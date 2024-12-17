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JGK duyurdu: HGS'ye siber saldırı düzenleyen 1 kişi tutuklandı
JGK duyurdu: HGS'ye siber saldırı düzenleyen 1 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
PTT mobil uygulaması üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi'ne siber saldırı düzenleyerek mesaj atan şahıs tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Denizli ve... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T00:01+0300
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siber saldırı
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jandarma
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HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz erişim yapan şahıs tutuklandı.10 Aralık Salı günü PTT mobil uygulaması üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi'ne siber saldırı düzenleyerek mesaj atan şahıs güvenlik güçlerinin operasyonuyla tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Denizli ve Mersin'e eş zamanlı olarak düzenlediği baskında yakalanan 2 kişinin 'bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli değerlere hakaret' suçlarını işlediği tespit edildi. Yakalanan şahıslardan 1'i hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer şahıs adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından dijital suçla mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini duyurdu. Açıklamada MİT, BTK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak harekatıyla çalışıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kullanicilara-tuhaf-bildirimler-geldi-hgs-hacklendi-mi-1091379820.html
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hgs haclendi, hgs uygulaması indir, hgs neden hacklendi
hgs haclendi, hgs uygulaması indir, hgs neden hacklendi

JGK duyurdu: HGS'ye siber saldırı düzenleyen 1 kişi tutuklandı

00:01 17.12.2024
© AAHGS ödemeleri
HGS ödemeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AA
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PTT mobil uygulaması üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi'ne siber saldırı düzenleyerek mesaj atan şahıs tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Denizli ve Mersin'e eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda yakalanan 2 kişinin 'bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli değerlere hakaret' suçlarını işlediği tespit edildi.
HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz erişim yapan şahıs tutuklandı.
10 Aralık Salı günü PTT mobil uygulaması üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi'ne siber saldırı düzenleyerek mesaj atan şahıs güvenlik güçlerinin operasyonuyla tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Denizli ve Mersin'e eş zamanlı olarak düzenlediği baskında yakalanan 2 kişinin 'bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli değerlere hakaret' suçlarını işlediği tespit edildi. Yakalanan şahıslardan 1'i hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer şahıs adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından dijital suçla mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini duyurdu. Açıklamada MİT, BTK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak harekatıyla çalışıldığı ifade edildi.
Hızlı geçiş sistemi (HGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
TÜRKİYE
PTT’den açıklama geldi: HGS uygulamasına ne oldu?
10 Aralık, 22:06
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