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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/nebenzya-ukraynali-esirleri-almayi-hoyratca-reddeden-zelenskiy-barisa-dogru-ilerlemek-istemiyor-1091645002.html
Nebenzya: Ukraynalı esirleri almayı ‘hoyratça’ reddeden Zelenskiy barışa doğru ilerlemek istemiyor
Nebenzya: Ukraynalı esirleri almayı ‘hoyratça’ reddeden Zelenskiy barışa doğru ilerlemek istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 600’den fazla savaş esirini takasla almayı “kaba bir... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T11:42+0300
2024-12-17T11:50+0300
ukrayna krizi
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birleşmiş milletler (bm)
vasiliy nebenzya
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, “Macaristan’ın Noel ateşkesi ve esir değişimi önerisinin reddedilmesi, Ukrayna’nın son kullanım tarihi çoktan çıkan yönetiminin barışa doğru ilerlemek istememesini kanıtlıyor” diye konuştu.Rusya’nın takas listesini Macaristan’a ilettiğini anımsatan Rus diplomat, “Ancak Zelenskiy, her zamanki hoyrat tavrıyla, bir yıldan uzun süredir Rusya'da bulunan 600'den fazla Ukraynalı askeri geri almayı bir kez daha reddederek bu girişimi küstahça geri çevirdi” ifadesini kullandı.Zorunlu seferberlik kapsamında cepheye gönderilen Ukraynalıların Kiev rejimini ilgilendirmediğini kaydeden Nebenzya, Ukrayna yönetiminin sadece aşırı milliyetçi militanları ve yabancı paralı askerleri takas etmeye hazır olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukrayna-isgalinden-kurtarilan-dzerjinskin-sakini-ukraynali-askerleri-kent-sakinlerini-kursuna-dizdi-1091636859.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, macaristan, ateşkes, esir takası, noel, vladimir zelenskiy
rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, macaristan, ateşkes, esir takası, noel, vladimir zelenskiy

Nebenzya: Ukraynalı esirleri almayı ‘hoyratça’ reddeden Zelenskiy barışa doğru ilerlemek istemiyor

11:42 17.12.2024 (güncellendi: 11:50 17.12.2024)
© REUTERS / Shannon StapletonRusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 600’den fazla savaş esirini takasla almayı “kaba bir şekilde” reddettiğini belirterek, “Böylece barış doğru ilerlemek istemediğini gösterdi” dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, “Macaristan’ın Noel ateşkesi ve esir değişimi önerisinin reddedilmesi, Ukrayna’nın son kullanım tarihi çoktan çıkan yönetiminin barışa doğru ilerlemek istememesini kanıtlıyor” diye konuştu.
Rusya’nın takas listesini Macaristan’a ilettiğini anımsatan Rus diplomat, “Ancak Zelenskiy, her zamanki hoyrat tavrıyla, bir yıldan uzun süredir Rusya'da bulunan 600'den fazla Ukraynalı askeri geri almayı bir kez daha reddederek bu girişimi küstahça geri çevirdi” ifadesini kullandı.
Zorunlu seferberlik kapsamında cepheye gönderilen Ukraynalıların Kiev rejimini ilgilendirmediğini kaydeden Nebenzya, Ukrayna yönetiminin sadece aşırı milliyetçi militanları ve yabancı paralı askerleri takas etmeye hazır olduğunu söyledi.
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