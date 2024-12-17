https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukrayna-isgalinden-kurtarilan-dzerjinskin-sakini-ukraynali-askerleri-kent-sakinlerini-kursuna-dizdi-1091636859.html
Ukrayna işgalinden kurtarılan Dzerjinsk’in sakini: Ukraynalı askerleri kent sakinlerini kurşuna dizdi
Ukrayna işgalinden kurtarılan Dzerjinsk’in sakini: Ukraynalı askerleri kent sakinlerini kurşuna dizdi
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde Donbass’ta kontrole geçirdiği Dzerjinsk’in sakini Bogdan Ç., Ukraynalı militanların bir atış poligonundaymış gibi sivillere... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T10:11+0300
2024-12-17T10:11+0300
2024-12-17T10:15+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Dzerjinsk’in kenar mahallelerinden birinde ailesiyle birlikte oturan Bogdan Ç.’nin kendi çiftlikleri ve dükkanları vardı. Cephe hattı yaklaştıkça köylülere ücretsiz yiyecek dağıttılar. Ta ki bir gün evlerine Ukraynalı askerler girene kadar.Sputnik’e yaşadıklarını anlatan Bogdan, “Ukraynalı askerler bulunduğumuz eve geldi. Bizi, ailemi, annemi ve babamı alıp bağladılar. Telefonlarında Rusya’yla herhangi bir iletişim ya da Rus numarası bulurlarsa onları vurmakla tehdit ettiler. Daha sonra bağlantı yakalamak için uzaklaştılar, biz de onlardan kaçtık çünkü hayatımızdan endişe ediyorduk, çünkü burada (Rusya'da) bulunan akrabalarımızla konuşuyorduk” dedi.Ailesiyle birlikte bodrum katında saklanırken militanların ailenin tüm mal varlığını ateşe verdiğini anlatan Dzerjinsk sakini, “Biz kaçtıktan sonra, Ukrayna ordusu evimizi ateşe verdi, dükkânı ateşe verdiler, her aracı, her arabayı ateşe verdiler, etrafta dolaşıp ateşe verdiler. Tüm arabalar ve ekipmanlar yandı. Ev ateşe verildiği anda, buradan yaklaşık yüz metre uzakta bulunan komşu mahzene koştuk” ifadesini kullandı.İki gün sonra dönüp kalan eşyaları almaya gittiklerinde Ukraynalı militanların onları fark edip ateş açtığını söyleyen Bogdan, yaralandığını ve yere düştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukraynalı askerler silahlarını yeniden doldururken yaralının mahzene ulaştı ve anne babası ona ilk tıbbi yardım sağladı.Ukraynalı askerlerin daha önce de sivillere karşı terör estirdiğini söyleyen Bogdan, şunu dedi:Ukraynalı askerlerin Donetsk ve Lugansk sakinlerine nefret duyduğunu ve bu yüzden böyle davrandığını kaydeden Bogdan, “Bize ateş ediyorlardı, öldürüyorlardı, yıldırıyorlardı. Poligon oyunu oynuyorlardı. Donetsk ve Lugans halklarına nefret ettiklerini düşünüyorum. Zihniyetlerimiz ve anlayışlarımız farklı” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/nebenzya-natonun-ukrayna-krizinin-cozumunde-herhangi-bir-rol-oynamasi-soz-konusu-olamaz-1091631817.html
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rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dzerjinsk, donbass, kalaşnikof
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dzerjinsk, donbass, kalaşnikof
Ukrayna işgalinden kurtarılan Dzerjinsk’in sakini: Ukraynalı askerleri kent sakinlerini kurşuna dizdi
10:11 17.12.2024 (güncellendi: 10:15 17.12.2024)
Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde Donbass’ta kontrole geçirdiği Dzerjinsk’in sakini Bogdan Ç., Ukraynalı militanların bir atış poligonundaymış gibi sivillere ateş ettiğini belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Dzerjinsk’in kenar mahallelerinden birinde ailesiyle birlikte oturan Bogdan Ç.’nin kendi çiftlikleri ve dükkanları vardı. Cephe hattı yaklaştıkça köylülere ücretsiz yiyecek dağıttılar. Ta ki bir gün evlerine Ukraynalı askerler girene kadar.
Sputnik’e yaşadıklarını anlatan Bogdan, “Ukraynalı askerler bulunduğumuz eve geldi. Bizi, ailemi, annemi ve babamı alıp bağladılar. Telefonlarında Rusya’yla herhangi bir iletişim ya da Rus numarası bulurlarsa onları vurmakla tehdit ettiler. Daha sonra bağlantı yakalamak için uzaklaştılar, biz de onlardan kaçtık çünkü hayatımızdan endişe ediyorduk, çünkü burada (Rusya'da) bulunan akrabalarımızla konuşuyorduk” dedi.
Ailesiyle birlikte bodrum katında saklanırken militanların ailenin tüm mal varlığını ateşe verdiğini anlatan Dzerjinsk sakini, “Biz kaçtıktan sonra, Ukrayna ordusu evimizi ateşe verdi, dükkânı ateşe verdiler, her aracı, her arabayı ateşe verdiler, etrafta dolaşıp ateşe verdiler. Tüm arabalar ve ekipmanlar yandı. Ev ateşe verildiği anda, buradan yaklaşık yüz metre uzakta bulunan komşu mahzene koştuk” ifadesini kullandı.
İki gün sonra dönüp kalan eşyaları almaya gittiklerinde Ukraynalı militanların onları fark edip ateş açtığını söyleyen Bogdan, yaralandığını ve yere düştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ben yere düştükten sonra hemen yanımdaki Artyom'a, babama ve kulübenin yanındaki İlya'ya geçtiler. <...> Otomatik tüfekti, sanırım bir Kalaşnikof, çünkü ben de hissettim darbenin gücünü. Sonra namlu altı bombaatarlardan bombalar attılar. Ben yaralı halimle kaçmaya çalıştım. Onlar da iki dron havalandırıp Artyom’u vurmaya çalıştılar. Dronlarla vurmaya çalıştılar, ama başaramadılar.
Ukraynalı askerler silahlarını yeniden doldururken yaralının mahzene ulaştı ve anne babası ona ilk tıbbi yardım sağladı.
Ukraynalı askerlerin daha önce de sivillere karşı terör estirdiğini söyleyen Bogdan, şunu dedi:
Komşu blokta oturan bir dedemiz vardı. Ben yaralandığım günün ertesi onu kurşuna dizdiler. Onların sivil olduğunu biliyorlardı. Binadan kadınların çıktığını görüyorlardı. Komşumuzu öldürdükten sonra telsizden bir sivilin kayıp olduğunu bildirdiler. Nikolay Saladonnikov. Baba adını bilmiyorum. Nikolay’ın eşi canlı canlı evin içinde yandı. Hareket edemiyordu. Çıkamamıştı. Onu Ukraynalıların kurşuna dizdiğini net biliyoruz. Duyduk. Düşünce sızlandı. Biz ona yardım etmek için çıkamadık, çünkü ben yaralıydım ve sürekli ateş açıyorlardı.
Ukraynalı askerlerin Donetsk ve Lugansk sakinlerine nefret duyduğunu ve bu yüzden böyle davrandığını kaydeden Bogdan, “Bize ateş ediyorlardı, öldürüyorlardı, yıldırıyorlardı. Poligon oyunu oynuyorlardı. Donetsk ve Lugans halklarına nefret ettiklerini düşünüyorum. Zihniyetlerimiz ve anlayışlarımız farklı” diye ekledi.