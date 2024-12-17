https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rus-ordusu-donbassta-bir-koyu-daha-ele-gecirdi-bin-625-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1091649789.html

Rus ordusu Donbass’ta bir köyü daha ele geçirdi: bin 625 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rus ordusu Donbass’ta bir köyü daha ele geçirdi: bin 625 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'taki yeni bölgelerde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı ve bin 625 Ukraynalı... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T13:31+0300

2024-12-17T13:31+0300

2024-12-17T13:37+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

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ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Rus askerleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Annovka köyünü Ukraynalı güçlerin elinden aldı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimlerinin kararlı eylemleri sonucu DHC’nin Annovka yerleşim birimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Düşman ordunun bu istikametindeki kaybı 330 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 70 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçlerin 520 kadar askeri etkisiz hale getirilirken bir tank imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve 11 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 425 asker ve biri ABD yapımı M113 olmak üzere üç zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu güçleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan düşman 205 asker ve bir tank kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu da düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 75 asker oldu.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 49 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukraynali-vekil-dubinskiy-zelenskiy-bilerek-ulkeyi-felakete-surukluyor-1091646983.html

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