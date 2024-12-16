https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/salim-ve-enes-guranin-sildigi-mesajlara-ulasildi-bunu-acil-okuyun-1091607395.html

Salim ve Enes Güran'ın sildiği mesajlara ulaşıldı: 'Bunu acil okuyun'

Salim ve Enes Güran'ın sildiği mesajlara ulaşıldı: 'Bunu acil okuyun'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklanan amca Salim Güran’ın el konulan cep telefonunun geriye dönük hafızası incelendi... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T13:18+0300

2024-12-16T13:18+0300

2024-12-16T13:18+0300

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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni köyün yakınlarındaki Eğertutmaz deresinde çuval içinde bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması 26 Aralık’ta görülecek.Amca Salim Güran'dan yeğenlere talimatİkinci duruşmada mahkemenin kararını açıklaması beklenirken, amca Salim Güran'ın gözaltına alındıktan sonra el konulan cep telefonunun imaj bilgileri, silinen geriye dönük kayıtlarla ilgili yapılan çözümler de Jandarma tarafından mahkemeye gönderildi.Sözcü'de yer alan habere göre, incelenen telefon imajında, Salim Güran’ın sildiği bazı Whatsapp aramaları İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çözümlendi.Narin’in kaybolduğu günlerde ilk günlerde amca Salim Güran’ın çelişki yaşanmaması için kendi çocukları başta olmak üzere yaşı küçük tüm yeğenlerini nasıl ve ne şekilde ifade vermeleri gerektiği yönünde yönlendirdiği, özellikle de saat ve zaman dilimi konusunda sıkı sıkıya tembihlediği ortaya çıktı.Pedagoglarla konuşmuşSalim Güran’ın bir yandan da yaşları küçük olduğu için pedagog eşliğinde ifadeleri alınması zorunlu olduğundan köye gelen pedagoglarla sık sık görüştüğü, yeğenlerinin ve çocuklarının verdiği ifadeleri merak edip kendilerinden bilgi almaya çalıştığı tespit edildi. Salim Güran'ın çocukların pedagoga verdikleri ifadelerde çelişki olup olmadığını, özellikle saat ve zaman konusunda bilgi almaya çalıştığı belirlendi. Telefonun alınan imajında geriye dönük kayıtlar ve kurtarılan bazı Whatsapp aramaları içeriklerine bakıldığında, Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili çocukların ifadelerini alan pedagogları sıklıkla aradığı, bire bir özel odalarda çocuklarla yapılan yüz yüze mülakatlarda neler söylediklerini araştırdığı ortaya çıktı.Enes Güran'dan gruba mesaj: 'Acil okuyun'Yine Narin Güran'ın kaybolduğu günlerde amca Salim Güran tarafından kurulan ve tüm aile bireylerinin eklendiği Whatsapp grubundaki yazışmalar da telefon imaj içerikleriyle deşifre edildi.Bu çözümler de Jandarma Siber Suçlar Şubesi tarafından mahkemeye gönderilerek dava dosyasına eklendi. Whatsapp grubuna ekli olan tutuklu ağabey Enes Güran’ın köyde arama çalışmalarını yürüten askerlerin hangi yöne gidecekleri ve evlerde arama yapabileceklerine dair bilgi aldıktan sonra gruba, “Bunu okuyun, acil okuyun” mesajı göndererek uyarıda bulunduğu, ardından gruba ekli olan akrabaları Günay Mehmetoğlu’nun da, Enes’in yazdığı mesajın altına, “Evlerin hepsi aranacak. Silahlarınız varsa kadınlar üstlerine alsınlar. Silahlarınızı güvenceye alın” diyerek uyarıda bulunduğu görülüyor. Enes’in yazıp daha sonra sildiği bir mesajın altına ise, “Enes bu geçen günün. Asılsız bir şey inanma yeğenim” diye başka bir mesaj yazıldığı tespit edildi.Savcı mütalaasını açıkladıGeçtiğimiz hafta duruşma savcısı Özge Nida Polat, delillerin toplanmış olması, mahkemenin aldığı tüm ara kararların yerine getirilmesi nedeniyle esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Narin’in annesi Yüksel, amcası Salim, ağabeyi Enes ile küçük kızı dereye gizleyen Nevzat Bahtiyar’ın “İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/narinin-babasinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-kardesi-ile-ilgili-soyledikleri-dikkat-cekti-1091554944.html

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