https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/vandan-samsuna-otobusle-geldi-bagirsagindan-51-kapsul-uyusturucu-cikti-1091630656.html
Van'dan Samsun'a otobüsle geldi: Bağırsağından 51 kapsül uyuşturucu çıktı
Van'dan Samsun'a otobüsle geldi: Bağırsağından 51 kapsül uyuşturucu çıktı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T00:57+0300
2024-12-17T00:57+0300
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Van'dan Samsun'a otobüsle gelen yabancı uyruklu R.B. isimli şahsın bağırsağından 51 kapsül uyuşturucu çıkarıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu R.B.'nin hastane röntgeninde bağırsağında 51 kapsül 309 gram metamfetamin taşıdığını tespit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/jgk-duyurdu-hgsye-siber-saldiri-duzenleyen-1-kisi-tutuklandi-1091630220.html
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Van'dan Samsun'a otobüsle geldi: Bağırsağından 51 kapsül uyuşturucu çıktı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu R.B.'nin hastane röntgeninde bağırsağında 51 kapsül 309 gram metamfetamin taşıdığını tespit etti.
Van'dan Samsun'a otobüsle gelen yabancı uyruklu R.B. isimli şahsın bağırsağından 51 kapsül uyuşturucu çıkarıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu R.B.'nin hastane röntgeninde bağırsağında 51 kapsül 309 gram metamfetamin taşıdığını tespit etti.