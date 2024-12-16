https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/meclis-kursusune-rogar-kapagi-ile-cikti-resim-buradadir-kapak-buradadir-1091619351.html

Meclis kürsüsüne rögar kapağı ile çıktı: 'Resim buradadır, kapak buradadır'

Meclis kürsüsüne rögar kapağı ile çıktı: 'Resim buradadır, kapak buradadır'

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, yanında getirdiği rögar kapağını kürsünün önüne koyarak, konuşmasını yaptı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T16:37+0300

2024-12-16T16:37+0300

2024-12-16T16:37+0300

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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım bütçe görüşmelerindeki konuşmasını rögar kapağı ile yaptı.İETT hakkında usulsüzlük iddiasıİstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023 Sayıştay raporlarına değinen Yıldırım, "İETT hakkında 44 usulsüzlük tespit edilmiş yani 'usulsüzlük' diye yumuşatıyorum, aslında yolsuzluk var içerisinde. 22 adet İSKİ olmak üzere 220 konu başlığında usulsüzlük tespit edilmiştir." diye konuştu.Yıldırım, Sayıştay raporlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla ilgili tespitlerin de yer aldığını dile getirerek, "Sayıştay, 1137 tane aracı bulamamış. Burada Sayıştay'ın hata yaptığını düşünüyorum. Araç sayısı 1137 değil, 1136'dır. Çünkü araçlardan biri Sayın Gökhan Günaydın'da." dedi.'Kapak budur'Bir eliyle rögar kapağını diğer eliyle Sayıştay raporlarını tutan Yıldırım, "Evet, buraya kapak getirdim. Kapak budur, bu rögar kapağı. Biliyorsunuz, rögar kapağı metrobüs kapısını kırarak insanımızın yaralanmasına sebep oldu. Bu da biliyorsunuz, Sayıştay'ın raporu. Bu, aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve CHP belediyeciliğinin beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin resmidir. Resim buradadır, kapak buradadır." ifadelerini kullandı.Günaydın: Benim eski şoförümü satın alıp bir yere varamazsınızDaha sonra siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'nin 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal ettirdiğini iddia etti. CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde ise 414 belediyeyi kazandığını anımsatan Günaydın, "SSK borcu ve konser meselesine de gelelim. Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Araştırma önergeleri de verdik. Kim konser harcaması yapmış, bunun hesabını da yapalım. Araçla ilgili olarak da bu iftirayı atan adamı da mahkemeye verdim. Benim eski şoförümü satın alıp bir yere varamazsınız. Yedi sülaleniz gelse, bana hesap soramazsınız. Hesabımın hepsini sonuna kadar vermeye de hazırım hodri meydan." ifadelerini kullandı.

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chp, ak parti, iett, sayıştay, yıldırım, gökhan günaydın, türkiye, adem yıldırım, yolsuzluk