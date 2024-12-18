https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/fed-faizi-25-baz-puan-dusurdu-1091723085.html
Fed faizi 25 baz puan düşürdü
Fed faizi 25 baz puan düşürdü
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4.25-4.50 aralığına indirdi. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T22:07+0300
2024-12-18T22:07+0300
2024-12-18T22:11+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_177a218e47ecee0455faa59f8bb0b52b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fed faiz, fed faiz kararı saat kaçta, fed faiz kararı ne olur, fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta 2024, abd faiz kararı, fed faiz kararı ne oldu, fed kararı, fed kararı ne zaman, fed faiz kararı aralık 2024, fed faiz kararı son dakika, merkez bankası faiz kararı ne zaman
fed faiz, fed faiz kararı saat kaçta, fed faiz kararı ne olur, fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta 2024, abd faiz kararı, fed faiz kararı ne oldu, fed kararı, fed kararı ne zaman, fed faiz kararı aralık 2024, fed faiz kararı son dakika, merkez bankası faiz kararı ne zaman
Fed faizi 25 baz puan düşürdü
22:07 18.12.2024 (güncellendi: 22:11 18.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4.25-4.50 aralığına indirdi.