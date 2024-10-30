https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/miss-myanmarin-gozyaslari-guzellik-yarismasinda-3-olan-kralice-sahnede-aglama-krizine-girdi-1089840113.html
Miss Myanmar'ın gözyaşları: Güzellik yarışmasında üçüncü olduğu için sahnede ağlama krizine girdi
Miss Myanmar'ın gözyaşları: Güzellik yarışmasında üçüncü olduğu için sahnede ağlama krizine girdi
Sputnik Türkiye
Miss Grand International'da üçüncülük unvanı, Myanmar'ı temsil eden Thae Su Nyein'e gitti. Ödül sonrası sahnede ağlama krizine giren kraliçenin üzerindeki... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T12:50+0300
2024-10-30T12:50+0300
2024-10-30T12:52+0300
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Tayland'da gerçekleşen Miss Grand International güzellik yarışmasında Myanmar'ı temsil eden Thae Su Nyein, birinci olamayınca ağlama krizine girerek tacını bırakıp yarışmadan ayrıldı. Sosyal medyada viral olan olayda, sahnede yarışma arkadaşları tarafından teselli edilen Nyein'in gözyaşlarına boğulurken ülkesinin organizatörlüğünü yapan Htoo Ant Lwin tarafından kuşağı ve tacı alındı.Organizatör Lwin'in sosyal medya üzerinden yaptığı gönderide 'sonsuza kadar veda' yazarak Myanmar'ın artık adaylarını gelecek yıllarda yapılacak olan Miss Grand International güzellik yarışmalarına göndermeyeceğini duyurdu.Olaydan sonra konuştuMyanmar güzeli Thae Su Nyein, sahnede yaşanan olaydan sonra sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, güzellik yarışması organizasyonuna üçüncülük tacını geri vereceğini açıkladı.Nyein, 'kazanan tacını alamadığı veya üçüncülüğü hak etmediğini düşündüğü için ağlamadığını, kendisi için değil ülkesindeki insanlarla birlikte taç için mücadele ettiklerini' belirtti. Nyein, "Bu yarışmada Myanmar'ın temsilcisi sadece bendim ama herkes birlikte mücadele ediyor çünkü bu görev için çok emek verdik. Ve performansım, gerçekten elimden geleni yaptım" diye ekledi.Miss Grand International, Nyein'in unvanını resmen iptal ettiMiss Grand International (MGI) organizasyonu, 'uygunsuz davranış ve eylemler' nedeniyle Miss Grand Myanmar 2024'ün üçüncüsü Thae Su Nyein'in unvanını resmen elinden alındığı bilgisini verdi. MGI, 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen olay hakkında güzellik kraliçesine karşı işlem başlatacağını duyurdu. MGI ayrıca organizatör Htoo Ant Lwin ile olan sözleşmesini feshettiğini ve 'sportmenlik ve iş itibarı eksikliği' nedeniyle yarışmalardan ömür boyu men cezası verildiğini bildirdi.Yarışmada üçüncülük unvanı, Fransa'dan Safietou Kabengele alırken birinci Hindistan'dan Rachel Gupta oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/80-yasindaki-guney-koreli-model-miss-universe-kore-olmayi-kil-payi-kacirdi-1088649076.html
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asya, tayland, bangkok, miss grand international, güzellik yarışması, thae su nyein, myanmar, myanmar güzeli
Miss Myanmar'ın gözyaşları: Güzellik yarışmasında üçüncü olduğu için sahnede ağlama krizine girdi
12:50 30.10.2024 (güncellendi: 12:52 30.10.2024)
Miss Grand International'da üçüncülük unvanı, Myanmar'ı temsil eden Thae Su Nyein'e gitti. Ödül sonrası sahnede ağlama krizine giren kraliçenin üzerindeki tacını ve kuşağının çıkarılarak ekip arkadaşları tarafından sahneden indirilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Organizasyon, kraliçenin unvanını resmen iptal ettiğini açıkladı.
Tayland'da gerçekleşen Miss Grand International güzellik yarışmasında Myanmar'ı temsil eden Thae Su Nyein, birinci olamayınca ağlama krizine girerek tacını bırakıp yarışmadan ayrıldı. Sosyal medyada viral olan olayda, sahnede yarışma arkadaşları tarafından teselli edilen Nyein'in gözyaşlarına boğulurken ülkesinin organizatörlüğünü yapan Htoo Ant Lwin tarafından kuşağı ve tacı alındı.
Organizatör Lwin'in sosyal medya üzerinden yaptığı gönderide 'sonsuza kadar veda' yazarak Myanmar'ın artık adaylarını gelecek yıllarda yapılacak olan Miss Grand International güzellik yarışmalarına göndermeyeceğini duyurdu.
Myanmar güzeli Thae Su Nyein, sahnede yaşanan olaydan sonra sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, güzellik yarışması organizasyonuna üçüncülük tacını geri vereceğini açıkladı.
Nyein, 'kazanan tacını alamadığı veya üçüncülüğü hak etmediğini düşündüğü için ağlamadığını, kendisi için değil ülkesindeki insanlarla birlikte taç için mücadele ettiklerini' belirtti.
Nyein, "Bu yarışmada Myanmar'ın temsilcisi sadece bendim ama herkes birlikte mücadele ediyor çünkü bu görev için çok emek verdik. Ve performansım, gerçekten elimden geleni yaptım" diye ekledi.
Miss Grand International, Nyein'in unvanını resmen iptal etti
Miss Grand International (MGI) organizasyonu, 'uygunsuz davranış ve eylemler' nedeniyle Miss Grand Myanmar 2024'ün üçüncüsü Thae Su Nyein'in unvanını resmen elinden alındığı bilgisini verdi. MGI, 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen olay hakkında güzellik kraliçesine karşı işlem başlatacağını duyurdu.
MGI ayrıca organizatör Htoo Ant Lwin ile olan sözleşmesini feshettiğini ve 'sportmenlik ve iş itibarı eksikliği' nedeniyle yarışmalardan ömür boyu men cezası verildiğini bildirdi.
Yarışmada üçüncülük unvanı, Fransa'dan Safietou Kabengele alırken birinci Hindistan'dan Rachel Gupta oldu.