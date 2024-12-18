ABD Dışişleri: Hiç kimse Kiev'i müzakerelere zorlayamaz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler oldu?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abd-disisleri-hic-kimse-kievi-muzakerelere-zorlayamaz-1091678864.html
ABD Dışişleri: Hiç kimse Kiev'i müzakerelere zorlayamaz
ABD Dışişleri: Hiç kimse Kiev'i müzakerelere zorlayamaz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna dışından hiç kimsenin Kiev'e müzakerelere ne zaman başlayacağını... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T01:20+0300
2024-12-18T01:18+0300
dünya
abd
matthew miller
donald trump
ukrayna
kiev
mar-a-lago
vladimir zelenskiy
müzakere
ihtilaf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/13/1078597757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_435d68ee2c14568f960c4f2881d98486.jpg
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ‘Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme anlaşmasına hazırlanması gerektiği’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Miller, Ukrayna dışından hiç kimsenin Kiev’i ihtilafın çözümüne yönelik müzakerelere zorlayamayacağını söyledi.Miller, “Ukrayna dışından hiç kimse Ukrayna'ya müzakerelere ne zaman başlayacağını dikte edemez” dedi.Miller, Kiev'in müzakereler konusunda ‘karar verme hakkını kazandığını’, dolayısıyla dünyada hiç kimsenin Ukrayna'yı müzakerelere başlamaya zorlayamayacağını kaydetti.Pazartesi günü Mar-a-Lago’daki malikanesinde gazetecilere demeç veren Trump, Zelenskiy'in Ukrayna'daki ihtilafı sona erdirecek anlaşmaya hazırlanması gerektiğini belirtmiş ve ihtilafı göreve başlamadan önce barışçıl bir şekilde çözmek için çaba göstereceğini ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna yasalarına göre Kiev’in Moskova ile müzakerler yürütmesinin yasak olduğunu belirterek, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri reddetmeye devam ettiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/beyaz-saray-trumpin-ukrayna-muzakerelerini-yorumladi-trump-ile-kamuoyu-onunde-cekismeye-1091632200.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/13/1078597757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_023859ee921b1d63c537f89750a86c00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, matthew miller, donald trump, ukrayna, kiev, mar-a-lago, vladimir zelenskiy, müzakere, ihtilaf, dmitriy peskov
abd, matthew miller, donald trump, ukrayna, kiev, mar-a-lago, vladimir zelenskiy, müzakere, ihtilaf, dmitriy peskov

ABD Dışişleri: Hiç kimse Kiev'i müzakerelere zorlayamaz

01:20 18.12.2024
© AP Photo / Nathan HowardABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Nathan Howard
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna dışından hiç kimsenin Kiev'e müzakerelere ne zaman başlayacağını dikte edemeyeceğini belirtti.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ‘Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme anlaşmasına hazırlanması gerektiği’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Miller, Ukrayna dışından hiç kimsenin Kiev’i ihtilafın çözümüne yönelik müzakerelere zorlayamayacağını söyledi.
Miller, “Ukrayna dışından hiç kimse Ukrayna'ya müzakerelere ne zaman başlayacağını dikte edemez” dedi.
Miller, Kiev'in müzakereler konusunda ‘karar verme hakkını kazandığını’, dolayısıyla dünyada hiç kimsenin Ukrayna'yı müzakerelere başlamaya zorlayamayacağını kaydetti.
Pazartesi günü Mar-a-Lago’daki malikanesinde gazetecilere demeç veren Trump, Zelenskiy'in Ukrayna'daki ihtilafı sona erdirecek anlaşmaya hazırlanması gerektiğini belirtmiş ve ihtilafı göreve başlamadan önce barışçıl bir şekilde çözmek için çaba göstereceğini ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna yasalarına göre Kiev’in Moskova ile müzakerler yürütmesinin yasak olduğunu belirterek, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri reddetmeye devam ettiğini vurgulamıştı.
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
Ukrayna krizi
Beyaz Saray, Trump'ın Ukrayna müzakerelerini yorumladı: 'Trump ile 'kamuoyu önünde çekişmeye' girmeyeceğiz'
Dün, 04:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала