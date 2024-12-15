https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/macaristan-disisleri-kiev-orban-zelenskiy-gorusmesini-kulturden-yoksun-bir-bicimde-reddetti-1091558819.html
Macaristan Dışişleri: Kiev, Orban-Zelenskiy görüşmesini kültürden yoksun bir biçimde reddetti
Macaristan Dışişleri: Kiev, Orban-Zelenskiy görüşmesini kültürden yoksun bir biçimde reddetti
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Budapeşte’nin Orban ile Zelenskiy arasında telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu, ancak söz konusu talebin ‘kültürden... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T16:19+0300
2024-12-15T16:19+0300
2024-12-15T16:19+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kossuth radyosuna verdiği demeçte Budapeşte’nin Başbakan Viktor Orban ile Vladimir Zelenskiy arasında telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu, ancak söz konusu talebin ‘kültürden yoksun bir şekilde reddedildiğini’ belirtti.Szijjarto, "Orban, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir saatten fazla telefonda görüştü. Ukraynalı meslektaşıma bu konuşma hakkında bilgi verdim ve Macaristan Başbakanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında bir telefon görüşmesi ayarlamasını rica ettim, ancak kendisi, biraz gergin ve kültürden yoksun bir şekilde bunu reddetti, bu diplomaside benzeri görülmemiş bir durum" açıklamasında bulundu.Macaristan'ın 6 aylık AB başkanlığı boyunca bu büyüklükte ve bu kadar imkanı olan bir ülkeden böyle bir durumda beklenebilecek her şeyi, hatta çok daha fazlasını yapmaya çalıştığını vurgulayan Szijjarto, Budapeşte'nin çatışmanın başlangıcından bu yana barışçıl bir çözümden yana olduğunu, zira Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah sağlanmasına rağmen Rus ordusunun giderek ilerleyişini sürdürdüğünün altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/macaristan-basbakani-orban-abd-ve-fransiz-personellerinin-ukraynada-gorunmesi-son-derece-endise-1090982892.html
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macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, budapeşte, kiev, viktor orban, vladimir zelenskiy, görüşme, ret
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, budapeşte, kiev, viktor orban, vladimir zelenskiy, görüşme, ret
Macaristan Dışişleri: Kiev, Orban-Zelenskiy görüşmesini kültürden yoksun bir biçimde reddetti
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Budapeşte’nin Orban ile Zelenskiy arasında telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu, ancak söz konusu talebin ‘kültürden yoksun bir şekilde reddedildiğini’ açıkladı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kossuth radyosuna verdiği demeçte Budapeşte’nin Başbakan Viktor Orban ile Vladimir Zelenskiy arasında telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu, ancak söz konusu talebin ‘kültürden yoksun bir şekilde reddedildiğini’ belirtti.
Szijjarto, "Orban, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir saatten fazla telefonda görüştü. Ukraynalı meslektaşıma bu konuşma hakkında bilgi verdim ve Macaristan Başbakanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında bir telefon görüşmesi ayarlamasını rica ettim, ancak kendisi, biraz gergin ve kültürden yoksun bir şekilde bunu reddetti, bu diplomaside benzeri görülmemiş bir durum" açıklamasında bulundu.
Macaristan'ın 6 aylık AB başkanlığı boyunca bu büyüklükte ve bu kadar imkanı olan bir ülkeden böyle bir durumda beklenebilecek her şeyi, hatta çok daha fazlasını yapmaya çalıştığını vurgulayan Szijjarto, Budapeşte'nin çatışmanın başlangıcından bu yana barışçıl bir çözümden yana olduğunu, zira Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah sağlanmasına rağmen Rus ordusunun giderek ilerleyişini sürdürdüğünün altını çizdi.