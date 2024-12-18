https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/macaristanin-arabuluculugunu-reddeden-zelenskiye-orbandan-cevap-masada-bir-ateskes-teklifi-var-al-1091712935.html
Macaristan'ın arabuluculuğunu reddeden Zelenskiy'e Orban'dan cevap: Masada bir ateşkes teklifi var. Al ya da bırak
Macaristan'ın arabuluculuğunu reddeden Zelenskiy'e Orban'dan cevap: Masada bir ateşkes teklifi var. Al ya da bırak
Sputnik Türkiye
Macaristan'ın arabuluculuğunu reddeden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Macaristan Başbakanı Orban sosyal medyadan yanıt verdi. Orban "Masada bir ateşkes... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T18:15+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, 'Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya üzerinde hiçbir etkisinin olmadığına' dair sözleri Ukrayna basınına yansıdı. Zelenskiy'in Macaristan'ın müzakerelerde arabuluculuk yapmasını reddettiği sözlerine Macaristan Başbakanı Orban'dan yanıt geldi. Orban bugünkü cevabında "Hiçbir provokasyona yanıt vermeyeceğiz. Masada bir ateşkes teklifi var. Al ya da bırak. Sizin sorumluluğunuz" ifadelerini kullandı. Macaristan Başbakanı Orban, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Macaristan'ın AB Başkanlığı'nın sonunda barış için yeni çabalar sarf ettik. Noel ateşkesi ve büyük çaplı bir esir değişimi önerdik" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abd-disisleri-hic-kimse-kievi-muzakerelere-zorlayamaz-1091678864.html
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macaristan, ukrayna, rusya, viktor orban, vladimir zelenskiy, arabuluculuk
macaristan, ukrayna, rusya, viktor orban, vladimir zelenskiy, arabuluculuk
Macaristan'ın arabuluculuğunu reddeden Zelenskiy'e Orban'dan cevap: Masada bir ateşkes teklifi var. Al ya da bırak
Macaristan'ın arabuluculuğunu reddeden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Macaristan Başbakanı Orban sosyal medyadan yanıt verdi. Orban "Masada bir ateşkes teklifi var. Al ya da bırak. Sizin sorumluluğunuz" cevabını verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, 'Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya üzerinde hiçbir etkisinin olmadığına' dair sözleri Ukrayna basınına yansıdı. Zelenskiy'in Macaristan'ın müzakerelerde arabuluculuk yapmasını reddettiği sözlerine Macaristan Başbakanı Orban'dan yanıt geldi.
Orban bugünkü cevabında "Hiçbir provokasyona yanıt vermeyeceğiz. Masada bir ateşkes teklifi var. Al ya da bırak. Sizin sorumluluğunuz" ifadelerini kullandı.
Macaristan Başbakanı Orban, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Macaristan'ın AB Başkanlığı'nın sonunda barış için yeni çabalar sarf ettik. Noel ateşkesi ve büyük çaplı bir esir değişimi önerdik" demişti.