https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bankalarda-yaris-kizisti-emekli-promosyonlari-yeni-yilda-artacak-mi-1091703495.html
Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı?
Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrilmişken, bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Promosyon ödemeleri yükselirken, emekliler de daha iyi... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T15:07+0300
2024-12-18T15:07+0300
2024-12-18T15:08+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
promosyon
banka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_64f0cabe8eef78183514c3c8f35d2c52.jpg
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Yıl sonuna sayılı günler kala bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Bankalar, emekli müşterilerini ikna etmek için promosyon için yapılan ödemelerde artışa gitti.Emekliye ne zam yapılacak?Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Emeklilerin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyon beklentileri dikkate alındığından emekliler, yüzde 16-17 civarında zam alacak.En yüksek promosyon ne kadar?Zam öncesi bankalar daha fazla emekliyi ikna etmek için yeni kampanyalara girişti. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre belirleniyor. Bankaların kampanyaları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Yüksek emekli maaşı sahiplerine daha yüksek promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca bankalar promosyon ödemelerin yanı sıra farklı kampanyalar da sunuyor.Promosyonlar artacak mı?Bankalar, yeni yıl öncesinde daha fazla emekliyi kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Emekli maaşlarına paralel bir şekilde promosyon ödemeleri de her yıl başında artış gösteriyor. Bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin netleşmesi bu noktada etkili oluyor.İki farklı bankadan promosyon alınır mı?Emekliler kendi maaşları dışında eşinden ya da babasından kalan maaşı alıyorsa ikinci promosyon alabilir.Böyle bir durumda iki emekli maaşı için farklı bankalarla anlaşılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bankalarda-promosyon-yarisi-yeni-kampanyalarda-cift-odeme-yapan-da-var-1086912259.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cf708bb12268f63d003e8cb4f7e6b0d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emekli banka promosyonu, 2024 banka promosyonları, en yüksek emekli promosyonu, emekli promosyonları karşılaştırma, emekli maaşı banka seçimi, emekli promosyonu nasıl alınır, banka promosyonu başvuru şartları, emekli promosyon avantajları, promosyon veren bankalar, güncel emekli promosyonları, iki bankadan promosyon alınır mı, promosyon süresi dolmadan banka değişikliği, emekli promosyonunda taahhüt süresi, promosyon almak için emekli maaşı taşımak şart mı, promosyon alan emekli banka değiştirebilir mi, emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılır, promosyon için en iyi banka nasıl seçilir, emekli promosyonunda ek fırsatlar,
emekli banka promosyonu, 2024 banka promosyonları, en yüksek emekli promosyonu, emekli promosyonları karşılaştırma, emekli maaşı banka seçimi, emekli promosyonu nasıl alınır, banka promosyonu başvuru şartları, emekli promosyon avantajları, promosyon veren bankalar, güncel emekli promosyonları, iki bankadan promosyon alınır mı, promosyon süresi dolmadan banka değişikliği, emekli promosyonunda taahhüt süresi, promosyon almak için emekli maaşı taşımak şart mı, promosyon alan emekli banka değiştirebilir mi, emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılır, promosyon için en iyi banka nasıl seçilir, emekli promosyonunda ek fırsatlar,
Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı?
15:07 18.12.2024 (güncellendi: 15:08 18.12.2024)
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrilmişken, bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Promosyon ödemeleri yükselirken, emekliler de daha iyi fırsat arayışına girdi. Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Yıl sonuna sayılı günler kala bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Bankalar, emekli müşterilerini ikna etmek için promosyon için yapılan ödemelerde artışa gitti.
Emekliye ne zam yapılacak?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Emeklilerin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyon beklentileri dikkate alındığından emekliler, yüzde 16-17 civarında zam alacak.
En yüksek promosyon ne kadar?
Zam öncesi bankalar daha fazla emekliyi ikna etmek için yeni kampanyalara girişti. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre belirleniyor. Bankaların kampanyaları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Yüksek emekli maaşı sahiplerine daha yüksek promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca bankalar promosyon ödemelerin yanı sıra farklı kampanyalar da sunuyor.
Bankalar, yeni yıl öncesinde daha fazla emekliyi kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Emekli maaşlarına paralel bir şekilde promosyon ödemeleri de her yıl başında artış gösteriyor. Bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin netleşmesi bu noktada etkili oluyor.
İki farklı bankadan promosyon alınır mı?
Emekliler kendi maaşları dışında eşinden ya da babasından kalan maaşı alıyorsa ikinci promosyon alabilir.
Böyle bir durumda iki emekli maaşı için farklı bankalarla anlaşılabilir.