https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abd-disisleri-hic-kimse-kievi-muzakerelere-zorlayamaz-1091678864.html

ABD Dışişleri: Hiç kimse Kiev'i müzakerelere zorlayamaz

ABD Dışişleri: Hiç kimse Kiev'i müzakerelere zorlayamaz

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna dışından hiç kimsenin Kiev'e müzakerelere ne zaman başlayacağını... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T01:20+0300

2024-12-18T01:20+0300

2024-12-18T01:18+0300

dünya

abd

matthew miller

donald trump

ukrayna

kiev

mar-a-lago

vladimir zelenskiy

müzakere

ihtilaf

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ‘Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme anlaşmasına hazırlanması gerektiği’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Miller, Ukrayna dışından hiç kimsenin Kiev’i ihtilafın çözümüne yönelik müzakerelere zorlayamayacağını söyledi.Miller, “Ukrayna dışından hiç kimse Ukrayna'ya müzakerelere ne zaman başlayacağını dikte edemez” dedi.Miller, Kiev'in müzakereler konusunda ‘karar verme hakkını kazandığını’, dolayısıyla dünyada hiç kimsenin Ukrayna'yı müzakerelere başlamaya zorlayamayacağını kaydetti.Pazartesi günü Mar-a-Lago’daki malikanesinde gazetecilere demeç veren Trump, Zelenskiy'in Ukrayna'daki ihtilafı sona erdirecek anlaşmaya hazırlanması gerektiğini belirtmiş ve ihtilafı göreve başlamadan önce barışçıl bir şekilde çözmek için çaba göstereceğini ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna yasalarına göre Kiev’in Moskova ile müzakerler yürütmesinin yasak olduğunu belirterek, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri reddetmeye devam ettiğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/beyaz-saray-trumpin-ukrayna-muzakerelerini-yorumladi-trump-ile-kamuoyu-onunde-cekismeye-1091632200.html

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abd, matthew miller, donald trump, ukrayna, kiev, mar-a-lago, vladimir zelenskiy, müzakere, ihtilaf, dmitriy peskov