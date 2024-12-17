https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/kasilmalarin-arkasinda-yatan-gizli-tehlike-distoni-hastaligi-1091630338.html
Kasılmaların arkasında yatan gizli tehlike: 'Distoni hastalığı'
Kasılmaların arkasında yatan gizli tehlike: 'Distoni hastalığı'
Sputnik Türkiye
Çocukluk çağında görülmeye başlayan distoni hastalığı vücutta genel kasılma yaparken erişkinlikle beraber yerini belirli kas gruplarına bırakır. Doktorlar... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T00:41+0300
2024-12-17T00:41+0300
2024-12-17T00:41+0300
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Uzmanlar, kramplarla karıştırılan distoni hastalığında uzun süre kasılma görülürse nörolog yardımına başvurulmasını belirtti.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel distonin kramplarla karıştırıldığını belirterek uzun süren kasılmalarda hastaların nöroloğa başvurması gerektiğini duyurdu. Uzman isim çocukluk çağında görülmeye başlayan distoni hastalığının vücutta genel kasılma yaparken erişkinlikle beraber yerini belirli kas gruplarına bıraktığını belirtti. Hastalık hakkında konuşan Doç. Dr. Esra Acıman Demirel ''Krampın distoniden farkı ani ve kısa süreli olmasıdır. Saniyeler veya iki dakika sürebilir. Kramplara stres, vitamin eksikliği, yorgunluk ve aşırı egzersiz neden olabilirken distoni sadece nörolog tarafından tespit edilebilir. Bu sebeple uzun süren kasılmalarda doktorunuza başvurun'' açıklamasında bulundu. Distoni nedir?Distoni, kasların istemsiz olarak kasılması sonucu vücudun belirli bölgelerinde ya da tümünde anormal ve bazen ağrılı hareketlere veya duruşlara yol açan bir nörolojik hareket bozukluğu olarak tanınır. Bu kasılmalar süreklidir veya aralıklı olabilir ve kişide titremeler ya da kıvrılmalar şeklinde görülebilir.
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sağlık, fizik tedavi, doktor, nörolojik bozukluk, nöron, nörobiyoloji, hastane, zonguldak, tıp, alternatif tıp, tıp fakültesi
Kasılmaların arkasında yatan gizli tehlike: 'Distoni hastalığı'
Çocukluk çağında görülmeye başlayan distoni hastalığı vücutta genel kasılma yaparken erişkinlikle beraber yerini belirli kas gruplarına bırakır. Doktorlar kramplarla görülmeye başlayan hastalığın hafife alınmamasını belirterek nöroloğa başvurulması gerektiğini açıkladı.
Uzmanlar, kramplarla karıştırılan distoni hastalığında uzun süre kasılma görülürse nörolog yardımına başvurulmasını belirtti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel distonin kramplarla karıştırıldığını belirterek uzun süren kasılmalarda hastaların nöroloğa başvurması gerektiğini duyurdu. Uzman isim çocukluk çağında görülmeye başlayan distoni hastalığının vücutta genel kasılma yaparken erişkinlikle beraber yerini belirli kas gruplarına bıraktığını belirtti. Hastalık hakkında konuşan Doç. Dr. Esra Acıman Demirel ''Krampın distoniden farkı ani ve kısa süreli olmasıdır. Saniyeler veya iki dakika sürebilir. Kramplara stres, vitamin eksikliği, yorgunluk ve aşırı egzersiz neden olabilirken distoni sadece nörolog tarafından tespit edilebilir. Bu sebeple uzun süren kasılmalarda doktorunuza başvurun'' açıklamasında bulundu.
Distoni, kasların istemsiz olarak kasılması sonucu vücudun belirli bölgelerinde ya da tümünde anormal ve bazen ağrılı hareketlere veya duruşlara yol açan bir nörolojik hareket bozukluğu olarak tanınır. Bu kasılmalar süreklidir veya aralıklı olabilir ve kişide titremeler ya da kıvrılmalar şeklinde görülebilir.