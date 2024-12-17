https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukrayna-isgalinden-kurtarilan-dzerjinskin-sakini-ukraynali-askerleri-kent-sakinlerini-kursuna-dizdi-1091636859.html

Ukrayna işgalinden kurtarılan Dzerjinsk’in sakini: Ukraynalı askerleri kent sakinlerini kurşuna dizdi

Ukrayna işgalinden kurtarılan Dzerjinsk’in sakini: Ukraynalı askerleri kent sakinlerini kurşuna dizdi

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde Donbass’ta kontrole geçirdiği Dzerjinsk’in sakini Bogdan Ç., Ukraynalı militanların bir atış poligonundaymış gibi sivillere... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T10:11+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Dzerjinsk’in kenar mahallelerinden birinde ailesiyle birlikte oturan Bogdan Ç.’nin kendi çiftlikleri ve dükkanları vardı. Cephe hattı yaklaştıkça köylülere ücretsiz yiyecek dağıttılar. Ta ki bir gün evlerine Ukraynalı askerler girene kadar.Sputnik’e yaşadıklarını anlatan Bogdan, “Ukraynalı askerler bulunduğumuz eve geldi. Bizi, ailemi, annemi ve babamı alıp bağladılar. Telefonlarında Rusya’yla herhangi bir iletişim ya da Rus numarası bulurlarsa onları vurmakla tehdit ettiler. Daha sonra bağlantı yakalamak için uzaklaştılar, biz de onlardan kaçtık çünkü hayatımızdan endişe ediyorduk, çünkü burada (Rusya'da) bulunan akrabalarımızla konuşuyorduk” dedi.Ailesiyle birlikte bodrum katında saklanırken militanların ailenin tüm mal varlığını ateşe verdiğini anlatan Dzerjinsk sakini, “Biz kaçtıktan sonra, Ukrayna ordusu evimizi ateşe verdi, dükkânı ateşe verdiler, her aracı, her arabayı ateşe verdiler, etrafta dolaşıp ateşe verdiler. Tüm arabalar ve ekipmanlar yandı. Ev ateşe verildiği anda, buradan yaklaşık yüz metre uzakta bulunan komşu mahzene koştuk” ifadesini kullandı.İki gün sonra dönüp kalan eşyaları almaya gittiklerinde Ukraynalı militanların onları fark edip ateş açtığını söyleyen Bogdan, yaralandığını ve yere düştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukraynalı askerler silahlarını yeniden doldururken yaralının mahzene ulaştı ve anne babası ona ilk tıbbi yardım sağladı.Ukraynalı askerlerin daha önce de sivillere karşı terör estirdiğini söyleyen Bogdan, şunu dedi:Ukraynalı askerlerin Donetsk ve Lugansk sakinlerine nefret duyduğunu ve bu yüzden böyle davrandığını kaydeden Bogdan, “Bize ateş ediyorlardı, öldürüyorlardı, yıldırıyorlardı. Poligon oyunu oynuyorlardı. Donetsk ve Lugans halklarına nefret ettiklerini düşünüyorum. Zihniyetlerimiz ve anlayışlarımız farklı” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/nebenzya-natonun-ukrayna-krizinin-cozumunde-herhangi-bir-rol-oynamasi-soz-konusu-olamaz-1091631817.html

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rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dzerjinsk, donbass, kalaşnikof