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Macaristan Başbakanı Orban’dan Avrupalı liberallere 'Yüzüklerin Efendisi' göndermesi: Brüksel’i Mordor’a benzetti
Macaristan Başbakanı Orban’dan Avrupalı liberallere 'Yüzüklerin Efendisi' göndermesi: Brüksel’i Mordor’a benzetti
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Yüzüklerin Efendisi adlı kitaba göndermede bulunarak Avrupa Birliği'nin başkenti... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T22:45+0300
2024-12-18T22:47+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban Brüksel'i John Ronald Reuel Tolkien'in 'Yüzüklerin Efendisi' kitabındaki distopik şehir olan Mordor'a benzeterek Brüksel'i Avrupa'da vatanseverlere karşı kaybeden liberallerin son kalesi olarak nitelendirdi.Bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada Orban, şu cümleleri kaydetti:'Asya güçlenirken Batı zayıflıyor'Şu anda Dünya ve Batı dünyasındaki değişimler olmak üzere paralel olarak gerçekleşen iki sürecin olduğunu vurgulayan Orban, "Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldığından beri Asya ekonomileri daha önceki tüm algıları aşan bir hızla büyüyor. Asya güçlenirken Batı zayıflıyor ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi er ya da geç askeri ve diplomatik gücü etkilediğinden, dünya yavaş yavaş yeniden organize oluyor” dedi.Batı dünyasında şu anda 'liberallerin kaybettiği ve vatanseverlerin kazandığı' bir mücadelenin olduğunu vurgulayan Orban, bu sürecin en büyük tezahürünün Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi olduğunu vurguladı. Söz konusu bu durumun bu durumun Batı dünyasına 'yeni dünya düzeninde yerini bulma şansı' verdiği aktaran Orban, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/macaristan-disisleri-kiev-orban-zelenskiy-gorusmesini-kulturden-yoksun-bir-bicimde-reddetti-1091558819.html
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macaristan, viktor orban, avrupa, donald trump, dünya ticaret örgütü (dtö), mordor, batı, yüzüklerin efendisi, j. r. r. tolkien, liberaller, ab, avrupa birliği
macaristan, viktor orban, avrupa, donald trump, dünya ticaret örgütü (dtö), mordor, batı, yüzüklerin efendisi, j. r. r. tolkien, liberaller, ab, avrupa birliği

Macaristan Başbakanı Orban’dan Avrupalı liberallere 'Yüzüklerin Efendisi' göndermesi: Brüksel’i Mordor’a benzetti

22:45 18.12.2024 (güncellendi: 22:47 18.12.2024)
© AP Photo / Jacob KingViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Jacob King
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Macaristan Başbakanı Orban katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Yüzüklerin Efendisi adlı kitaba göndermede bulunarak Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'i Mordor'a benzetti. Orban açıklamasında, Avrupa'daki liberaller için son kalenin Brüksel olduğunu vurguladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Brüksel'i John Ronald Reuel Tolkien'in 'Yüzüklerin Efendisi' kitabındaki distopik şehir olan Mordor'a benzeterek Brüksel'i Avrupa'da vatanseverlere karşı kaybeden liberallerin son kalesi olarak nitelendirdi.
Bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada Orban, şu cümleleri kaydetti:

Batı Avrupa'da devam eden süreçten bahsedecek olursak yani liberallerin vatanseverlere karşı geri çekildikleri son köprübaşının, kalenin Brüksel olduğunu söyleyebiliriz. Burası Karanlıklar Lordu tarafından işgal edilen Mordor bölgesi ve liberaller sadece burada bulunuyor. Avrupa için Vatanseverler grubu kurulduğundan beri, Çekya'dan Avusturya ve Hollanda'ya kadar Avrupa'da seçim yapılan her yerde vatanseverlerin kazandığını görebilirsiniz.

'Asya güçlenirken Batı zayıflıyor'

Şu anda Dünya ve Batı dünyasındaki değişimler olmak üzere paralel olarak gerçekleşen iki sürecin olduğunu vurgulayan Orban, "Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldığından beri Asya ekonomileri daha önceki tüm algıları aşan bir hızla büyüyor. Asya güçlenirken Batı zayıflıyor ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi er ya da geç askeri ve diplomatik gücü etkilediğinden, dünya yavaş yavaş yeniden organize oluyor” dedi.
Batı dünyasında şu anda 'liberallerin kaybettiği ve vatanseverlerin kazandığı' bir mücadelenin olduğunu vurgulayan Orban, bu sürecin en büyük tezahürünün Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi olduğunu vurguladı.
Söz konusu bu durumun bu durumun Batı dünyasına 'yeni dünya düzeninde yerini bulma şansı' verdiği aktaran Orban, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Avrupalıların er ya da geç siyasette vatansever bir dönüş yapması gerekiyor. Avrupa rekabet gücünde hızla bir değişiklik yapmazsa, Batı Avrupa'nın küresel ekonomideki gayrisafi yurt içi hasılası daha da küçülecek ve bu ülkeler önemlerini kaybedecek
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