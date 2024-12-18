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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bankalarda-yaris-kizisti-emekli-promosyonlari-yeni-yilda-artacak-mi-1091703495.html
Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı?
Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrilmişken, bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Promosyon ödemeleri yükselirken, emekliler de daha iyi... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T15:07+0300
2024-12-18T15:08+0300
ekonomi
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Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Yıl sonuna sayılı günler kala bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Bankalar, emekli müşterilerini ikna etmek için promosyon için yapılan ödemelerde artışa gitti.Emekliye ne zam yapılacak?Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Emeklilerin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyon beklentileri dikkate alındığından emekliler, yüzde 16-17 civarında zam alacak.En yüksek promosyon ne kadar?Zam öncesi bankalar daha fazla emekliyi ikna etmek için yeni kampanyalara girişti. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre belirleniyor. Bankaların kampanyaları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Yüksek emekli maaşı sahiplerine daha yüksek promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca bankalar promosyon ödemelerin yanı sıra farklı kampanyalar da sunuyor.Promosyonlar artacak mı?Bankalar, yeni yıl öncesinde daha fazla emekliyi kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Emekli maaşlarına paralel bir şekilde promosyon ödemeleri de her yıl başında artış gösteriyor. Bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin netleşmesi bu noktada etkili oluyor.İki farklı bankadan promosyon alınır mı?Emekliler kendi maaşları dışında eşinden ya da babasından kalan maaşı alıyorsa ikinci promosyon alabilir.Böyle bir durumda iki emekli maaşı için farklı bankalarla anlaşılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bankalarda-promosyon-yarisi-yeni-kampanyalarda-cift-odeme-yapan-da-var-1086912259.html
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Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı?

15:07 18.12.2024 (güncellendi: 15:08 18.12.2024)
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Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AA
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Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrilmişken, bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Promosyon ödemeleri yükselirken, emekliler de daha iyi fırsat arayışına girdi. Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Yıl sonuna sayılı günler kala bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Bankalar, emekli müşterilerini ikna etmek için promosyon için yapılan ödemelerde artışa gitti.

Emekliye ne zam yapılacak?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Emeklilerin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyon beklentileri dikkate alındığından emekliler, yüzde 16-17 civarında zam alacak.

En yüksek promosyon ne kadar?

Zam öncesi bankalar daha fazla emekliyi ikna etmek için yeni kampanyalara girişti. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre belirleniyor. Bankaların kampanyaları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Yüksek emekli maaşı sahiplerine daha yüksek promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca bankalar promosyon ödemelerin yanı sıra farklı kampanyalar da sunuyor.

Promosyonlar artacak mı?

Bankalar, yeni yıl öncesinde daha fazla emekliyi kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Emekli maaşlarına paralel bir şekilde promosyon ödemeleri de her yıl başında artış gösteriyor. Bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin netleşmesi bu noktada etkili oluyor.

İki farklı bankadan promosyon alınır mı?

Emekliler kendi maaşları dışında eşinden ya da babasından kalan maaşı alıyorsa ikinci promosyon alabilir.

Böyle bir durumda iki emekli maaşı için farklı bankalarla anlaşılabilir.
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EKONOMİ
Bankalarda promosyon yarışı: Yeni kampanyalarda çift ödeme yapan da var
16 Ağustos, 09:25
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