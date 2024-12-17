https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-erdogan-avrupa-birligi-uyeligi-turkiye-icin-stratejik-hedef-olmayi-surduruyor-1091650632.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor" dedi. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T13:57+0300
2024-12-17T13:57+0300
2024-12-17T14:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ursula von der leyen
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef" dedi.Erdoğan'dan AB mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir." diye konuştu.Suriye'nin toprak bütünlüğüVize serbestisiCumhurbaşkanı Erdoğan vize serbestisi konusunda da konuştu ve "Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyon-baskani-von-der-leyen-ile-gorustu-1091644440.html
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erdoğan son dakika, erdoğan suriye açıklama, erdoğan von der leyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor
13:57 17.12.2024 (güncellendi: 14:34 17.12.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vize serbestisi konusunda da konuştu ve "Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum" dedi.