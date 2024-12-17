https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/nebenzya-ukraynali-esirleri-almayi-hoyratca-reddeden-zelenskiy-barisa-dogru-ilerlemek-istemiyor-1091645002.html
Nebenzya: Ukraynalı esirleri almayı ‘hoyratça’ reddeden Zelenskiy barışa doğru ilerlemek istemiyor
Nebenzya: Ukraynalı esirleri almayı ‘hoyratça’ reddeden Zelenskiy barışa doğru ilerlemek istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 600’den fazla savaş esirini takasla almayı “kaba bir... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T11:42+0300
2024-12-17T11:42+0300
2024-12-17T11:50+0300
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, “Macaristan’ın Noel ateşkesi ve esir değişimi önerisinin reddedilmesi, Ukrayna’nın son kullanım tarihi çoktan çıkan yönetiminin barışa doğru ilerlemek istememesini kanıtlıyor” diye konuştu.Rusya’nın takas listesini Macaristan’a ilettiğini anımsatan Rus diplomat, “Ancak Zelenskiy, her zamanki hoyrat tavrıyla, bir yıldan uzun süredir Rusya'da bulunan 600'den fazla Ukraynalı askeri geri almayı bir kez daha reddederek bu girişimi küstahça geri çevirdi” ifadesini kullandı.Zorunlu seferberlik kapsamında cepheye gönderilen Ukraynalıların Kiev rejimini ilgilendirmediğini kaydeden Nebenzya, Ukrayna yönetiminin sadece aşırı milliyetçi militanları ve yabancı paralı askerleri takas etmeye hazır olduğunu söyledi.
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rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, macaristan, ateşkes, esir takası, noel, vladimir zelenskiy
rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, macaristan, ateşkes, esir takası, noel, vladimir zelenskiy
Nebenzya: Ukraynalı esirleri almayı ‘hoyratça’ reddeden Zelenskiy barışa doğru ilerlemek istemiyor
11:42 17.12.2024 (güncellendi: 11:50 17.12.2024)
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 600’den fazla savaş esirini takasla almayı “kaba bir şekilde” reddettiğini belirterek, “Böylece barış doğru ilerlemek istemediğini gösterdi” dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, “Macaristan’ın Noel ateşkesi ve esir değişimi önerisinin reddedilmesi, Ukrayna’nın son kullanım tarihi çoktan çıkan yönetiminin barışa doğru ilerlemek istememesini kanıtlıyor” diye konuştu.
Rusya’nın takas listesini Macaristan’a ilettiğini anımsatan Rus diplomat, “Ancak Zelenskiy, her zamanki hoyrat tavrıyla, bir yıldan uzun süredir Rusya'da bulunan 600'den fazla Ukraynalı askeri geri almayı bir kez daha reddederek bu girişimi küstahça geri çevirdi” ifadesini kullandı.
Zorunlu seferberlik kapsamında cepheye gönderilen Ukraynalıların Kiev rejimini ilgilendirmediğini kaydeden Nebenzya, Ukrayna yönetiminin sadece aşırı milliyetçi militanları ve yabancı paralı askerleri takas etmeye hazır olduğunu söyledi.