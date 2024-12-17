https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-erdogan-avrupa-birligi-uyeligi-turkiye-icin-stratejik-hedef-olmayi-surduruyor-1091650632.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor" dedi. 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T13:57+0300

2024-12-17T13:57+0300

2024-12-17T14:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

ursula von der leyen

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef" dedi.Erdoğan'dan AB mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir." diye konuştu.Suriye'nin toprak bütünlüğüVize serbestisiCumhurbaşkanı Erdoğan vize serbestisi konusunda da konuştu ve "Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyon-baskani-von-der-leyen-ile-gorustu-1091644440.html

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