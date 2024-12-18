https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/fifa-kitalararasi-kupasinin-sahibi-belli-oldu-turk-oyuncu-6-kupasini-aldi-1091723516.html

FIFA Kıtalararası Kupası'nın sahibi belli oldu: Türk oyuncu 6. kupasını aldı

FIFA Kıtalararası Kupası'nın sahibi belli oldu: Türk oyuncu 6. kupasını aldı

Sputnik Türkiye

2024 FIFA Kıtalararası Kupa maçında İspanya takımı Real Madrid ile Meksika takımı Pachuca karşı karşıya geldi. Katar'da bulunan Lusail Stadyumu'nda oynanan... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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FIFA Kıtalararası Kupası'nı Real Madrid, Meksika takımı Pachuca'yı 3-0 yenerek aldı.2024 FIFA Kıtalararası Kupa maçında İspanya takımı Real Madrid ile Meksika takımı Pachuca karşı karşıya geldi. Katar'da bulunan Lusail Stadyumu'nda oynanan maçı eflatun beyazlılar 3-0 kazanmayı başardı. A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler oyunda süre alarak 6. kupasını kazandı.Müsabakada golleri Mbappe, Rodrygo ve Vinicus atarken Türk oyuncu Arda Güler 88.dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kıtalararası Kupası, UEFA Süper Kupa, LaLiga, İspanya Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı kariyerine yazdırmayı başardı.

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