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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor" dedi. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T13:57+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef" dedi.Erdoğan'dan AB mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir." diye konuştu.Suriye'nin toprak bütünlüğüVize serbestisiCumhurbaşkanı Erdoğan vize serbestisi konusunda da konuştu ve "Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum" dedi.
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erdoğan son dakika, erdoğan suriye açıklama, erdoğan von der leyen

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor

13:57 17.12.2024 (güncellendi: 14:34 17.12.2024)
© Fotoğraf : TC Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabıCumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı von der Leyen ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© Fotoğraf : TC Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef" dedi.

Erdoğan'dan AB mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir." diye konuştu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü

(Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile)Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere, katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduğumuzu gördük

Vize serbestisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan vize serbestisi konusunda da konuştu ve "Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı von der Leyen ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
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