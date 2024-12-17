https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/jgk-duyurdu-hgsye-siber-saldiri-duzenleyen-1-kisi-tutuklandi-1091630220.html

JGK duyurdu: HGS'ye siber saldırı düzenleyen 1 kişi tutuklandı

JGK duyurdu: HGS'ye siber saldırı düzenleyen 1 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

PTT mobil uygulaması üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi'ne siber saldırı düzenleyerek mesaj atan şahıs tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Denizli ve... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T00:01+0300

2024-12-17T00:01+0300

2024-12-17T00:01+0300

türkiye

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

siber saldırı

otomobil

bilgisayar

bilgisayar korsanı

bilgisayar sistemi

jandarma

jandarma genel komutanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049424317_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d312183714a5b00cd81cafa5edb86398.jpg

HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz erişim yapan şahıs tutuklandı.10 Aralık Salı günü PTT mobil uygulaması üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi'ne siber saldırı düzenleyerek mesaj atan şahıs güvenlik güçlerinin operasyonuyla tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Denizli ve Mersin'e eş zamanlı olarak düzenlediği baskında yakalanan 2 kişinin 'bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli değerlere hakaret' suçlarını işlediği tespit edildi. Yakalanan şahıslardan 1'i hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer şahıs adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından dijital suçla mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini duyurdu. Açıklamada MİT, BTK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak harekatıyla çalışıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kullanicilara-tuhaf-bildirimler-geldi-hgs-hacklendi-mi-1091379820.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hgs haclendi, hgs uygulaması indir, hgs neden hacklendi