verildiğini belirterek 2011 yılından bu yana kentte yaşayan Suriyeliler nedeniyle şimdi de misafirperver anlamına gelen 'minhar' unvanının verilmesini TBMM'ye kanun teklifi olarak sundu.