https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bilim-insanlari-duyurdu-rontgen-ile-alkol-promili-tespit-edilecek-1091625486.html
Bilim insanları duyurdu: Röntgen ile alkol promili tespit edilecek
Bilim insanları duyurdu: Röntgen ile alkol promili tespit edilecek
Sputnik Türkiye
Dartmouth-Hitchcock Tıp Merkezi’nde yapılan bir araştırmada, yapay zeka üzerinde 'kısayol öğrenme' adı verilen sistem incelendi. İnceleme sonucunda yapay zeka... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T20:07+0300
2024-12-16T20:07+0300
2024-12-16T20:07+0300
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Bilim insanları yapay zeka sistemiyle diz röntgeninden alkol tespiti yapılacağını duyurdu.ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Dartmouth-Hitchcock Tıp Merkezi’nde yapılan bir araştırmada, yapay zeka sistemlerinin 'kısayol öğrenme' adı verilen bir problemle ne kadar duyarlı hale geldiği incelendi. Araştırmacılar, yapay zekayı yaklaşık 18 bin diz röntgeni görüntüsüyle eğittiler ve bu görüntülerin yanı sıra her hastanın diyeti hakkında bilgiler sağladılar. Ardından yapay zekadan, diz röntgenlerine dayanarak hastaların son bir yılda ne kadar alkol tükettiğini tahmin etmesini istedi.Tıbbi açıdan bakıldığında, bu yiyeceklerin diz problemleriyle doğrudan bir ilişkisi olmamasına rağmen, yapay zekanın alkol oranını yüzde 73 oranında doğru tahmin ettiği ifade edildi. Bu durum, yapay zeka modellerinin belirgin bir ilişki olmamasına rağmen bazı rastgele bağlantıları anlamlı olarak değerlendirdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, röntgenden promil tespitine olanak tanıyacak yeni sistemin kullanılmasını umuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bilim-insanlari-duyurdu-alkol-erkeklerde-kellesmeye-neden-oluyor-1090858641.html
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alkol, alkol testi, alkol tüketimi, alkol derecesi, alkol satışı, yapay zeka, yapay zeka uygulamaları, sağlık, tıp, doktor, doktor raporu
alkol, alkol testi, alkol tüketimi, alkol derecesi, alkol satışı, yapay zeka, yapay zeka uygulamaları, sağlık, tıp, doktor, doktor raporu
Bilim insanları duyurdu: Röntgen ile alkol promili tespit edilecek
Dartmouth-Hitchcock Tıp Merkezi’nde yapılan bir araştırmada, yapay zeka üzerinde 'kısayol öğrenme' adı verilen sistem incelendi. İnceleme sonucunda yapay zeka, diz röntgenlerine dayanarak hastaların son bir yılda ne kadar alkol tükettiğini tespit etti. Röntgenden promil tespitine olanak tanıyacak yeni sistemin kullanılması bekleniyor.
Bilim insanları yapay zeka sistemiyle diz röntgeninden alkol tespiti yapılacağını duyurdu.
ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Dartmouth-Hitchcock Tıp Merkezi’nde yapılan bir araştırmada, yapay zeka sistemlerinin 'kısayol öğrenme' adı verilen bir problemle ne kadar duyarlı hale geldiği incelendi. Araştırmacılar, yapay zekayı yaklaşık 18 bin diz röntgeni görüntüsüyle eğittiler ve bu görüntülerin yanı sıra her hastanın diyeti hakkında bilgiler sağladılar. Ardından yapay zekadan, diz röntgenlerine dayanarak hastaların son bir yılda ne kadar alkol tükettiğini tahmin etmesini istedi.
Tıbbi açıdan bakıldığında, bu yiyeceklerin diz problemleriyle doğrudan bir ilişkisi olmamasına rağmen, yapay zekanın alkol oranını yüzde 73 oranında doğru tahmin ettiği ifade edildi. Bu durum, yapay zeka modellerinin belirgin bir ilişki olmamasına rağmen bazı rastgele bağlantıları anlamlı olarak değerlendirdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, röntgenden promil tespitine olanak tanıyacak yeni sistemin kullanılmasını umuyor.