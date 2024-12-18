https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abd-disisleri-hic-kimse-kievi-muzakerelere-zorlayamaz-1091678864.html
ABD Dışişleri: Hiç kimse Kiev'i müzakerelere zorlayamaz
ABD Dışişleri: Hiç kimse Kiev'i müzakerelere zorlayamaz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna dışından hiç kimsenin Kiev'e müzakerelere ne zaman başlayacağını... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T01:20+0300
2024-12-18T01:20+0300
2024-12-18T01:18+0300
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abd
matthew miller
donald trump
ukrayna
kiev
mar-a-lago
vladimir zelenskiy
müzakere
ihtilaf
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ‘Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme anlaşmasına hazırlanması gerektiği’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Miller, Ukrayna dışından hiç kimsenin Kiev’i ihtilafın çözümüne yönelik müzakerelere zorlayamayacağını söyledi.Miller, “Ukrayna dışından hiç kimse Ukrayna'ya müzakerelere ne zaman başlayacağını dikte edemez” dedi.Miller, Kiev'in müzakereler konusunda ‘karar verme hakkını kazandığını’, dolayısıyla dünyada hiç kimsenin Ukrayna'yı müzakerelere başlamaya zorlayamayacağını kaydetti.Pazartesi günü Mar-a-Lago’daki malikanesinde gazetecilere demeç veren Trump, Zelenskiy'in Ukrayna'daki ihtilafı sona erdirecek anlaşmaya hazırlanması gerektiğini belirtmiş ve ihtilafı göreve başlamadan önce barışçıl bir şekilde çözmek için çaba göstereceğini ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna yasalarına göre Kiev’in Moskova ile müzakerler yürütmesinin yasak olduğunu belirterek, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri reddetmeye devam ettiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/beyaz-saray-trumpin-ukrayna-muzakerelerini-yorumladi-trump-ile-kamuoyu-onunde-cekismeye-1091632200.html
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abd, matthew miller, donald trump, ukrayna, kiev, mar-a-lago, vladimir zelenskiy, müzakere, ihtilaf, dmitriy peskov
abd, matthew miller, donald trump, ukrayna, kiev, mar-a-lago, vladimir zelenskiy, müzakere, ihtilaf, dmitriy peskov
ABD Dışişleri: Hiç kimse Kiev'i müzakerelere zorlayamaz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna dışından hiç kimsenin Kiev'e müzakerelere ne zaman başlayacağını dikte edemeyeceğini belirtti.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ‘Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme anlaşmasına hazırlanması gerektiği’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Miller, Ukrayna dışından hiç kimsenin Kiev’i ihtilafın çözümüne yönelik müzakerelere zorlayamayacağını söyledi.
Miller, “Ukrayna dışından hiç kimse Ukrayna'ya müzakerelere ne zaman başlayacağını dikte edemez” dedi.
Miller, Kiev'in müzakereler konusunda ‘karar verme hakkını kazandığını’, dolayısıyla dünyada hiç kimsenin Ukrayna'yı müzakerelere başlamaya zorlayamayacağını kaydetti.
Pazartesi günü Mar-a-Lago’daki malikanesinde gazetecilere demeç veren Trump, Zelenskiy'in Ukrayna'daki ihtilafı sona erdirecek anlaşmaya hazırlanması gerektiğini belirtmiş ve ihtilafı göreve başlamadan önce barışçıl bir şekilde çözmek için çaba göstereceğini ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna yasalarına göre Kiev’in Moskova ile müzakerler yürütmesinin yasak olduğunu belirterek, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri reddetmeye devam ettiğini vurgulamıştı.