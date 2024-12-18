https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/diyarbakirda-bir-kayip-kiz-cocugu-vakasi-daha-12-yasindaki-ecrin-erim-icin-calisma-baslatildi-1091716715.html
Diyarbakır'da bir kayıp kız çocuğu vakası daha: 12 yaşındaki Ecrin Erim için çalışma başlatıldı
Diyarbakır'da bir kayıp kız çocuğu vakası daha: 12 yaşındaki Ecrin Erim için çalışma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 12 yaşındaki Ecrin Erim için arama çalışması başlatıldı. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T19:34+0300
2024-12-18T19:34+0300
2024-12-18T19:44+0300
türkiye
diyarbakır
kız çocuğu
kayıp
bağlar
narin güran
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Narin Güran cinayetinin yaşandığı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kız çocuğu kayboldu. Evinden öğle saatlerinde ayrıldığı belirtilen 12 yaşındaki Ecrin Erim ile ilgili ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi.8 Yaşındaki Narin Güran Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolmuş ve 8 Eylül’de cansız bedeni bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/salim-ve-enes-guranin-sildigi-mesajlara-ulasildi-bunu-acil-okuyun-1091607395.html
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kayıp kız çocuğu, ecrin erim kayıp, diyarbakırda kayıp kız çocuğu,
Diyarbakır'da bir kayıp kız çocuğu vakası daha: 12 yaşındaki Ecrin Erim için çalışma başlatıldı
19:34 18.12.2024 (güncellendi: 19:44 18.12.2024)
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 12 yaşındaki Ecrin Erim için arama çalışması başlatıldı.
Narin Güran cinayetinin yaşandığı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kız çocuğu kayboldu. Evinden öğle saatlerinde ayrıldığı belirtilen 12 yaşındaki Ecrin Erim ile ilgili ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polisin kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi.
8 Yaşındaki Narin Güran Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolmuş ve 8 Eylül’de cansız bedeni bulunmuştu.