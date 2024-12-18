https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/diyarbakirda-bir-kayip-kiz-cocugu-vakasi-daha-12-yasindaki-ecrin-erim-icin-calisma-baslatildi-1091716715.html

Diyarbakır'da bir kayıp kız çocuğu vakası daha: 12 yaşındaki Ecrin Erim için çalışma başlatıldı

Diyarbakır'da bir kayıp kız çocuğu vakası daha: 12 yaşındaki Ecrin Erim için çalışma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 12 yaşındaki Ecrin Erim için arama çalışması başlatıldı. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T19:34+0300

2024-12-18T19:34+0300

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türkiye

diyarbakır

kız çocuğu

kayıp

bağlar

narin güran

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Narin Güran cinayetinin yaşandığı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kız çocuğu kayboldu. Evinden öğle saatlerinde ayrıldığı belirtilen 12 yaşındaki Ecrin Erim ile ilgili ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi.8 Yaşındaki Narin Güran Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolmuş ve 8 Eylül’de cansız bedeni bulunmuştu.

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