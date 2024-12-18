https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/macaristan-basbakani-orbandan-avrupali-liberallere-yuzuklerin-efendisi-gondermesi-brukseli-1091723644.html

Macaristan Başbakanı Orban’dan Avrupalı liberallere 'Yüzüklerin Efendisi' göndermesi: Brüksel’i Mordor’a benzetti

Macaristan Başbakanı Orban’dan Avrupalı liberallere 'Yüzüklerin Efendisi' göndermesi: Brüksel’i Mordor’a benzetti

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Yüzüklerin Efendisi adlı kitaba göndermede bulunarak Avrupa Birliği'nin başkenti... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T22:45+0300

2024-12-18T22:45+0300

2024-12-18T22:47+0300

dünya

macaristan

viktor orban

avrupa

donald trump

dünya ticaret örgütü (dtö)

mordor

batı

yüzüklerin efendisi

j. r. r. tolkien

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban Brüksel'i John Ronald Reuel Tolkien'in 'Yüzüklerin Efendisi' kitabındaki distopik şehir olan Mordor'a benzeterek Brüksel'i Avrupa'da vatanseverlere karşı kaybeden liberallerin son kalesi olarak nitelendirdi.Bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada Orban, şu cümleleri kaydetti:'Asya güçlenirken Batı zayıflıyor'Şu anda Dünya ve Batı dünyasındaki değişimler olmak üzere paralel olarak gerçekleşen iki sürecin olduğunu vurgulayan Orban, "Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldığından beri Asya ekonomileri daha önceki tüm algıları aşan bir hızla büyüyor. Asya güçlenirken Batı zayıflıyor ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi er ya da geç askeri ve diplomatik gücü etkilediğinden, dünya yavaş yavaş yeniden organize oluyor” dedi.Batı dünyasında şu anda 'liberallerin kaybettiği ve vatanseverlerin kazandığı' bir mücadelenin olduğunu vurgulayan Orban, bu sürecin en büyük tezahürünün Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi olduğunu vurguladı. Söz konusu bu durumun bu durumun Batı dünyasına 'yeni dünya düzeninde yerini bulma şansı' verdiği aktaran Orban, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/macaristan-disisleri-kiev-orban-zelenskiy-gorusmesini-kulturden-yoksun-bir-bicimde-reddetti-1091558819.html

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mordor

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macaristan, viktor orban, avrupa, donald trump, dünya ticaret örgütü (dtö), mordor, batı, yüzüklerin efendisi, j. r. r. tolkien, liberaller, ab, avrupa birliği